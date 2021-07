web.woche 12. bis 18. Juli

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Vergangene Ereignisse anzeigen Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Freitag 1. Januar 1 Samstag 2. Januar 2 Sonntag 3. Januar 3 Montag 4. Januar 4 Dienstag 5. Januar 5 Mittwoch 6. Januar 6 Donnerstag 7. Januar 7 Freitag 8. Januar 8 Samstag 9. Januar 9 Sonntag 10. Januar 10 Montag 11. Januar 11 Dienstag 12. Januar 12 Mittwoch 13. Januar 13 Donnerstag 14. Januar 14 Freitag 15. Januar 15 Samstag 16. Januar 16 Sonntag 17. Januar 17 Montag 18. Januar 18 Dienstag 19. Januar 19 Mittwoch 20. Januar 20 Donnerstag 21. Januar 21 Freitag 22. Januar 22 Samstag 23. Januar 23 Sonntag 24. Januar 24 Montag 25. Januar 25 Dienstag 26. Januar 26 Mittwoch 27. Januar 27 Donnerstag 28. Januar 28 Freitag 29. Januar 29 Samstag 30. Januar 30 Sonntag 31. Januar 31 Montag 1. Februar 1 Dienstag 2. Februar 2 Mittwoch 3. Februar 3 Donnerstag 4. Februar 4 Freitag 5. Februar 5 Samstag 6. Februar 6 Sonntag 7. Februar 7 Montag 8. Februar 8 Dienstag 9. Februar 9 Mittwoch 10. Februar 10 Donnerstag 11. Februar 11 Freitag 12. Februar 12 Samstag 13. Februar 13 Sonntag 14. Februar 14 Montag 15. Februar 15 Dienstag 16. Februar 16 Mittwoch 17. Februar 17 Donnerstag 18. Februar 18 Freitag 19. Februar 19 Samstag 20. Februar 20 Sonntag 21. Februar 21 Montag 22. Februar 22 Dienstag 23. Februar 23 Mittwoch 24. Februar 24 Donnerstag 25. Februar 25 Freitag 26. Februar 26 Samstag 27. Februar 27 Sonntag 28. Februar 28 Montag 1. März 1 Dienstag 2. März 2 Mittwoch 3. März 3 Donnerstag 4. März 4 Freitag 5. März 5 Samstag 6. März 6 Sonntag 7. März 7 Montag 8. März 8 Dienstag 9. März 9 Mittwoch 10. März 10 Donnerstag 11. März 11 Freitag 12. März 12 Samstag 13. März 13 Sonntag 14. März 14 Montag 15. März 15 Dienstag 16. März 16 Mittwoch 17. März 17 Donnerstag 18. März 18 Freitag 19. März 19 Samstag 20. März 20 Sonntag 21. März 21 Montag 22. März 22 Dienstag 23. März 23 Mittwoch 24. März 24 Donnerstag 25. März 25 Freitag 26. März 26 Samstag 27. März 27 Sonntag 28. März 28 Montag 29. März 29 Dienstag 30. März 30 Mittwoch 31. März 31 Donnerstag 1. April 1 Freitag 2. April 2 Samstag 3. April 3 Sonntag 4. April 4 Montag 5. April 5 Dienstag 6. April 6 Mittwoch 7. April 7 Donnerstag 8. April 8 Freitag 9. April 9 Samstag 10. April 10 Sonntag 11. April 11 Montag 12. April 12 Dienstag 13. April 13 Mittwoch 14. April 14 Donnerstag 15. April 15 Freitag 16. April 16 Samstag 17. April 17 Sonntag 18. April 18 Montag 19. April 19 Dienstag 20. April 20 Mittwoch 21. April 21 Donnerstag 22. April 22 Freitag 23. April 23 Samstag 24. April 24 Sonntag 25. April 25 Montag 26. April 26 Dienstag 27. April 27 Mittwoch 28. April 28 Donnerstag 29. April 29 Freitag 30. April 30 Samstag 1. Mai 1 Sonntag 2. Mai 2 Montag 3. Mai 3 Dienstag 4. Mai 4 Mittwoch 5. Mai 5 Donnerstag 6. Mai 6 Freitag 7. Mai 7 Samstag 8. Mai 8 Sonntag 9. Mai 9 Montag 10. Mai 10 Dienstag 11. Mai 11 Mittwoch 12. Mai 12 Donnerstag 13. Mai 13 Freitag 14. Mai 14 Samstag 15. Mai 15 Sonntag 16. Mai 16 Montag 17. Mai 17 Dienstag 18. Mai 18 Mittwoch 19. Mai 19 Donnerstag 20. Mai 20 Freitag 21. Mai 21 Samstag 22. Mai 22 Sonntag 23. Mai 23 Montag 24. Mai 24 Dienstag 25. Mai 25 Mittwoch 26. Mai 26 Donnerstag 27. Mai 27 Freitag 28. Mai 28 Samstag 29. Mai 29 Sonntag 30. Mai 30 Montag 31. Mai 31 Dienstag 1. Juni 1 Mittwoch 2. Juni 2 Donnerstag 3. Juni 3 Freitag 4. Juni 4 Samstag 5. Juni 5 Sonntag 6. Juni 6 Montag 7. Juni 7 Dienstag 8. Juni 8 Mittwoch 9. Juni 9 Donnerstag 10. Juni 10 Freitag 11. Juni 11 Samstag 12. Juni 12 Sonntag 13. Juni 13 Montag 14. Juni 14 Dienstag 15. Juni 15 Mittwoch 16. Juni 16 Donnerstag 17. Juni 17 Freitag 18. Juni 18 Samstag 19. Juni 19 Sonntag 20. Juni 20 Montag 21. Juni 21 Dienstag 22. Juni 22 Mittwoch 23. Juni 23 Donnerstag 24. Juni 24 Freitag 25. Juni 25 Samstag 26. Juni 26 Sonntag 27. Juni 27 Montag 28. Juni 28 Dienstag 29. Juni 29 Mittwoch 30. Juni 30 Donnerstag 1. Juli 1 Freitag 2. Juli 2 Samstag 3. Juli 3 Sonntag 4. Juli 4 Montag 5. Juli 5 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

