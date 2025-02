web.weekly vom 10. Februar bis zum 16. Februar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Ihr liebt klassische Musik oder habt einfach einmal Lust, etwas Neues auszuprobieren? Dann wäre vielleicht das Wintermärchen des Kammerorchesters Greifswald etwas für euch. Von Tschaikowski bis Brahms ist alles dabei!

Wann? Samstag, 15. Februar, 19:30 Uhr

Wo? Straze

Eintritt? frei

Es ist wieder Sonntagsbücherflohmarkt des Bücherfreunde Greifswald e.V. Also schnappt euch eure Freund*innen, stöbert durch die Bücherkisten und findet euren neuesten Lieblingsschmöker.

Wann? Sonntag, 16. Februar, 13-16 Uhr

Wo? Spiegelsdorfer Wende, Haus 1

Das Winterkino der Freiwilligen Feuerwehr Neuenkirchen zeigt The Zone of Interest. Ein Film über die Familie um Rudolf Höß, welcher Lagerkommandant vom KZ Auschwitz war. Der Film schafft es, das Böse in all seinen Zügen einzufangen und zu porträtieren. Eine Rezension sowie Hintergründe zum Film findet ihr in diesem Artikel.

Wann? Donnerstag, 20. Februar, 19:30 Uhr

Wo? Wampener Straße 8

Eintritt? unbekannt

Mehr Infos findet ihr hier.

Region und Politik

Um den Judendeportationen zu gedenken, welche am 12. und 13. Februar 1940 begonnen hatten, laden der pommersche Arbeitskreis Kirche und Judentum sowie die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zu einem Stolpersteinrundgang mit anschließender Andacht in der Marienkirche ein.

Wann? Donnerstag, 13.02.2025, 15:00 Uhr (Start Stolpersteinrundgang), Andacht beginnt 16:30 Uhr

Wo? Treffpunkt Stolpersteinrundgang: vor dem Störtebeker Braugasthaus, Andacht: in der Annenkapelle der Marienkirche

Das Aktionsbündnis Queer in Greifswald holt die bundesweite Kampagne der CSD-Bewegung mit dem Titel „Wähl Liebe!“ auch nach Greifswald. Es wird eine Kundgebung um fünf vor zwölf stattfinden um die Rechte der queeren Community zu verteidigen und ein Schutzschild zu bilden.

Wann? Samstag, 15. Februar, 11:55 Uhr

Wo? Fischmarkt

Mehr Infos findet ihr hier.

Auf dem Marktplatz findet am Sonntag eine Kundgebung unterdem Titel „Nie wieder ist jetzt! Für Demokratie und Solidarität“ statt. Das Bündnis Greifswald Für Alle möchte ein Zeichen gegen menschenfeindliche Politik, Hass und Hetze setzen und sich für demokratische Werte, Toleranz und Solidarität einsetzen.

Wann? Samstag, 16. Februar, 14 Uhr

Wo? Marktplatz

Mehr Infos findet auf der Instagramseite von Greifswald Für Alle

Fridays for Future Greifswald ruft unter dem Titel „Wir haben ein Recht auf Zukunft!“ zum Klimastreik auf. Dabei soll während eines Demonstrationszuges durch die Innenstadt eine klimagerechte Legislatur vom neuen, noch zu wählenden Bundestag gefordert werden.

Wann? Freitag, 14. Februar, 14:02Uhr

Wo? Mühlentor

Mehr Infos findet ihr auf der Instagramseite von Fridays For Future Greifswald

Am 23. Februar ist Wahltag. Wir bitten all unserer wahlberechtigten Leser*innen ihr Recht wahrzunehmen und wählen zu gehen!

Universität und Wissenschaft

Beim StuPa geht es trotz vorlesungsfreier Zeit „heiter weiter“, wie Robert sagen würde. Unter anderem gibt es wieder AStA-Wahlen, und es wird um uns, die moritz.medien, gehen. Stay tuned!

Wann? Dienstag, 11. Februar, 20:15 Uhr

Wo? Konferenzraum, Uni-Hauptgebäude

Vor 85 Jahren, am 12./13. Februar 1940 erfolgte die erste Massendeportation deutscher Juden. Die Provinz Pommern wurde als erste Region „judenrein“ gemacht und fungierte als Testregion für spätere Ausrottungsmaßnahmen. Der Ausstellungskurator Heiko Wartenberg erläutert im Vortrag „Ermordet, aber nie vergessen“, wie dieser Tiefpunkt der pommerschen und deutschen Geschichte im Pommerschen Landesmuseum dargestellt wird.

Wann? Mittwoch, 12. Februar, 17 Uhr

Wo? Rathaus Greifswald

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

