Der feministische Kampftag in Greifswald

In Mecklenburg-Vorpommern haben wir an diesem 8. März das erste Mal frei. Der 8. März ist in unserem Bundesland nämlich ein gesetzlicher Feiertag. Aber nicht nur das! Es ist ebenso der feministische Kampftag, auch Frauentag genannt. Und in unserer Stadt werden diesbezüglich erstaunlich viele Veranstaltungen stattfinden. Und das schon vor dem Feiertag. Welche das sind, erfährst du in diesem Artikel.

Im letzten Jahr organisierte die Greifswalder Aktionsgruppe Neonlila in Greifswald die Aktionen zum feministischen Kampftag. Dieses Jahr beteiligt sich auch die Stadt Greifswald selbst, Aktionen hinsichtlich des 8. März zu organisieren. In der Pressemitteilung vom 2. März wird Claudia Kowalzyck zitiert. Sie ist die Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren der Stadtverwaltung und gibt Antwort darauf, warum der 8. März so wichtig ist: „Der Aktions- und Feiertag bietet die Chance, darüber nachzudenken, was konkret getan werden kann, um einer wirklichen Gleichberechtigung näher zu kommen. Er bietet insofern den Rahmen für Mahnung, Erinnerung, Sichtbarkeit und Wertschätzung für die Gleichberechtigung von Frauen. Abgesehen davon engagiert sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht nur am 8. März für eine gleichberechtigte Gesellschaft, unabhängig vom Geschlecht.“ Das vielfältige Angebot an Veranstaltungen und Aktionen in Greifswald zeigt, wie wichtig den Initiativen, Vereinen und Einrichtungen der 8. März ist. Hoffentlich ist auch etwas für dich dabei!

DIE Demonstration

Was? Demo zum feministischen Kampftag

Wann? Mittwoch, 8. März 2023, 15 Uhr

Mittwoch, 8. März 2023, 15 Uhr Wo? Berthold-Beitz-Platz

Führungen

Was? Führung mit „Margarethe Friedrich“ – Schwägerin von Caspar David Friedrich erzählt von ihrem Leben in der Seifensiederei um 1809

– Schwägerin von Caspar David Friedrich erzählt von ihrem Leben in der Seifensiederei um 1809 Wann? Mittwoch, 8. März 2023, 11 Uhr

Mittwoch, 8. März 2023, 11 Uhr Wo? Caspar-David-Friedrich-Zentrum

Caspar-David-Friedrich-Zentrum Anmeldung? Dienstag bis Samstag zwischen 11 und 17 Uhr, telefonisch unter 03834/884568, persönlich im Caspar-David-Friedrich-Zentrum oder per E-Mail unter zentrum@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de

Dienstag bis Samstag zwischen 11 und 17 Uhr, telefonisch unter 03834/884568, persönlich im Caspar-David-Friedrich-Zentrum oder per E-Mail unter zentrum@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de Eintritt? 8 Euro

Was? Spezielle Stadtführung zu Greifswalder Frauen

Wann? Mittwoch, 8. März 2023, 14 Uhr

Mittwoch, 8. März 2023, 14 Uhr Wo? Start am Rathaus

Partys

Was? all gender Feiertagsparty in den 8. März – Feministisch tanzen

Wann? Dienstag, 7. März 2023, 22 Uhr

Dienstag, 7. März 2023, 22 Uhr Wo? ROSA

Was? Die große Frauentagsparty – mit Buffet, Strip-Show & DJ

– mit Buffet, Strip-Show & DJ Wann? Mittwoch, 8. März 2023, 18 Uhr

Mittwoch, 8. März 2023, 18 Uhr Wo? Kulturbahnhof

Kulturbahnhof Anmeldung? Reservierungen/Ticketverkauf im Kulturbahnhof, per E-Mail unter reservierung@kuba-hgw.de oder telefonisch unter 03834/8359185

Reservierungen/Ticketverkauf im Kulturbahnhof, per E-Mail unter reservierung@kuba-hgw.de oder telefonisch unter 03834/8359185 Eintritt? 35 Euro

Filme

Was? Street Heroines

Wann? Montag, 6. März 2023, 20 Uhr

Montag, 6. März 2023, 20 Uhr Wo? STRAZE

STRAZE Eintritt? 5 Euro

Was? Zonenmädchen – Frauen aus der DDR

Wann? Donnerstag, 9. März 2023, 19 Uhr

Donnerstag, 9. März 2023, 19 Uhr Wo? Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Weiteres

Was? Künstlerisches Gestalten von politischen Forderungen, z. B. Transparente oder Plakate

Wann? Sonntag, 5. März 2023, 16 Uhr

Sonntag, 5. März 2023, 16 Uhr Wo? IKUWO

Was? Frauentag-Special mit Verwöhnprogramm

Wann? Mittwoch, 8. März 2023, 10 Uhr

Mittwoch, 8. März 2023, 10 Uhr Wo? Freizeitbad Greifswald

Freizeitbad Greifswald Anmeldung? Bis zum 7. März auf der Homepage des Freizeitbads

Bis zum 7. März auf der Homepage des Freizeitbads Eintritt? 25 Euro

Das war nur eine Auswahl der vielfältigen Veranstaltungen, die in Greifswald anlässlich des 8. März stattfinden. Auf der Homepage der Stadt und auf dem Instagram-Account von Neonlila findet ihr weitere Veranstaltungen.

Beitragsbild: Natalie Hua auf unsplash