16:15 – 17:45 Kolloquium „Auf dem Weg zu einem evidenzbasierten und klinisch nützlichen Klassifikationssystem für psychische Störungen“

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Die Anderssprachigkeit der Sprache, die ich spreche oder schreibe“

20:00 – 21:00 2. ordentliche Haushaltsausschuss-Sitzung Dienstag 6. Juli 6 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

16:00 – 17:00 Digitaler Vortrag „Die sprachlich-diskursive (Re-)Konstruktion von Geschlecht im Führungskräfte-Coaching"

16:30 – 17:30 Online-Vorstellung der Zwei-Fach-Bachelor-Studiengänge

18:00 – 21:00 Digital Lecture "Beethoven oder die Neuerfindung der Symphonie"

20:15 – 21:15 5. ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments Mittwoch 7. Juli 7 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

16:15 – 18:00 Digitales Kolloquium „Gender im Fokus: Forschungsprojekte, Promotionen und Abschlussarbeiten stellen sich vor“

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Märtyrer erobern das Reich. Die religiöse Revolution des 4. Jahrhunderts n. Chr. in Kirche und Gesellschaft“ Donnerstag 8. Juli 8 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

13:30 – 18:00 Blutspendeaktion

15:00 – 17:00 Klavierimprovisationen mit Barbara Ullrich

18:00 – 19:00 Digitale Fachtagung „Soziale Medien. Schreibweisen der Gegenwart nach der Digitalisierung“

19:00 – 21:00 Das Stille Wörtchen

19:30 – 20:30 Vortrag (Grund) Recht auf sexuelle Selbstbestimmung Freitag 9. Juli 9 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

10:00 – 11:00 Kinder-Sommer-Theater – „Der Maulwurf und seine Freunde“

18:00 – 19:00 Digitale Fachtagung „Soziale Medien. Schreibweisen der Gegenwart nach der Digitalisierung“ Samstag 10. Juli 10 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

