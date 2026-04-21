StuPa-Ticker konstituierende Sitzung Legislatur 2026/2027

Herzlich Willkommen zur konstituierenden Sitzung! Es ist die erste Sitzung in diesem Semester und viele neue Gesichter stürmen bereits voller Tatendrang in den Saal. Die Tagesordnung ist lang, also erwartet uns eine intensive und hoffentlich inhaltsreiche Sitzung. Bleibt gespannt und verfolgt den Ticker hier LIVE ab 20:15 Uhr!

Das ist die finale Tagesordnung:

TOP 0 Gruppenfoto

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Beschluss der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments

TOP 4 Berichte

TOP 5 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 6 Wahl Präsidium

6.1. Wahl des*der Präsident*in

6.2. Wahl der stellvertretenden Präsident*innen

TOP 7 AStA-Struktur der 36. Legislatur

TOP 8 Wahl des*der AStA-Referent*in für Finanzen

TOP 9 Wahl der Delegierten für die LKS

TOP 10 Wahl Mitglieder der AG SHA (strukturelle und hochschulpolitische Angelegenheiten)

TOP 11 Wahl der Mitglieder des Haushaltsausschusses

TOP 12 Wahl der Mitglieder des Medienausschusses

TOP 13 Wahl Mitglied im Aufsichtsrat des Studierendenwerkes

TOP 14 Wahl stellv. Mitglied im Aufsichtsrat des Studierendenwerkes

TOP 15 Wahl der Mitglieder des Mensaausschusses des Studierendenwerks

TOP 16 Wahl der Mitglieder des Kulturausschusses des Studierendenwerks

TOP 17 Wahl des*der Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 18 Wahl der Vertretungen des*der Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 19 Wahl des*der Kassenprüfer*in

TOP neu20 Wahl zur Datenschutzbeauftragten

TOP neu21 Festlegung des 1. und 2. ordentlichen Sitzungstermins

TOP neu22 Antrag: Auszahlung für kommissarische Tätigkeit

TOP neu23 Antrag: KreativEU Student Ambassadors – neue Besetzung der Positionen qua Amt

TOP neu24 2. Lesung Beitragsordnung der Studierendenschaft

TOP neu25 Sonstiges

Hier startet wie gewohnt ab 20:15 Uhr der Live-Ticker

Heute tickern für euch Namid, David, Jette, Josi

TOP 0 Gruppenfoto

Alle lächeln! Das Gruppenfoto des neu gewählten Studierendenparlaments ist geschossen.

TOP 1 Begrüßung

Das Glöckchen klingelt und Melina begrüßt die Runde als Alterspräsidentin. Sie freue sich sehr, dass „so viele neue Gesichter hier sind.“

TOP 2 Formalia

Es sind 21 Stupist*innen anwesend und es gibt eine Stimmübertragung.

Es gibt einen neuen TOP 20 Wahl zur Datenschutzbeauftragten, er wird einstimmig angenommen.

TOP 3 Beschluss der Geschäftsordnung des Studierendenparlaments

Die GO wird einstimmig angenommen.

TOP 4 Berichte

Edona gibt an, aus Krankheitsgründen keinen Bericht eingereicht zu haben, berichtet aber mündlich.

Sie berichtet vom Aktionsmonat „Kampagne Schlussverkauf Bildung“, Workshops mit anschließendem Protest, um auf die Kürzungen in der Lehre aufmerksam zu machen.

Sie habe sich mit Irma beraten zu Themen der Geschäftsführung, sodass sie im Falle ihrer Wahl in zwei Wochen vorbereitet sei.

Sie gibt an, die Pressemitteilung im Rahmen des Aktionsmonats zu bringen, sie hatte sich bisher verzögert.

Es gibt keine weiteren Fragen an Edona.

Es geht weiter mit Irmas Bericht. Sie möchte einen Eintrag in ihrem Bericht korrigieren.

Es wurde die Kasse des FSR WiWi gesperrt.

