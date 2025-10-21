Editoral: Fusion von webmoritz. und moritz.socials

Soziale Netzwerke werden ein immer bedeutenderes Medium. Auch wir als moritz.medien folgen diesem Trend und haben daher seit längerem mit moritz.socials eine Social-Media-Abteilung.

Nun wollten wir unsere Kompetenzen bündeln. Dazu haben wurden der webmoritz. und moritz.socials miteinander fusioniert. So können wir zielgerichteteter entscheiden, welche Informationen wir auf welchem Kanal publizieren wollen. Außerdem ist so eine bessere personelle Zusammenarbeit möglich, da die Mitgliederanzahl des webmoritz. und von moritz.socials im letzten Semester leider stark geschrumpft ist. Viele aktuelle Informationen wie Veranstaltungen in den Bereichen Uni und Kultur werden nun vom Socials-Teil auf Instagram veröffentlicht – also folgt uns gerne unter @moritz.medien. Auf dem webmoritz. erscheinen dafür mehr längere Artikel mit ausführlicheren Informationen.

Wenn ihr Lust habt, Teil unserer neuen Web-Socials-Redaktion zu werden seid ihr immer willkommen. Der neue Termin für unsere Redaktionssitzungen ist Dienstags um 18.15 Uhr.