09:00 – 11:00 100 Jahre Boddenschwimmen

18:00 – 19:00 Digitale Fachtagung „Soziale Medien. Schreibweisen der Gegenwart nach der Digitalisierung“ Sonntag 11. Juli 11 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

20:00 – 22:00 Geistliche Abendmusik zum Semesterabschluss Montag 12. Juli 12 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Plant-associated bacteria and their role in plant growth and health“

20:15 – 21:15 Ordentliche AStA-Sitzung Dienstag 13. Juli 13 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

13:00 – 14:00 Sitzung AG Ökologie Mittwoch 14. Juli 14 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

18:00 – 19:00 Digital Lecture „Das breite klinische Anwendungsfeld von kaltem Atmosphärendruckplasma“

18:15 – 19:15 Sitzung SKL Donnerstag 15. Juli 15 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Plakatausstellung zu den Auswirkungen der Atomwaffenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki

10:00 Internationale Fachtagung „TRIC – Therapeutic ROS and Immunity in Cancer.“

15:00 – 17:30 Klavierimprovisationen mit Barbara Ullrich

19:30 – 20:00 Vortrag: "Sex und Schranken - zwischen Selbstbestimmung und Grenzverletzung"

20:00 – 20:30 StuThe – Absurda Comica Oder Peter Squentz Freitag 16. Juli 16 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Internationale Fachtagung „TRIC – Therapeutic ROS and Immunity in Cancer.“

10:00 – 11:00 Kinder-Sommer-Theater – „Der Froschkönig"

14:00 – 15:00 Kinder-Sommer-Theater – „Der Froschkönig"

20:00 – 20:30 StuThe – Absurda Comica Oder Peter Squentz Samstag 17. Juli 17 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

08:30 – 17:30 TalentTag für Kinder und Jugendliche: aktiver Einblick in die Sportart Goalball

Internationale Fachtagung „TRIC – Therapeutic ROS and Immunity in Cancer.“ ⤺ Endet 11:00

11:00 – 12:00 Ausstellungseröffnung – Núria Quevedo. Malerei und Grafik

19:30 – 20:00 open air-Konzert – Souldiers Sonntag 18. Juli 18 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

00:00 Digitale Tagung #GenderChallenge – Exploring Gender Identities Online Montag 19. Juli 19 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Digitale Tagung #GenderChallenge – Exploring Gender Identities Online Dienstag 20. Juli 20 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

Digitale Tagung #GenderChallenge – Exploring Gender Identities Online ⤺ Endet 01:00 Mittwoch 21. Juli 21 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“ Donnerstag 22. Juli 22 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“ Freitag 23. Juli 23 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“ Samstag 24. Juli 24 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“

