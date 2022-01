web.woche 24. bis 30. Januar

Samstag 1. Januar 1 Sonntag 2. Januar 2

Montag 3. Januar 3 Dienstag 4. Januar 4 Mittwoch 5. Januar 5 Donnerstag 6. Januar 6 Freitag 7. Januar 7 Samstag 8. Januar 8 Sonntag 9. Januar 9

Montag 10. Januar 10 16:15 – 17:45 Psychologisches Kolloquium "Individualisierte E-Health-Interventionen für Patienten mit problematischem Alkoholkonsum und depressiver Symptomatik in der primärmedizinischen Versorgung" von Dr. Diana Gürtler

18:15 – 19:45 Digitaler Vortrag „Gefundene Chroniken oder erfundene Texte? Ein gelehrter Jurist, seine ritterliche Familie und das Problem der Uhr im Capodilista-Kodex“ Dienstag 11. Januar 11 09:00 – 10:00 Impfaktion

12:15 – 14:00 Ringvorlesung: Wissenschaft und demokratische Kultur (Teil 6)

14:00 – 16:00 Wissenschaft kommunizieren! Praktische Einblicke in die Wissenschaftskommunikation am Beispiel des DFG-Projekts One Health Research in Greifswald

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „Lügen und die (Un?-)Möglichkeit ihrer Detektion“

18:30 – 19:30 Sitzung AG Ökologie

20:15 – 22:15 14. ordentliche StuPa-Sitzung Mittwoch 12. Januar 12 10:00 – 17:00 Kickoff Meeting – XR technology in the Pomerania region

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „Im Gestus der Empörung. Über populistische Strategie und solche, die ihr naiv in die Hände spielen“ Donnerstag 13. Januar 13 16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung „Studieren mit Behinderung/chronischer Erkrankung„

18:00 – 20:00 Vortrag „Pflegeversorgung in Deutschland – was sind die Herausforderungen?"

18:15 – 19:45 Digitaler Vortrag „The 1980s – when Equality Hit the Roof. The Ups and Downs of Social Equality in Swedish History“ Freitag 14. Januar 14 14:00 – 15:00 Kundgebung: Greifswald Klimaneutral 2030

14:00 – 16:00 Online-Seminar „Erstberatung Auslandsaufenthalte" Samstag 15. Januar 15 Sonntag 16. Januar 16

Montag 17. Januar 17 10:00 – 11:00 Impfaktion

18:15 – 19:45 Kommunikation als Beruf zum Berufsfeld PR-Agentur

19:30 – 21:30 Online-Filmvorführung: "Krajina ve stínu"

20:15 – 21:45 Ordentliche AStA-Sitzung Dienstag 18. Januar 18 09:00 – 10:00 Impfaktion

12:15 – 14:00 Ringvorlesung: Wissenschaft und demokratische Kultur (Teil 7)

14:00 – 16:00 Boost your CV – Opportunities for Early Career Researchers in Horizon Europe – MSCA Postdoctoral Fellowships and ERC Starting Grant

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „Against Method! Zur Aktualität von Paul K. Feyerabend in der total administrierten Universität“

18:00 – 19:30 Konstituierende Sitzung der AG–Erstiwoche

18:15 – 19:45 Digitaler Vortrag „In Search of the Absolute: Surrealism in Estonian Poetry“ Mittwoch 19. Januar 19 11:00 – 12:00 Veranstaltung ,,Zensus 2022 – Politikwissenschaftliche und methodische Herausforderungen der Bevölkerungszählung"

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „Obsoleszenz. Ästhetik und Mediengeschichte des Veraltens, Verschleißens und Überflüssigwerdens" Donnerstag 20. Januar 20 15:30 – 17:00 Physikalisches Kolloquium „Magnetic Reconnection: from Black Holes to Wendelstein 7-X“ von Alessandro Zocco

17:00 – 18:00 Disability Pride Planungstreffen

17:00 – 18:00 Familien-Uni online: „Seegräser – Wie wachsen die wichtigen Pflanzen besonders gut?"

18:15 – 19:45 Digitaler Vortrag „Missing the Kairos. Religious Imagination and Environmental Crisis“ von PD Dr. Mateusz Kapustka

19:00 – 20:30 Digitaler Vortrag „Geschlossene Geodätische in der Riemannschen Geometrie" Freitag 21. Januar 21 Samstag 22. Januar 22 08:00 – 09:00 Impfaktion: Familienimpftag Sonntag 23. Januar 23

Montag 24. Januar 24 16:00 – 17:30 7. ordentliche Sitzung des Medienausschuss

16:00 – 17:30 Sitzung der AG SHA

16:15 – 17:45 Psychologisches Kolloquium „Sozio-Affektive Prozesse psychischer Gesundheit im Kindes- und Jugendalter"

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „‚Moderne‘ Zeiten in Deutschland. Temporale Transformationsprozesse zwischen Aneignung und Abwehr seit dem Ende des 19. Jahrhunderts“ Dienstag 25. Januar 25 10:00 – 11:00 Impfaktion

12:15 – 13:45 Ringvorlesung „Wissenschaft und demokratische Kultur (Teil 8)“ von Prof. Dr. Joachim Lege

17:00 – 18:00 Schnuppe Figurentheater: „Lars der kleine Eisbär“

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „‚Es gibt keinen Planet B‘ – Wissenschaftskommunikation zum Ende der Welt“

19:15 – 20:15 6. ordentliche Sitzung des Haushaltsausschusses

20:15 – 21:45 15. ordentliche StuPa-Sitzung Mittwoch 26. Januar 26 17:00 – 19:30 Digitale Auftaktveranstaltung von „Gesellschaft der Ideen“

17:00 – 18:00 Online-Vortragzum Ladeinfrastrukturkonzept der Stadt Greifswald

18:00 – 19:30 Sitzung der AG eSports

20:00 – 22:00 Online-Filmvorführung: „Schocken – Ein deutsches Leben“ Donnerstag 27. Januar 27 14:00 – 16:00 Schauwerkstatt

18:00 – 19:00 MeetUp: Google Health and University Medicine Greifswald – AI in Ophthalmology (engl.)

18:15 – 19:45 Digital Lecture „Narrative Analysis of the Letters from the Post-Pandemic Future: Everyday Imaginaries in the Time of Crisis“ von Prof. Marina Grishakova

19:00 – 21:00 Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

19:00 – 21:00 Veranstaltung zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Freitag 28. Januar 28 Samstag 29. Januar 29 08:00 – 09:00 Impfaktion

20:00 – 22:00 StuThe: Improtheater Sonntag 30. Januar 30