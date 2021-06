Die Unendliche Geschichte – Teil 7

Einfach mal abheben in ein anderes Universum, auch dafür ist der webmoritz. da! Ihr könnt jeden Freitag ein anderes Redaktionsmitglied auf einem neuen Teil der intergalaktischen Reise unserer unendlichen Geschichte begleiten. Die Rahmenbedingungen haben wir in einer gemeinsamen Sitzung aus unseren Ideen zufällig ausgewürfelt, danach haben wir die Geschichte jedoch der individuellen Kreativität und Gnade unserer Redakteur*innen überlassen. Wohin die unendliche Geschichte führen wird, ist für uns also auch noch ungewiss, aber wir bieten Corona-Craziness, Ärger und Spaß ohne Ende – garantiert!

Was bisher geschah …

Es war einmal in einer anderen Galaxis, aber gar nicht so anderen Zeit. Galapagos-Schildkröte, Entenfotograf und seines Zeichens investigativster Investigativjournalist Gerhard Schmitt hatte auf dem Raumschiff Große Kosmische Ente investigiert, bis dieses schließlich etwas unsanft auf dem Planeten Meridia landete (Teil 1). Dort musste Gerhard feststellen, dass nicht alle geschnabelten Tiere gut miteinander auskommen (Teil 3). Nach einer geplatzten Feier und einem schmerzlichen Sauerteig-Verlust nahm Gerhard schließlich die Verfolgung der Enten auf, begleitet vom kleinen Schnabeltier Justus und dem streifenhörnigen Abenteuerautoren Cornelius von Nussingen, denn Cornelius wollte abenteuerliche Geschichten schreiben und Justus war auf der Suche nach seinem vom Meritär entführten Vater (Teil 5). Doch wenn ihre Reise erfolgreich verlaufen sollte, würde Gerhard Antworten benötigen — oder zumindest jemanden, der die Antworten kannte … (Teil 6).

Teil 7 – Mission Mudixe

Um ehrlich zu sein, waren die wenigen Schlagworte, die Justus aus seinem Schnabel hervorbrachte, keine besonders ausführliche Erklärung. „Vulkanausbrüche, unterirdische Gänge und Strontium? Justus, du willst mich doch vererpeln! Wie soll mir das denn weiterhelfen? Was hat das Meritär mit all diesen Dingen zu tun?“, fuhr Gerhard den Kleinen deshalb an. „Mehr kann ich dir nicht sagen“, erwiderte Justus, wobei seine Stimme anfing zu zittern. Gerhard runzelte die Stirn und kniff seine kleinen, schrumpeligen Augen ungläubig zusammen: „Na hör mal, wenn wir deinen Vater finden wollen, dann musst du schon mehr Infos auspacken.“ Justus war nun den Tränen nahe. Es schien, als ob er vor irgendetwas Angst hatte. Aber was war es nur? „Du kannst mir vertrauen. Galapagos-Ehrenwort!“, fügte Gerhard seinen Worten hinzu und hoffte, dass Justus sich dadurch eher überwinden konnte, ihn aufzuklären. Dieser Plan ging allerdings nicht auf. Doch bevor die ersten Tränen auf Justus Wange hinunterkullern konnten, versuchte Gerhard die Situation noch irgendwie zu retten: „Na aber, kennst du denn zumindest jemanden, der uns mehr zum Meritär sagen kann?“ Schlagartig verschwand die Furcht aus Justus Augen und er schaltete in den – wie wohl für sich in der Wachstumsphase befindliche Schnabeltiere typischen – Trotzmodus: „Na, das habe ich dir doch eben schon gesagt. Für alles, was die Wahrheit angeht, sind bei uns die Mudixe zuständig.“ Gerhard sah ihn fragend an und zog seine Schultern nach oben, auch wenn man dies nur erahnen konnte, weil sie unter seinem Panzer versteckt lagen. „Dir muss man ja wirklich alles erklären“, zischte Justus ihn an und fuhr dann belehrend fort: „Die Mudixe sind auf Meridia mit Abstand die mudixten Geschöpfe. Nur sie haben den Mut, die wahre Wahrheit und nichts als die wahre Wahrheit im Schnabeltier am Donnerstag niederzuschreiben.“ Gerhard blickte Justus erleichtert an. „Gut, dann müssen wir zu den Mudixen. Das ist ja so klar wie Entengrütze. Du kennst den Weg, nehme ich an?“, frage er Justus und zwinkerte ihm dabei zu. Das Schnabeltierchen nickte triumphierend und so kam es, dass die beiden sich auf den Weg weiter in den dunklen Urwald hinein zu den mudixten Mudixen machten.

