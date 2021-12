Adweb.kalender 2. Fensterchen: Weihnachtsdüftchen

Alle Jahre wieder weihnachtet es auch beim webmoritz.! Hier wird Weihnachtsmusik gedudelt, werden Plätzchen gebacken und Geschichten der vergangenen, diesjährigen und zukünftigen Weihnacht unter flackernden Lichterketten geraunt. Einen Teil dieser besinnlichen Stimmung möchten wir wieder in unserem Adweb.kalender mit euch teilen. Hinter dem 2. Türchen erwartet euch: Weihnachtsdüftchen

Wer kennt es nicht, vor dem Fenster rieselt der Schnee auf die Erde, ein Abend eingekuschelt auf der Couch, in der Hand eine Tasse voll heißer Schokolade, im Hintergrund dudelt die Weihnachtsmusik, in der Luft schwebt der feierliche Weihnachtsduft der Kerze. Hach, einfach wunderbar, Weihnachten ist (fast) da!

Aber aufgepasst! Was, wenn die ach so schöne Weihnachtsstimmung durch einen Übeltäter plötzlich gesundheitsgefährdend wird? Ist es die heiße Schokolade, die das Risiko für Diabetes erhöht? Oder doch die Heizdecke, die überhitzen könnte? Ja, aber vor allem ist es tatsächlich auch die schöne Weihnachtskerze auf dem Couchtisch. Es mag für viele nichts Neues sein, aber die schönen Duftkerzen und Räucherstäbchen enthalten Chemikalien, die die Luft verschmutzen. Laut Stiftung Warentest können diese eine Allergie auslösen. Der FOCUS warnt, dass sie sogar Krebs im Nasenrachenraum erzeugen können. Nach all der Panik beruhigt uns jedoch ein Artikel auf der Website „Lungenärzte im Netz“: Es besteht immerhin keine Gefahr für Lungenkrebs! Puh, nochmal Glück gehabt, man kann ja schließlich auch durch den Mund atmen.

Also vielleicht doch kein Grund, direkt den gerade erst eingeweihten Adventskranz zu entsorgen. In der Weihnachtszeit ein Räucherstäbchen anzuzünden oder den Duft einer Duftkerze einzuatmen, sollte nicht allzu schlimm sein. Pflanzen wie beispielsweise Efeu und Lavendel können diese Chemikalien sogar neutralisieren . Aber hey, selbst wenn nicht: Zucker ist eines der stärksten Suchtmittel und die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum könnten das ganze Haus abfackeln. Daher gilt die Devise:

Weihnachten mag nicht das gesündeste Fest für den Körper sein, dafür aber Balsam für die Seele! Also Kerze oder Räucherstäbchen an, Musik laut aufdrehen und einfach mal das Leben genießen.

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull