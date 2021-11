web.woche 1. bis 7. November

Montag 1. November 1 Ganztägig Tschechische Kulturtage in Greifswald

18:00 – 19:30 Digitaler Vortrag „Will humanoid robots soon gain consciousness? Lessons learnt from human consciousness research?“

18:15 – 19:15 Sitzung der AG Gender Trouble

20:00 – 23:00 Filmvorführungen – „Die letzte erste Tanke“ und „Benzin“

20:15 – 21:00 Ordentliche AStA-Sitzung

Dienstag 2. November 2 11:00 – 13:00 Tanzstück – „Maxis wundersame Welt“

11:00 – 14:00 Demonstration zu Ralph Weber

18:00 – 19:00 Abendvortrag „Das Ende der Debatte – die cancel culture als Angriff auf die Wissenschaft“

18:00 – 19:30 orum für psychische Gesundheit zu "Effizient, praktikabel und akzeptiert - neue Wege in der Expositionstherapie zur Überwindung von Ängsten"

19:30 – 21:30 StuThe Musical – „VALENTIN“

Mittwoch 3. November 3 11:00 – 13:00 Tanzstück – „Maxis wundersame Welt“

18:00 – 19:30 Abendvortrag „Liberale Demokratien – Teil der Lösung oder Teil des Problems?“

18:00 – 20:00 Spieleabend zum Kennenlernen mit UNICEF

18:00 – 19:00 Vortrag „Gewerbliche Schutzrechte – Marken, Muster und Patente“

18:15 – 19:45 Digitaler Abendvortrag „Diversität in Film und Fernsehen: Wie ist es um Geschlechterverhältnisse und Vielfalt im deutschen Film und Fernsehen bestellt?“

19:00 – 21:00 Vortrag „Börsenführerschein 2021: Geschichte, Börse und Handel“

20:00 – 22:00 StuThe Musical – „VALENTIN“

Donnerstag 4. November 4 09:30 – 13:00 Psychologische Belastung von Kindern in Migrationsprozessen

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt

17:00 – 19:00 Disability Pride-Planungstreffen

18:00 – 19:30 Abendvortrag „Synthetic genetics: beyond DNA and RNA“

18:15 – 19:45 Vortrag „Fatal Escapes across the Baltic Sea“

Freitag 5. November 5 11:00 – 13:00 Tanzstück – „Maxis wundersame Welt“

14:00 – 16:00 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte vom International Office

18:00 – 19:00 Fahrrad-Demo

19:00 – 21:00 AFTER HOURS – Gespräch mit Ann Cotten zur Übersetzung von Glitch Feminism

19:30 – 21:30 Internationale Autor*innentagung – „Prosa Slam“

20:00 – 22:00 Musik-Kabarett – „Kaoshüter“

22:00 Regenbogenparty

Samstag 6. November 6 Regenbogenparty ⤺ Endet 02:00

18:00 – 20:00 Geistliche Vokalmusik – „Herr, wie lange?“