Moment mal, dachte Gerhard, als sie sich in Bewegung setzten, hatten wir nicht gerade noch das Meritärkommando und die sich in dessen Meritärgewalt befindenden Enten verfolgt? Diesen Plan musste er vor lauter Aufregung völlig aus den Augen verloren haben. Natürlich hätte er die Fährte der Enten dank seiner außerordentlichen Spurenlesequalitäten jederzeit wieder aufnehmen können – so wie sich das für eine richtige Galapagos-Schildkröte, die sich aus den Tiefen der Galapagosse hochgearbeitet hatte und sich einen Namen als DER Investigativ-Journalist schlechthin gemacht hatte – gehörte. Jedoch beschloss er, Justus nicht auf ihre Nachlässigkeit bezüglich der Verfolgungsjagd aufmerksam zu machen, wollte er nicht erneut einen Heulkrampf des kleinen Schnabeltiers auslösen. Trotz seiner überaus trotzigen Art hatte Gerhard Justus nämlich bereits in sein Schildkröten-Herz geschlossen. Schnabeltiere waren aber auch einfach putzige Wesen. Außerdem hätte er ohnehin keine Lust auf einen Sprint gehabt, der jetzt auf jeden Fall von Nöten gewesen wäre, um die Enten einzuholen. Stattdessen freute sich Gerhard nun auf einen Erfahrungsaustausch mit den Mudixen. Die anderen vom quackmoritz. wären sicherlich entzückt, wenn sie wüssten, dass er bald vielleicht mit neuartigen und intergalaktischen journalistischen Methoden heimkehrte. Vielleicht könnte er ja auch einen Gastartikel in der Schnabeltier am Donnerstag ergattern? Ei, das würde alles so aufregend werden.

Während Gerhard so vor sich hin träumte, als er Justus hinterher trottete, fand ein außergewöhnlicher Geruch den Weg in seine Nase. Er sah sich um und bemerkte erst jetzt, dass der Urwaldboden von überzähligen Bärlauch-Pflänzchen bedeckt war. Ihr sattes Grün ließ ihn in Erinnerungen an die Bärlauchbutter, die ihm seine Mutter früher immer gemacht hatte, schwelgen. Was würde er jetzt für eine knusprige Scheibe Brot und den selbstgemachten Aufstrich bloß alles geben! Noch immer stieß es ihm sauer auf, dass er seinen Sauerteig-Klumpen einfach so an Justus und seine Familie gegeben hatte. Warum zum Seeteufel hatte er sich nicht wenigstens einen kleinen Rest aufbehalten, aus dem er jetzt nach und nach einen neuen Teig hätte zaubern können? Nur aufgrund seiner Großzügigkeit war der Teig wahrscheinlich für immer verloren.

Das Gefühl, dass sie jemand – nein etwas – beobachtete, riss Gerhard aus seinen Gedanken. Bevor er Justus darauf ansprechen konnte, machte dieser jedoch abrupt vor einem der gigantischen Bäume des Urwaldes halt. Jenes Exemplar war stellenweise mit hellgrünem Moos bewachsen und wurde gleichzeitig von vielen zarten Orchideenblüten umsäumt. Das Schnabeltierchen Justus stieß Gerhard seitlich in den Panzer. „Was soll …“, wollte Gerhard ansetzten, doch Justus nahm seine rechte Flosse vor den Schnabel und stieß ein „Schhhh“ aus. Währenddessen zeigte er auf ein großes Schild, das am Baum hing und welches Gerhard übersehen hatte, weil es so weit oben platziert war. Gerhard reckte seinen Hals und las die in roter Farbe geschriebenen Worte: „Redaktionssitzung der Mudixe – jeden Donnerstag um 19.15 Uhr. Außer, wenn MNTM – Meridias Next Top Mudix – läuft, dann 18 Uhr. Wir freuen uns darauf, mit euch abzuhängen! Bitte Anklopfen!“ „Und was jetzt?“, flüsterte Gerhard dem kleinen Schnabeltier zu. Dieses begann schelmisch zu grinsen: „Na steht doch da!“ Justus klopfte mit der Flosse zur Faust geballt dreimal gegen den großen Baum.

„Vermudixt und zugenäht! Was wollt ihr denn schon hier! Heute ist doch erst Mittwoch!“, rief jemand aus der Ferne. Gerhard konnte nicht genau ausmachen, woher die Stimme kam, bis Justus mit seiner Flosse nach oben deutete. Gerhard erschrak, als er sie enddeckte: blaue, pinke, grüne, gelbe und sogar ein paar gemusterte Liegemöglichkeiten? Waren das etwa Hängematten, die dort oben von den Ästen auf sie herabhingen und ein gleichsam buntes und wildes Farbenmeer ergaben? Bevor Gerhard seine Kamera zücken und diese außergewöhnliche Szene für den quackmoritz. ablichten konnte, vernahm er ein Wesen mit braunem Fell, das sie aus einer der Hängematten anstarrte. Gerhard war erstaunt, denn solch ein Tier hatte er noch nie zuvor gesehen, obwohl er bereits sehr viel in der Galaxie herumgekommen war. Ob es bereits taxonomisch eingeordnet worden war? Falls nicht, lag es nun an ihm, genau dies zu tun. Bei der Namensgebung beließ er es – wie so oft – beim Offensichtlichen: Dieses Wesen war unverkennbar ein Tier und es war so faul, dass es sich zum Abhängen in den Baumkronen des Waldes extra eine Hängematte angeschafft hatte, so viel war klar. Und so kam es, dass er soeben wohl Bekanntschaft mit einem Faultier gemacht haben musste.

Ob die Mudixe wohl so faul Artikel schreiben wie sie abhängen? Und ob Gerhard und Justus von ihnen wohl überhaupt das erhoffte Wissen auf der Suche nach Justus‘ Vater und im Kampf gegen das Meritär bekommen können? Das und mehr erfahrt ihr nächste Woche in Adrians achtem Teil der unendlichen Geschichte.

Illustration: Elisa Schwertner