Außerdem habe sie sich mit der Verwaltungsfachkraft auseinandergesetzt und dahingehend mit der Uni kommuniziert, sodass hoffentlich bald Bewerbungsgespräche geführt werden können.

Robert fragt Edona und Irma bezüglich der Verwaltungsfachkraft, wieso die Besetzung der Stelle so lange gedauert habe. Die Ausschreibung erfolgte bereits letztes Jahr.

Edona antwortet, dass die Kapazitäten bei Irma zur möglichen Unterstützung bei der Neubesetzung knapp gewesen seien und sie selbst habe nicht schnell genug reagieren können. Die Neubesetzung falle nicht in Irmas Aufgabenbereich.

Magnus möchte in seinem Bericht noch den Finanzworkshop als Termin ergänzen.

Rieke ergänzt, dass die aufgenommenen Videos in Kooperation mit den moritz.medien sowie der Newsletter innerhalb der nächsten zwei Tagen folgen würden.

AG Studierendenportal sei in einer längeren Umbauphase gewesen. Sie zeigt den Stupist*innen die Änderungen, de bisher an der Seite passiert seien. Das Augenmerk hätte auf dem Layout der Seite gelegen.

„Das sieht alles hübscher aus, finde ich.“ – Rieke

Die Arbeiten seien noch nicht beendet, wichtig für die Ersti-Woche sei aber gewesen, dass die Hauptseiten funktionsfähig wären.

Nun zeigt sie uns die Neuerungen auf der Seite – alles sehr hübsch. ˆˆ

Sie bittet die anwesenden Stupist*innen auszuprobieren, wie jetzt alles fuktioniere.

Es gibt einen Knall! Der Beamer gibt kurzzeitig den Geist auf. Er funktioniert aber wieder, puh!

Ben hat keinen Bericht eingereicht und ist selber auch nicht da. Edona berichtet allerdings, dass er demnächst seinen Posten abgäbe.

Moritz ist nicht da, hat aber einen Bericht geschickt, Anfragen könnten per Email erfolgen. Jonathan fragt nach der Intention, die Kneipentour auf einen Sonntag zu legen, da nach einer vollen Woche noch eine Veranstaltung Sonntag Abend teils zu viel sei.

Edona antwortet, dass sie auch mit Moritz darüber im Austausch gewesen sei, die Entscheidung für den Sonntag sei in dem Fall „doof“ gewesen, für die Zukunft müsse man sich einen Termin suchen, der besser passe.

Grey ergänzt zum Bericht, dass er aktuell einen Aktionsmonat zum Thema queerness Akzeptanz plane.

Melina berichtet aus dem Kulturausschuss, dass die bisherigen Anträge zu hohe Summen erfordern würden.

Es gibt keine weiteren Ergänzungen und Berichte.

TOP 5 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

Es gibt keine Wortmeldungen.

TOP 6 Wahl Präsidium

Los geht es mit der ersten Wahl.

TOP 6.1 Wahl des*der Präsident*in

Es liegt nur ein Vorschlag vor: Louise

Es gibt keine weiteren Initiativbewerbungen.

Louise stellt sich vor als ehemalige stellvertretende Präsidentin des StuPa.

3. Legislatur im FSR, sie ist Mitglied der FSK

Es gibt keine Fragen von den Stupist*innen, obligatorisch fragt Melina, ob Louise in Vereinen oder Parteien sei, das sei allerdings nicht der Fall.

Die moritz.medien verteilen die Stimmzettel und es wird still. Jede*r hat ein Kärtchen, der Wahlgang beginnt.

Andächtige Stille, die Stimmzettl werden wieder eingesammelt.

Es gibt eine zweiminütige Pause, während die moritz.medien die Stimmen auszählen.

Bis gleich!

Das Glöckchen klingelt erneut.

Melina kündigt ein wunderschönes Ergebnis an.

Louise wird einstimmig als Präsidentin des Studierendenparlaments angenommen. Es gab keine ungültigen Stimmen.

