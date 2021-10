web.woche 25. bis 31. Oktober

Freitag 1. Januar 1 Samstag 2. Januar 2 Sonntag 3. Januar 3

Montag 11. Oktober 11 20:00 – 21:00 Film: Kabul, City in the Wind

20:15 – 22:15 StuThe - wing it! Dienstag 12. Oktober 12 10:00 Theatervorführung "Rotkäppchen oder Die Macht des Schicksals"

16:00 – 17:00 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende im Landkreis-Eure Meinung ist gefragt! Mittwoch 13. Oktober 13 10:00 – 11:00 Theatervorführung - "Rotkäppchen oder Die Macht des Schicksals" Donnerstag 14. Oktober 14 Ganztägig Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 (Beginn der Ausstellung)

10:00 – 11:00 Theatervorführung - "Rotkäppchen oder Die Macht des Schicksals"

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt – Herbstseifen Freitag 15. Oktober 15 19:30 – 21:30 Premiere - "Jonny spielt auf" Samstag 16. Oktober 16 07:30 – 15:00 Workshop - How to festival mit GriStuF

08:00 – 09:00 Greifswalder Regionalmarkt

10:00 – 11:00 Interkulturelle Kommunikation in einem diversen Team

18:00 – 20:00 Familienkonzert - "Die Moldau"

20:00 – 22:00 Konzert - Jazz up Sonntag 17. Oktober 17 10:00 – 11:00 Moderationstechniken

11:00 – 17:00 Herbstzauber - Saft mosten, Mitmachaktionen, Chorkonzert

Montag 18. Oktober 18 Ganztägig Filmreihe WOSTOK

14:15 – 15:15 Workshop: „Drittmittel für Forschungsvorhaben nach der Promotion“

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Hochschulen im Angesicht von Klimawandel und Nachhaltigkeit“

18:00 – 20:00 Konzert mit Chortippus Dienstag 19. Oktober 19 Ganztägig Filmreihe WOSTOK

10:00 – 16:00 Corona-Impftag

17:00 – 18:00 Stadtempfang

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Von der Nützlichkeit des scheinbar Unnützen. Überlegungen zur Legimitation der Literaturwissenschaft“ Mittwoch 20. Oktober 20 Ganztägig Filmreihe WOSTOK

18:00 – 19:30 Ringvorlesung: Perspektive Selbstständigkeit – auch für mich ein Erfolgsmodell?

18:00 – 19:00 Vortrag „Mit Musik ins Paradies? Sibylla Schwarz’ Lieder und Vertonungen ihrer Zeitgenossen" Donnerstag 21. Oktober 21 Ganztägig Filmreihe WOSTOK

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt – Herbstkerzen

16:00 – 18:00 Greifswald Research Award-Verleihung 2021 an Prof. Michael Rodi

16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung: „Studieren mit Behinderung/ chronischer Erkrankung“

17:00 – 18:00 Vortrag „Wenn der Körper Alarm schlägt – Warum Frauen und Männer in der Medizin nicht gleichbehandelt werden dürfen“

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Molecules at the origin of life: functional diversity of a small catalytic RNA“

18:00 – 20:00 Vortrag: „Weder ambulant noch stationär: neue Versorgungsformen“

19:00 – 21:00 Filmvorführung - "Berlin Alexanderplatz"

19:00 – 20:00 Lesung mit Frank Herrmann - "FAIRreisen"

19:30 – 20:45 Gute Wahl?! Freitag 22. Oktober 22 Ganztägig Filmreihe WOSTOK

10:00 – 17:00 IKEM Jahrestagung 2021

18:30 – 20:00 U20 Poetry Slam

20:00 – 21:00 Vortrag von Claudia Rapp-Neumann und Eckhart Neumann - "Don Quijote: Träumer oder Lebenskünstler?" Samstag 23. Oktober 23 Ganztägig Filmreihe WOSTOK

10:00 – 17:00 Konflikte wahrnehmen, bearbeiten und lösen Sonntag 24. Oktober 24 Ganztägig Filmreihe WOSTOK

16:00 – 17:00 Sitzung Medienausschuss

19:00 Abendvortrag „How biotrophic fungi infect plants: unexpected insights from essential effectors“ von Prof. Dr. Regine Kahmann

Montag 25. Oktober 25 14:00 – 16:00 Internationale Mobilität und Forschungsaufenthalte im Ausland im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wissenschaft managen“

20:00 – 21:00 ONE WORD (STRAZEkino) Dienstag 26. Oktober 26 16:00 – 17:00 Vortrag „Fußballsprache als Spiegel der Gesellschaft? Linguistische Perspektiven auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Fußballberichterstattung„ von Prof. Dr. Simon Meier-Vieracker

18:00 – 19:00 Fake News, Lügen und andere Gefahren

18:00 – 20:00 Vortrag - "Der gute Ort – Jüdische Friedhöfe als Kulturerbe"

18:30 – 19:30 Sitzung der AG Ökologie

19:00 – 20:00 Geht nicht, gibt‘s nicht? - Gibt‘s leider doch!

20:15 – 22:15 10. ordentliche StuPa-Sitzung Mittwoch 27. Oktober 27 18:00 – 20:00 Vortrag - "Sibylla Schwarz und das akademische Bild vom gelehrten Frauenzimmer im 17. und 18. Jahrhundert"

18:00 – 19:00 Abendvortrag „Textmining im forensischen Umfeld“ von Prof. Dr. Wilfried Honekamp

18:00 – 19:30 Mit Kreativitätstechniken zur Geschäftsidee

18:00 – 19:00 Sitzung AG eSports Donnerstag 28. Oktober 28 Ganztägig Tschechische Kulturtage in Greifswald

14:00 – 16:00 Schauwerkstatt – Halloweenseifen

16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung „Studieren mit Kind“

18:00 – 20:00 Vortrag „CHEPLAPHARM – Global Player aus Vorpommern?“

18:30 – 20:00 Jubiläumsveranstaltung Städtebauförderung

19:00 – 20:00 Abendvortrag „The transmission of religion during adolescence. Preliminary results of an empirical study in Austria“ von Prof. Anne Koch, Ph. D. und Prof. Dr. Karsten Lehmann Freitag 29. Oktober 29 Ganztägig Tschechische Kulturtage in Greifswald

17:00 – 18:00 Abendvortrag „‚Kann ein gebildeter Mensch Politiker sein?‘ Konrat Ziegler an der Universität Greifswald 1923-1933“

19:30 – 21:30 StuThe Musical - "VALENTIN"

20:00 – 22:00 Konzert von Holzig Samstag 30. Oktober 30 Ganztägig Tschechische Kulturtage in Greifswald

19:30 – 21:30 StuThe Musical - "VALENTIN" Sonntag 31. Oktober 31 Ganztägig Tschechische Kulturtage in Greifswald

13:00 – 15:00 Theateraufführung - "Shakespeares Frauen"

20:00 – 22:00 Dokumentarisches Theater - "Die NSU-Monologe"

