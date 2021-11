Nach der Wahl ist vor der Regierung – Part II

Die Bundes-und Landtagswahl ist schon wieder etwas länger her. Bis vor Kurzem befand sich die Bildung der neuen Bundesregierung noch in der „Findungsphase“. Aber jetzt gilt „Butter bei die Fische“: Der Koalitionsvertrag steht fest. Mecklenburg-Vorpommern hingegen war schon etwas weiter. Den neuesten Stand erfahrt ihr hier.

So eine Regierungsbildung kann ganz schön lange dauern. Über die damaligen Wahlergebnisse berichtete ich schon – schließlich waren die Wahlen schon am 26. September. Damals waren noch Semesterferien, heute steht bereits der Weihnachtsmarkt. Es wurde schon gemunkelt, dass Angela Merkel doch noch die längste Regierungszeit als Kanzlerin innehaben könnte (Dauer ihrer Kanzlerschaft: 5.862 Tage, Helmut Kohls: 5.870 Tage). Doch es kommt (anscheinend) anders.

Nach der Wahl ist vor der Regierung in MV

In MV ging alles etwas gesitteter und schneller zu. Den Entwurf für den Koalitionsvertrag bekamen wir schon am 08. November zu Gesicht.

Das Wichtigste aus dem Koalitionsvertrag zwischen SPD und Linke:

Der Frauentag (08.03.) soll ein Feiertag in MV werden.

Sie versprechen eine Verbesserung der Kitas, Horten und Schulen.

Es soll zum Ausbau erneuerbarer Energien kommen.

Es steht die Entwicklung zu einer klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft an.

Die wichtige Rolle intakter Moore wird für den Kampf gegen den CO₂-Ausstoß hervorgehoben.

Hier kommt ihr zur Koalitionsvereinbarung, um genauer nachzulesen, was die Parteien erreichen wollen.

Beide Parteien stimmten dem Koalitionsvertrag zu.

Die neue Landesregierung in MV ist rot-rot:

Manuela Schwesig, SPD: Ministerpräsidentin

Till Backhaus, SPD: Landwirtschaftsminister (Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt)

Stefanie Drese, SPD: Sozialministerin (Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport)

Bettina Martin, SPD: Kulturministerin (Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten)

Heiko Geue, SPD: Finanzminister

Reinhard Meyer, SPD: Wirtschaftsminister (Minister für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus, Arbeit, Verkehr, Energie und Landesentwicklung)

Christian Pegel, SPD: Innenminister (Ministerium für Inneres, Bauen und Digitalisierung)

Simone Oldenburg, Die Linke: Bildungsministerin; stellvertretende Ministerpräsidentin

Jacqueline Bernhardt, Die Linke: Ministerin für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz

Nach der Wahl ist vor der Regierung in der Bundesrepublik Deutschland

Der Koalitionsvertrag steht. Zumindest der Entwurf (Stand: 24.11.). Die Minister*innenposten scheinen bereits klar zu sein. Es kommt (anscheinend) zu einer Ampel-Regierung (SPD, FDP und Grüne).

Das sind die wichtigsten Fakten aus dem Koalitionsvertrag:

Bis 2030 soll „idealerweise“ der Kohleausstieg gelingen.

Der Mindestlohn soll auf 12 Euro pro Stunde steigen.

Das Wahlalter soll auf 16 Jahre gesenkt werden, was Bundes- und Europawahlen angehen.

Das „ Transsexuellengesetz “ soll abgeschafft werden.

Transsexuellengesetz soll abgeschafft werden. Cannabis soll in lizenzierten Geschäften zu Genusszwecken verkauft werden dürfen.

§ 219a StGB (Werbeverbot für Abtreibungen) wird gestrichen.

BAföG soll „ elternunabhängiger “ werden.

elternunabhängiger werden. Hier könnt ihr alles Wichtige aus dem Koalitionsvertrag nachlesen.

Die Verteilung der Ministerien:

SPD

Kanzleramt

Inneres und Heimat

Verteidigung

Bauen

Arbeit und Soziales

Gesundheit

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Die Grünen

Wirtschaft und Klimaschutz

Auswärtiges Amt

Familie

Ernährung und Landwirtschaft

Umwelt und Verbraucherschutz

FDP

Finanzen

Justiz

Verkehr und Digitales

Bildung und Forschung

Welche Personen die jeweiligen Ministerien führen werden, wird noch bekannt gegeben. So gut wie fest stehen allerdings:

Olaf Scholz (SPD) als Kanzler

Robert Habeck (Die Grünen) als Vizekanzler

Christian Lindner (FDP) als Finanzminister

Endlich kamen die Ampelparteien zu „Butter bei die Fische“. Aber so endgültig steht doch noch nicht alles fest. Die SPD und FDP müssen auf ihren Parteitagen noch den Koalitionsvertrag durchbekommen und Die Grünen bei einer Mitgliederbefragung. Vielleicht kann „Mutti Angi“ doch noch Kohl überholen, was ihre Amtszeit als Kanzlerin angeht, falls Olaf Scholz nicht am 10.12. als Kanzler vereidigt werden sollte.

Ob man sich über die Koalitionsverträge und die Regierungen freuen kann oder nicht, bleibt jedem Menschen selbst überlassen. Dennoch ist die neue Regierung in MV schon im Einsatz und versucht die vierte Corona-Welle zu beherrschen. Die neue Bundesregierung braucht noch etwas, um sich zu finden. Es bleibt also weiterhin (zumindest ein wenig) spannend.