TOP 6.2 Wahl der stellvertretenden Präsident*innen

Louise übernimmt die Situngsleitung.

Es gibt eine Bewerbung: Tim

Er sei unabhängig von hochschulpolitische Gruppen.

Er setzt sich wieder, der Wahlprozess wird durch die „Wahlfeen“ von den moritz.medien wieder eingeleitet.

Alle Stimmzettel sind verteilt, der Wahlgang ist eröffnet.

Nachdem alle Zettel wieder eingesammelt sind, wird nun ausgezählt.

TIm wird einstimmig als stellvertretender Präsident des Studierendenparlaments angenommen. Es gab eine Enthaltung.

TOP 7 AStA-Struktur der 36. Legislatur

Die AStA-Struktur für die Legislatur wird besprochen. Emma meldet sich dazu. Sie sei der Meinung, dass HoPo wieder ein Referat werden solle, da die Arbeit, die sie an der Stelle leiste, entsprechend entlohnt werden solle.

Robert erklärt die Position der AG SHA, dass leider keine finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stehen und nun mal leider gekürzt werden musste.

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Louise eröffnet die Änderungsantragsdebatte. Es gibt keine Änderungsanträge.

Es folgt die Abstimmung.

DIe AStA-Struktur wird einstimmig mit einer Enthaltung angenommen.

TOP 8 Wahl des*der AStA-Referent*in für Finanzen

Es liegt eine Bewerbung vor von Lucas.

Pati sei auf ihn zugekommen und habe ihn gefragt, ob er das übernehmen wolle. Sie habe Lucas auch schon angefangen einzuarbeiten und they habe sehr viel Spaß bisher mit der Thematik gehabt. Zudem sei Lucas im Vorstand für akademische Aktivitäten bei ELSA Greifswald tätig.

Paul fragt nach, ob es zu erwarten sei, dass Lucas im Laufe des Semesters nicht zur Verfügung stehen könne aufgrund eines Auslandssemesters oder Ähnlichem.

They antwortet, dass er die ganze Legislatur zur Verfügung stehe.

Patrizia bedankt sich für die Bewerbung und gibt an, als ehemaklige Referentin für Finanzen schon eine kleine Einarbeitung gegeben zu haben.

Melina fragt daraufhin nach, inwiefern eine Einarbeitung vor der offiziellen Wahl rechtens wäre.

Edona erklärt, dass es absolut möglich sei, jemanden bereits vor der offiziellen Wahl bereits einzuarbeiten solange der Datenschutz gewahrt würde.

Patrizia betont, dass es ein gutes Zeichen sei, dass Menschen eine Einarbeitung wünschen würden, auch bevor sie dafür Geld bekämen. Es wäre vorrangig um eine EInführung gegangen, nicht um Offenlegung sensibler Daten. Außerdem sei eine Einarbeitung sinnvoll bevor man erst nach der Wahl merke, dass man die Arbeit nicht leisten könne.

Es gibt keine weiteren Fragen an Lucas.

Der Wahlvorgang wird erneut von den moritz.wahlfeen vorbereitet.

Alle haben ihren Stimmzettel, der Wahlgang ist eröffnet.

Die Kreuze sind gesetzt, die Zettel werden eingesammelt.

Lucas wird mit 11 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen als AStA-Referent für Finanzen abgelehnt.

TOP 9 Wahl der Delegierten für die LKS

Melina ergänzt, es sei eine FLINTA*-Person und eine männliche Person vonnöten.

Grey und Yannis bewerben sich als Haupt-Delegierte für die LKS

Grey und Yannis werden einstimig als Haupt-Delegierte angenommen, beide nehmen die Wahl an.

Melina bewirbt sich für die Stellvertretung.

Melina wird einstimmig angenommen als Stellvertreterin, es gibt zwei Enthaltungen. Sie nimmt die Wahl an.

TOP 10 Wahl Mitglieder der AG SHA (strukturelle und hochschulpolitische Angelegenheiten)

Emil und Henry stellen sich zur Wahl auf.

Über die beiden wird im Block abgestimmt. Sie werden angenommen.

TOP 11 Wahl der Mitglieder des Haushaltsausschusses

Henry, Leticia, Paul, Emily und Emil wurden vorgeschlagen.

Die Fünf werden einstimmig angenommen, alle nehmen die Wahl an.

21:07 Uhr

TOP 12 Wahl der Mitglieder des Medienausschusses

Emily stellt sich zur Wahl auf als Mitglied aus dem StuPa. Vorerst meldet sich niemand weiteres.

Emily wird mit einer Enthaltung einstimmig angenommen, sie nimmt die Wahl an.

21:08 Uhr

TOP 13 Wahl Mitglied im Aufsichtsrat des Studierendenwerkes

Es wird eine Person benötigt. Pati meldet sich. Ihr Vorgänger als studentischer Prorektor, Lukas, hat dieses Amt ebenfalls übernommen, daher würde sie dies ebenfalls gerne übernehmen.

Es gibt keine weiteren Kandidat*innen.

Pati wird einstimmig mit drei Enthaltungen als Mitglied im Aufsichtsrat des Studierendenwerks angenommen.

21:10 Uhr

TOP 14 Wahl stellv. Mitglied im Aufsichtsrat des Studierendenwerkes

Melina und Falk

Es wird über die beiden abgestimmt. Melina bekommt 15 Ja-Stimmen, für Falk sind es drei. Es gibt zwei Enthaltungen. Damit ist Melina angenommen.

21:11 Uhr

TOP 15 Wahl der Mitglieder des Mensaausschusses des Studierendenwerks

„Da brauchen wir sage und schreibe 6 Personen“ – Louise

Da schießen auch direkt die Hände hoch. Robert, Melina, Emily, Nele, Laura und Jasmin stellen sich zur Wahl. Wir stimmen im Block ab.

Sie werden einstimmig angenommen.

Alle nehmen die Wahl an.

21:12 Uhr

TOP 16 Wahl der Mitglieder des Kulturausschusses des Studierendenwerks

Falk stellt sich als Entsandten auf und Edona als Stellvertretung.

Melina stellt sich auch als Hauptmitglied zur Wahl, Emma als zweite Stellvertretende.

Edona betont, sie würde den Posten auch überlassen.

Wir stimmen zuerst über die hauptentsandte Person ab. Für Falk gibt es vier Ja-Stimmen, für Melina 16 und eine Enthaltung. Melina wurde damit gewählt.

Wir kommen zu den Stellvertretenden, Emma wird einstimmig gewählt und nimmt die Wahl an.

21:15 Uhr

TOP 17 Wahl des*der Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

Es wird eine Person gebraucht.

Henry fragt nach, ob man erklären könne, was die Person machen müsse.

„Das ist eigentlich eine ganz mausige Sache.“ – Pati

Pati erklärt, worin diese Aufgaben bestehen. Die Person käme einmal im Jahr unangekündigt vorbei, um zu überprüfen, ob bei den Finanzen alles korrekt laufe.

Louise betont, dass wir den TOP jetzt ewig mit uns mitschleppen würden, wenn sich keiner aufstelle.

Es stellt sich allerdings niemand auf, also geben wir dem ganzen in der nächsten StuPa-Sitzung nochmal eine Chance.

21:17 Uhr

TOP 18 Wahl der Vertretungen des*der Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

Auch hier werden Leute dringend gebraucht, aber es bewirbt sich leider auch niemand.

Wir bekommen eine Zugabe beim nächsten Mal.

21:17 Uhr

TOP 19 Wahl des*der Kassenprüfer*in

Pati ist sich gerade unsicher, ob sie das richtige erklärt habe. Robert bestätigt das allerdings und meint, dass dieser Posten sich ausschließlich auf die Barkasse des AStAs beziehe.

Laura stellt sich zur Wahl und wird einstimmig angenommen.

