web.woche 17. bis 23. Mai

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Lesung „Neue Nordische Novellen VII“

Wann? Dienstag, 18.05.2021, 19 Uhr

Dienstag, 18.05.2021, 19 Uhr Wo? Online auf der Website des Nordischen Klangs.

NEUIGKEITEN

Vom 17.05. bis 30. 06. finden die Aktionswochen für queere Vielfalt statt. Das ebenso kunterbunte Programm könnt ihr hier einsehen oder euch darüber auf dem webmoritz. in diesem Artikel informieren.

ALTIGKEITEN

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Sitzung AG Ökologie

Wann? Montag, 17.05.2021, 18:30 Uhr

Montag, 17.05.2021, 18:30 Uhr Wo? Online, der Link kann über asta_ag-oekologie@uni-greifswald.de angefragt werden.

Online, der Link kann über asta_ag-oekologie@uni-greifswald.de angefragt werden. Was wird besprochen? Unter anderem die Vollversammlung und Gruppenumfragen.

Was? 1. außerordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Montag, 17.05.2021, 20:15 Uhr

Montag, 17.05.2021, 20:15 Uhr Wo? Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4

Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Nachholende Abstimmungen über die Satzung zur Aufrechterhaltung der Handlungs- und Beschlussfähigkeit der Studierendenschaft, zu weiteren Beschlüsse und zu Wahlen.

Was? Virtuelle LehrerbildungsLANDPARTIE 2021

Wann? Mittwoch, 19.05.2021, 17:15 bis 18:45 Uhr

Mittwoch, 19.05.2021, 17:15 bis 18:45 Uhr Wo? Online, den Link zur vorherigen Registrierung findet ihr hier.

Was? Sitzung der FSK

Wann? Mittwoch, 19.05.2021, 18:15 Uhr

Mittwoch, 19.05.2021, 18:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs

BBB im Moodle-Kurs Was wird besprochen? Unter anderem die Protokolle und die kooptierten Mitglieder.

Was? Digital Lecture „Aesthetics for activists“ von Prof. Dr. Dominic McIver Lopes

Wann? Donnerstag, 20.05.2021, 18 Uhr

Donnerstag, 20.05.2021, 18 Uhr Wo? Im virtuellen Hörsaal des Krupp-Kollegs

NEUIGKEITEN

Aufgrund eines formalen Fehlers ist die Studierendenschaft aktuell nicht handlungs- oder beschlussfähig. Das betrifft alle Gremien, weswegen die entsprechende Satzung in einer Präsenz-Sitzung an diesem Montag beschlossen werden soll. Alles weitere findet ihr im Ticker der letzten StuPa-Sitzung.

Das betrifft alle Gremien, weswegen die entsprechende Satzung in einer beschlossen werden soll. Alles weitere findet ihr im Ticker der letzten StuPa-Sitzung. Die Vollversammlung wird in diesem Sommersemester am Dienstag, den 08.06.2021 , digital stattfinden. Die Anträge könnt ihr noch bis zum 04.06.2021, 23:59 Uhr, einreichen. Das Antragsformular findet ihr hier , Fragen könnt ihr an Bianca über asta_hopo@uni-greifswald.de stellen.

wird in diesem Sommersemester am Dienstag, den , digital stattfinden. Die Anträge könnt ihr noch bis zum 04.06.2021, 23:59 Uhr, einreichen. Das Antragsformular findet ihr , Fragen könnt ihr an Bianca über asta_hopo@uni-greifswald.de stellen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das neue Graduiertenkolleg an der Universität(smedizin) unter dem Namen „Proteasen bei Pathogen und Wirt: Ihre Bedeutung bei Entzündung und Infektion – GRK-PRO“ . Für die kommenden viereinhalb Jahre werden mehr als 7 Mio. Euro bereit gestellt.

unter dem Namen . Für die kommenden viereinhalb Jahre werden mehr als 7 Mio. Euro bereit gestellt. Die 7. Folge des BioÖkonomie-Podcasts „FaktenSammler“ unter dem Thema „Zwischen Tradition und Innovation“ ist erschienen.