22:05 – 23:05 Online-Workshop „Gestalte dein eigenes Zine“ Sonntag 25. Juli 25 Ganztägig Ausstellung „Schweden und die Agenda 2030“ Montag 26. Juli 26 Dienstag 27. Juli 27 Mittwoch 28. Juli 28 Donnerstag 29. Juli 29 Freitag 30. Juli 30 Samstag 31. Juli 31 Sonntag 1. August 1 Montag 2. August 2 Dienstag 3. August 3 Mittwoch 4. August 4 Donnerstag 5. August 5 Freitag 6. August 6 Samstag 7. August 7 Sonntag 8. August 8 Montag 9. August 9 Dienstag 10. August 10 Mittwoch 11. August 11 Donnerstag 12. August 12 Freitag 13. August 13 Samstag 14. August 14 Sonntag 15. August 15 Montag 16. August 16 Dienstag 17. August 17 Mittwoch 18. August 18 Donnerstag 19. August 19 Freitag 20. August 20 Samstag 21. August 21 Sonntag 22. August 22 Montag 23. August 23 Dienstag 24. August 24 Mittwoch 25. August 25 Donnerstag 26. August 26 Freitag 27. August 27 Samstag 28. August 28 Sonntag 29. August 29 Montag 30. August 30 Dienstag 31. August 31 Mittwoch 1. September 1 Donnerstag 2. September 2 Freitag 3. September 3 Samstag 4. September 4 Sonntag 5. September 5 Montag 6. September 6 Dienstag 7. September 7 Mittwoch 8. September 8 Donnerstag 9. September 9 Freitag 10. September 10 Samstag 11. September 11 Sonntag 12. September 12 Montag 13. September 13 Dienstag 14. September 14 Mittwoch 15. September 15 Donnerstag 16. September 16 Freitag 17. September 17 Samstag 18. September 18 Sonntag 19. September 19 Montag 20. September 20 Dienstag 21. September 21 Mittwoch 22. September 22 Donnerstag 23. September 23 Freitag 24. September 24 Samstag 25. September 25 Sonntag 26. September 26 Montag 27. September 27 Dienstag 28. September 28 Mittwoch 29. September 29 Donnerstag 30. September 30 Freitag 1. Oktober 1 Samstag 2. Oktober 2 Sonntag 3. Oktober 3 Montag 4. Oktober 4 Dienstag 5. Oktober 5 Mittwoch 6. Oktober 6 Donnerstag 7. Oktober 7 Freitag 8. Oktober 8 Samstag 9. Oktober 9 Sonntag 10. Oktober 10 Montag 11. Oktober 11 Dienstag 12. Oktober 12 Mittwoch 13. Oktober 13 Donnerstag 14. Oktober 14 Freitag 15. Oktober 15 Samstag 16. Oktober 16 Sonntag 17. Oktober 17 Montag 18. Oktober 18 Dienstag 19. Oktober 19 Mittwoch 20. Oktober 20 Donnerstag 21. Oktober 21 Freitag 22. Oktober 22 Samstag 23. Oktober 23 Sonntag 24. Oktober 24 Montag 25. Oktober 25 Dienstag 26. Oktober 26 Mittwoch 27. Oktober 27 Donnerstag 28. Oktober 28 Freitag 29. Oktober 29 Samstag 30. Oktober 30 Sonntag 31. Oktober 31 Montag 1. November 1 Dienstag 2. November 2 Mittwoch 3. November 3 Donnerstag 4. November 4 Freitag 5. November 5 Samstag 6. November 6 Sonntag 7. November 7 Montag 8. November 8 Dienstag 9. November 9 Mittwoch 10. November 10 Donnerstag 11. November 11 Freitag 12. November 12 Samstag 13. November 13 Sonntag 14. November 14 Montag 15. November 15 Dienstag 16. November 16 Mittwoch 17. November 17 Donnerstag 18. November 18 Freitag 19. November 19 Samstag 20. November 20 Sonntag 21. November 21 Montag 22. November 22 Dienstag 23. November 23 Mittwoch 24. November 24 Donnerstag 25. November 25 Freitag 26. November 26 Samstag 27. November 27 Sonntag 28. November 28 Montag 29. November 29 Dienstag 30. November 30 Mittwoch 1. Dezember 1 Donnerstag 2. Dezember 2 Freitag 3. Dezember 3 Samstag 4. Dezember 4 Sonntag 5. Dezember 5 Montag 6. Dezember 6 Dienstag 7. Dezember 7 Mittwoch 8. Dezember 8 Donnerstag 9. Dezember 9 Freitag 10. Dezember 10 Samstag 11. Dezember 11 Sonntag 12. Dezember 12 Montag 13. Dezember 13 Dienstag 14. Dezember 14 Mittwoch 15. Dezember 15 Donnerstag 16. Dezember 16 Freitag 17. Dezember 17 Samstag 18. Dezember 18 Sonntag 19. Dezember 19 Montag 20. Dezember 20 Dienstag 21. Dezember 21 Mittwoch 22. Dezember 22 Donnerstag 23. Dezember 23 Freitag 24. Dezember 24 Samstag 25. Dezember 25 Sonntag 26. Dezember 26 Montag 27. Dezember 27 Dienstag 28. Dezember 28 Mittwoch 29. Dezember 29 Donnerstag 30. Dezember 30 Freitag 31. Dezember 31