21:19 Uhr

TOP neu20 Wahl zur Datenschutzbeauftragten

Edona möchte sich nicht aufstellen, stand allerdings neulich mit Herrn Wehlte in Kontakt, der sie darüber informierte, dass dieser Posten vom AStA vorgeschlagen werden müsste.

Edona schlägt vor, dass jetzt jemand gewählt wird, wenn sich jemand aufstelle und nachträglich geprüft, ob das rechtmäßig sei.

Emma würde das dann übernehmen wollen. Sie sei bereits zuständig für Datenschutz in einem Verein und traue sich das zu.

Sie wird einstimmig gewählt.

„So sind wir schon ratzifatzi durch mit allen Wahl-TOPs!“ – Louise

21:21 Uhr

TOP neu21 Festlegung des 1. und 2. ordentlichen Sitzungstermins

Der Antrag komme von Christoph und Louise bringt ihn ein. Es ginge darum, die kommenden Sitzungstermine abzustimmen.

Die Generaldebatte wird eröffnet.

Es gibt weder Wortbeiträge noch Änderungsanträge.

Der Antrag wird in vorliegender Form einstimmig angenommen.

Also sind die nächsten StuPa-Termine der 05.05. und der 19.05.

21:22 Uhr

TOP neu22 Antrag: Auszahlung für kommissarische Tätigkeit

Patrizia stellt ihren Antrag vor, sie habe den Antrag noch als Finanzerin für den AStA eingebracht.

Anna habe die Fachschaftsfinanzen kommissarisch übernommen und solle dafür auch bezahlt werden.

Es gibt keine Wortbeiträge oder Änderungsanträge, der Antrag wird einstimmig in der vorliegenden Form angenommen.

21:23 Uhr

TOP neu23 Antrag: KreativEU Student Ambassadors – neue Besetzung der Positionen qua Amt

Robert erzählt, er habe sich mit der Leiterin des Projekts eine Struktur ausgedacht, wie die Studierendenschaft in diesem Projekt vertreten werden könne. Es gibt eine Änderung in Zuständigkeit und Personalie, somit sei nun die studentische Prorektorin mit dem StuPa-Präsidiums als Stellvertretung die Ambassadors.

Paul fragt nach wofür ESN LEI denn überhaupt stünde. Louise beantwortet diese Frage. Es stünde für Erasmus Student Network Lokale Erasmus Initiative

Es gibt keine Wortbeiträge, die Änderungsantragsdebatte bleibt leer.

Der Antrag wird in vorliegender Form einstimmig angenommen.

21:27 Uhr

TOP neu24 2. Lesung Beitragsordnung der Studierendenschaft

Robert stellt eine Änderung in der Beitragsordnung vor, es gibt keine Wortbeiträge, die nächste Lesung folge dann in der nächsten Sitzung. An der Stelle gäbe es dann Raum für Änderungsanträge.

TOP neu25 Sonstiges

Edona finde es bedauerlich, dass Lucas als AStA-Finanzer nicht gewählt wurde, da die ganze Arbeit nun an der Vertretung Magnus hänge. Es sei sehr wichtig, in den nächsten Monaten das Amt zu besetzen.

Robert schaltet einen Werbeblock für die Ehrenamtsparty am 24.04.26 ab 23 Uhr, organisiert von den moritz.medien, Nightline und dem ehemaligen StuPa-Präsidium. Ehrenämtler*innen kommen kostenlos und auch schon ab 22 Uhr rein.

Irma bewirbt den Markt der Möglichkeiten, der am 25.4. 12-15 Uhr stattfindet und merkt auch an, dass man gerne auch beim Aufbau noch helfen dürfe.

Louise merkt an, dass es schön sei, wenn auf den Namenskärtchen ab nächster Sitzung die Pronomen vermerkt werden könnten, alle Stupist*innen mögen bitte ihre Pronomen in der Namensliste ergänzen.

Die Sitzung wird um 21:30 Uhr beendet.

Habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal!

Wer bei StuPa, AStA und Co. den Überblick behalten will, findet hier unseren Guide zu den „Vokabeln der Hochschulpolitik“.