ALTIGKEITEN

Die Prüfungsanmeldung läuft nur noch bis zu diesem Montag!

Die Uni bietet nun einen Babysitter*innenpool an, bei dem ihr euch für die einzelnen Wochentage als Babysitter*innen eintragen könnt oder auf entsprechende Angebote für die Kindesbetreuung zurückgreifen könnt.

an, bei dem ihr euch für die einzelnen Wochentage könnt. Die Informationsveranstaltung der Universitätsmedizin zur Coronapandemie ist online und mit einem Universitätsaccount anzuschauen. Dazu gehören folgende Themen: Einschätzung zur epidemiologischen Lage von Prof. Dr. Lars Kaderali, die Aussagekraft der Corona-Tests von Prof. Dr. Karsten Becker, Mythen, Masken und Mutanten – Infektionsgefahren und wirksame Prävention von Prof. Dr. Nils Hübner und Impfen von Prof. Dr. Barbara Bröker.

ist online und mit einem Universitätsaccount anzuschauen. Dazu gehören folgende Themen: von Prof. Dr. Lars Kaderali, die von Prof. Dr. Karsten Becker, von Prof. Dr. Nils Hübner und von Prof. Dr. Barbara Bröker. Im aktuellen Rektoratsforum geht die Prorektorin für Lehre, Lehrer*innenbildung und Internationalisierung, Dorthe G.A. Hartmann, auf das aktuelle digitale Semester ein.

Region & Politik

NEUIGKEITEN

Am 17. Mai startet die weltweit umfangreichste Langzeitstudie SHIP (Study of Health in Pomerania / Leben und Gesundheit in Vorpommern) in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit einer neuen dritten Bevölkerungsgruppe. Mehr Informationen erhaltet ihr hier.

(Study of Health in Pomerania / Leben und Gesundheit in Vorpommern) in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald mit einer neuen dritten Bevölkerungsgruppe. Mehr Informationen erhaltet ihr hier. Am 01. Mai hat das Greifswalder Stadtradeln begonnen. Dieses geht noch bis zum 21. Mai. In diesem Artikel vom webmoritz. findet ihr alle weiteren Informationen dazu.

begonnen. Dieses geht noch bis zum 21. Mai. In diesem Artikel vom webmoritz. findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Der Lockdown wurde für Mecklenburg-Vorpommern bis auf weiteres verlängert. Hier findet ihr nähere Informationen zu den Regeln, die für den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gelten. Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis Vorpommern-Greifswald zur Zeit bei 78,1 (Stand: 14.05.2021).

ALTIGKEITEN

Hier befinden sich momentan die Testzentren in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Firmensitz der SoPHi Greifwald GmbH, in der Alten Mensa , am Fischmarkt , in der Sporthalle II neben der Fischer-Schule in Schönwalde, beim DRK , am Elisenpark , am SPORTCLUB , am Interliving MMZ -die Küchenmeisterei und in der Greifen-Apotheke .

in Greifswald: In der Heinrich-Hertz-Straße 20 b – der Greifwald GmbH, in der , am , in der Sporthalle II neben der in Schönwalde, beim , am , am , am -die Küchenmeisterei und in der . Es wurde außerdem eine Übersichtskarte erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. Diese wird dann regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier.

erstellt, die euch anzeigt, wo im ganzen Landkreis zur Verfügung gestellt werden. Diese wird dann regelmäßig aktualisiert. Zum Verzeichnis kommt ihr hier. Es werden weiterhin Wahlhelfer*innen für die Bundes- und Landtagswahl am 26.09.2021 gesucht. Hier könnt ihr euch online anmelden. Es gibt übrigens eine Entlohnung von 40€.

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull