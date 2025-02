web.weekly vom 03. Februar bis zum 09. Februar

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Ihr singt gerne in der Dusche, im Auto oder beim Abwaschen? Oder bekommt „All I Want For Christmas Is You“? Dann habt ihr diese Woche die Möglichkeit euer Talent oder euren Ohrwurm auf die Bühne zubringen. Beim Karaoke in der Kiste erwartet euch eine große Auswahl an Liedern aus allen möglichen Genres und natürlich auch eine Menge Weihnachtslieder. Also schnappt euch eure Freunde und bringt viel gute Laune mit. (Tipp: Seid am Besten pünktlich da, es wird für gewöhnlich sehr voll.)

Wo? Kiste

Wann? Montag, 03. Februar 2024, 20 Uhr

Eintritt? frei

Region und Politik

Der Deutsche Gewerkschaftsbund lädt zu einer Podiumsdiskussion im Vorfeld der Bundestagswahl ein. Besonders im Blickfeld steht dabei die Situation von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.

Wo? Straze

Wann? Dienstag, 04. Februar, 17 Uhr

Weiteres? Anmeldung unter neubrandenburg[at]dgb[dot]de

Was ist Demokratie? Welche Auslegungen und Interpretationen gibt es? Professor emeritus Joachim Lege gibt Einblicke zu dem Begriff, unter dem so viele so viel Verschiedenes verstehen.

Wo? Koeppenhaus

Wann? Mittwoch, 05. Februar, 19 Uhr

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung präsentiert in einer Online-Veranstaltung ihre Sicht zum Thema Mieten und Mietendeckel. Der Experte Andrej Holm berichtet dazu aus seiner Arbeit.

Wo? Online unter eu01web.zoom.us/j/67569832476?pwd=J0daeEe2a476EbxUCFoXsFc2cSHY5u.1

Kenncode: 598642

Wann? Donnerstag, 06. Februar 18 Uhr

Universität und Wissenschaft

Studentinnen, Absolventinnen und Wissenschaftlerinnen an der Uni Greifswald können ab sofort Unterstützung über das Programm EXIST-Women erhalten und an einem 10-monatigen Qualifizierungsprogramm teilnehmen. Bei der Infoveranstaltung erfahrt ihr mehr darüber.

Wo? Online über Zoom, Details hier

Wann? Dienstag, 4. Februar, 12:30 Uhr

Beitragsbild: Vanessa Finsel