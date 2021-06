StuPa-Liveticker – 4. ordentliche Sitzung

Wer wissen will, was im Detail besprochen werden soll: Das gesamte Drucksachenpaket in seiner vollkommenen Schönheit gibt es hier:

Drucksachenpaket der 4. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes in seiner 31. Legislatur

Getagt wird um 20:15 Uhr, und zwar dieses Mal vor Ort im Hörsaal 3/4 (nicht ¾ ;)) am Ernst-Lohmeyer-Platz 6!

Vorläufige Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung – Wie immer, alle sagen sich “Hallo”.

TOP 2 Formalia – Kleinere Anpassungen der TOPs und Bestätigung des letzten Protokolls (3. ordentliche Sitzung).

TOP 3 Berichte

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft – Wenn Ihr was vorhabt: vorab per Mail an das Präsidium oder bei uns in die Kommentare.

TOP 5 Finanzanträge

— 5.1 Coronahilfen für Studentenclubs

— 5.2 Körperliche Selbstbestimmung und Recht

TOP 6 SÄA FinanzO (2.Lesung) — Vorsitz und Stellvertretung der FSK sollen eine Aufwandsentschädigung von jeweils 50€ / 100€ insgesamt bekommen. Auf Seite 5 des Drucksachenpakets findet ihr noch einen Änderungsantrag, der die Verteilung der Gelder spezifiziert.

TOP 7 Wahl stellvertretende Prüfer*in für rechnerische und sachliche Richtigkeit

TOP 8 Wahlen AStA — Einige Bewerbungen sind im Vorfeld bereits eingegangen. Ihr könnt euch aber auch jederzeit noch spontan vor Ort bewerben, also kommt gerne vorbei! Falls ihr euch die eingesendeten Bewerbungen ansehen wollt, klickt einfach auf den Link und scrollt zur jeweiligen Seite (oder lest alles hintereinander im Drucksachenpaket).

— 8.1 Vorsitzender — Seite 6

— 8.2 Referatsleitung und Geschäftsführung — Seite 8

— 8.3 Referent*in für Öffentlichkeitsarbeit

— 8.4 Referent*in für Digitales und Studierendenportalbetreuung

— 8.5 Referent*in für Hochschul-und Innenpolitik — Seite 9

— 8.6 Referent*in für Grafikdesign

— 8.7 Referatsleitung für Finanzen und Personal

— 8.8 Referent*in für Fachschaftsfinanzen

— 8.9 Referatsleitung Veranstaltungen

— 8.10 Referent*in für politische Bildung und Antifaschismus — Seite 10

— 8.11 Referent*in für Umweltpolitik und Nachhaltigkeit — Seite 11

— 8.12 Referent*in für Internationales und Antirassismus — Seite 12

— 8.13 Referent*in für soziale Aspekte und Gleichstellung — Seite 14

— 8.14 Referent*in für Studium und Lehre

TOP 9 Anträge VV — Im Ticker zur VV könnt ihr noch einmal im Detail nachlesen, worüber genau diskutiert wurde. Hier findet ihr die einzelnen Anträge und ob sie angenommen, abgelehnt oder nicht behandelt wurden. (Oder ihr klickt wie oben bereits auf die einzelnen Seitenzahlen und scrollt zu der jeweiligen Seite). Der Antragstext für die Coronahilfe an die Studentenclubs ist auf Seite 2 zu finden, wird aber als Finanzantrag behandelt.

— 9.1 Positionierung zur Novellierung des LHG — Seite 1. Gegen die synchrone digitale Prüfungsüberwachung, wie sie im neuen Text des LHG vorgesehen wäre.

— 9.2 Uni-Fahrradkonzept — Seite 3. Stellplätze, Fahrrad-Luftstationen und ähnliches auf dem Uni-Campus.

— 9.3 Namenspatron Universität Greifswald — Seite 4. Einsetzung eines Uni-Namenpatronen. Wurde auf der VV zwar erfolgreich von Heinrich Rubenow zu Sibylla Schwarz geändert, aber insgesamt trotzdem abgelehnt.

— 9.4 Klimastreik — Seite 5. Für die erleichterte Teilnahme an Klimatreiks sollen freitags sämtliche Kurse entfallen.

— 9.5 Aufenthaltsräume in universitären Gebäuden — Seite 6. Räume mit Tischen und Stühlen für universitäre Gebäude.

— 9.6 auskömmliche Finanzierung des Studierendenwerks — Seite 7. Das Studierendenwerk soll finanziell unterstützt werden, damit das Angebot weiter aufrecht erhalten bzw. ausgebaut werden kann.

— 9.7 Verantwortung übernehmen – Moore vernässen – Klimakrise bremsen — Seite 8. Die Moorflächen auf dem universitären Land sollen (wieder)vernässt werden.

— 9.8 Aufbruch mit Nachhaltigkeitsstrategie — Seite 9. Wir wollen zielstrebig auf die CO2-Neutralität bis 2030 zugehen.

— 9.9 Maskenpflicht Bibliotheken — Seite 10 und 11. Gegen eine allgemeine Maskenpflicht in Universitäten.

— 9.10 Attraktivitätssteigerung Studium Greifswald — Seite 12. Die Studierendenschaft soll in „Studierendenschaft an der Lagune“ umbenannt werden. Der Antrag wurde nicht behandelt.

— 9.11 Unterstützung des Green Office der Universität Greifswald — Seite 13. Das 2018 neu gegründete GreenOffice unserer Uni soll finanziell bei seiner Arbeit unterstützt werden.

TOP 10 Sonstiges

Hier folgt um 20:15 Uhr der Live-Ticker