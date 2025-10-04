Ersti-Woche 2025/26: Willkommen in Greifswald

Vom 06. bis zum 11. Oktober 2025 wird die Ersti-Woche fürs Wintersemester 2025/26 stattfinden. Das ist die Gelegenheit für alle Erstis, Kommoliton*innen kennenzulernen, die Stadt zu erkunden und zum ersten mal studentisch zu feiern. Auch viele fortgeschrittene Studierende freuen sich immer wieder auf die Partys der Ersti-Woche.

Die wichtigsten Infos im Überblick

Wie jedes Semester läutet der AStA die Woche mit der Erstibegrüßung am Beitzplatz ein, die erste Möglichkeit um eure neuen Kommiliton*innen kennenzulernen. Auch die Erstibeutel werden dort verteilt.

Neben Einführungsveranstaltungen und von verschiedenen Fachschaften organisierten Programmen, um die Stadt kennenzulernen, gibt es wie jedes die Nacht der offenen Clubs, den Markt der Möglichkeiten und vieles mehr.

Erstibegrüßung : 06.10. ab 14:20 Uhr – Campus Beitzplatz

: 06.10. ab 14:20 Uhr – Campus Beitzplatz Nacht der offenen Clubs : 06.10. ab 22 Uhr

: 06.10. ab 22 Uhr Markt der Möglichkeiten : 07.10. 15-18 Uhr – Mensa Campus Beitzplatz

: 07.10. 15-18 Uhr – Mensa Campus Beitzplatz Get together vom AStA : 09.10. 18-22 Uhr – Ernst-Lohmeyer-Platz 1 (Campus Loefflerstraße)

: 09.10. 18-22 Uhr – Ernst-Lohmeyer-Platz 1 (Campus Loefflerstraße) Das vollständige Programm des AStAs findet ihr hier.

Wir als Moritz.Medien werden ebenfalls in der Ersti-Woche präsent sein. Wir helfen dem AStA beim Verteilen der Erstibeutel, präsentieren uns mit einem Stand beim Markt der Möglichkeiten und bieten euch zusätzlich mit unserem Mediencafé die Möglichkeit, uns näher kennenzulernen. Jede*r Interressierte ist herzlich eingeladen: Erstis ebenso wie Studierende in höheren Semestern.

medien.café : 11.10. um 14 Uhr – Audimax Campus Innenstadt (Rubenowstraße 1) Hörsaal 4

Der Webmoritz. wünscht euch eine wunderschöne Erstiwoche. Teilt weitere Veranstaltungstipps und konstruktive Bewertungen der Veranstaltungen gerne in den Kommentaren!

Beitragsbild: Laura Schirmeister

Allan wuchs im urbanen Ruhrgebiet in Bochum in Nordrhein-Westfalen auf. Um an der Ostsee zu leben, zog er zum Studium nach Greifswald, was eine sehr gute Entscheidung war. Er studiert seit dem Wintersemester 2022/23 Geschichte und Politikwissenschaft auf Bachelor und engagiert sich in vielen Gruppen in der Stadt.