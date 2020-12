web.woche 07.-13. Dezember

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? Stille Kunstauktion – “Hände hoch”

Wann? noch bis Mittwoch, 09. Dezember 2020

noch bis Mittwoch, 09. Dezember 2020 Wo? Verschiedene Ausstellungen im Stadtraum: Kiosk am Mühlentor, Kultur-Schaufenster Lutherstraße / Lange Straße und Kunstkubus am Karl-Marx-Platz. Mehr Infos auf dem webmoritz.

NEUIGKEITEN

Das STRAZECafé bietet vom 10. bis 13. Dezember einen Abhol-Service mit dem Motto “Skandinavische Tage” an. Hier könnt ihr unter anderem Kanelbullar, Lussekatter oder Glögg verköstigen.

an. Hier könnt ihr unter anderem Kanelbullar, Lussekatter oder Glögg verköstigen. Die noch bis zum 28. Februar laufende Ausstellung “Zeit der Stille” des Staatlichen Museums Schwerin kann aufgrund der gegenwärtigen Situation vorerst online auf der Webseite des Museums betrachtet werden.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 07. Dezember 2020, 20:15 Uhr

Montag, 07. Dezember 2020, 20:15 Uhr Wo? Digital, der Link wird kurz vor Sitzungsbeginn verschickt.

Digital, der Link wird kurz vor Sitzungsbeginn verschickt. Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl des Präsidiums für die VV und die Bestellung von Werbemitteln.

Was? Studentische Vollversammlung

Wann? Dienstag, 08. Dezember 2020, 14:15 Uhr

Wo? Digital

Was wird besprochen? Bisher gibt es beispielsweise Anträge zur hybriden Lehre oder für eine Uhr auf dem Beitzplatz.

Was kann ich dort machen? Alle Studierenden können über die eingebrachten Anträge diskutieren und abstimmen. Also nutzt eure Stimme!

Was? Gremienübergreifende Sitzung für das studentische Prorektorat

Wann? Dienstag, 08. Dezember 2020, 19:15 Uhr

Dienstag, 08. Dezember 2020, 19:15 Uhr Wo? Hörsaal 3/4, Ernst-Lohmeyer-Platz 6

Hörsaal 3/4, Ernst-Lohmeyer-Platz 6 Was passiert da? Die Kandidierenden stellen sich vor und können dann von den StuPist*innen, den Mitgliedern der Fachschaftskonferenz und den studentischen Senator*innen nominiert werden.

Was? 12. Ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 08. Dezember, 20:30 Uhr

Dienstag, 08. Dezember, 20:30 Uhr Wo? Hörsaal 3/4, Ernst-Lohmeyer-Platz 6

Hörsaal 3/4, Ernst-Lohmeyer-Platz 6 Was wird besprochen? Unter anderem die 1. Lesung des Haushaltsplanes für 2021.

Was? Online-Vortrag der NABU-MV “Da fliegen wir drauf! Heimische Wildbienen und ihre Anpassung an Blütenpflanzen” mit Johann-Christoph Kornmilch

Wann? Mittwoch, 09. Dezember, 17 bis 17:30 Uhr

Mittwoch, 09. Dezember, 17 bis 17:30 Uhr Wo? Online, den Link erhaltet ihr nach der Anmeldung

Online, den Link erhaltet ihr nach der Anmeldung Anmeldung? Per Mail an: Weiterbildung@NABU-MV.de oder telefonisch über 03834-776848.

Was? Sitzung der SKL (Ständige Kommission Lehramt)

Wann? Mittwoch, 09. Dezember 2020, 19:15 Uhr

Mittwoch, 09. Dezember 2020, 19:15 Uhr Wo? BBB im Moodle-Kurs der SKL

BBB im Moodle-Kurs der SKL Was wird besprochen? Unter anderem die neu gestaltete PSO und das Konzept der SKL.

NEUIGKEITEN

– Bis zum 08. Dezember können noch Wahlvorschläge für die Gremienwahlen eingereicht werden. Wenn ihr euch also für eure Fachschaft oder die Hochschulpolitik engagieren wollt, dann nutzt die Chance für die kommende Legislatur! Alle Infos findet ihr hier im Studierendenportal.

– Mit Frau Prof. Dr. Riedel als neue Rektorin wird es in Greifswald künftig auch das Amt eines studentischen Prorektorats geben! Die studentischen Senator*innen haben dafür eine offene Ausschreibung an die Studierendenschaft gerichtet. Näheres findet ihr in eurem Mail-Account oder in diesem Artikel auf dem webmoritz.

– Die Prüfungsanmeldung hat wieder begonnen! In diesem Semester läuft die Frist bis zum 14. Dezember, ab nun sogar ohne TAN!

Das Studierendenwerk bietet Sozial- und psychologische Beratung nun auch per Videosprechstunde an. Ihr könnt per E-Mail unter beratung@stw-greifswald.de (Sozialberatung) bzw. pb@stw-greifswald.de (psychologische Beratung) einen Termin vereinbaren.

an. Ihr könnt per E-Mail unter beratung@stw-greifswald.de (Sozialberatung) bzw. pb@stw-greifswald.de (psychologische Beratung) einen Termin vereinbaren. In einer Kooperation von Juniorprofessorin Dr. Ines Sura und dem Medienzentrum Greifswald e. V. wurde die kostenlos verfügbare App Medienplanet entwickelt , mit der Kinder ihren Medienumgang spielerisch reflektieren können. Damit soll insbesondere die Mediengesundheit gestärkt werden.

und dem Medienzentrum Greifswald e. V. wurde die kostenlos verfügbare , mit der Kinder ihren Medienumgang spielerisch reflektieren können. Damit soll insbesondere die Mediengesundheit gestärkt werden. Mit einem symbolischen “Stapellauf” wurde die Initiative StartUp NORD°OST° offiziell gestartet . Mit dem Projekt sollen die Karrieremöglichkeiten der Region erweitert werden, indem Wissenschaftsangehörigen und -einrichtungen praktische Hilfestellung bei der Umsetzung von Geschäftsideen und der Transfer von Forschungsergebnissen in Unternehmensgründungen ermöglicht wird.

. Mit dem Projekt sollen die erweitert werden, indem Wissenschaftsangehörigen und -einrichtungen praktische Hilfestellung bei der Umsetzung von Geschäftsideen und der Transfer von Forschungsergebnissen in ermöglicht wird. Eine Forschungsgruppe der Greifswalder Universitätsmedizin hat einen neuartigen Enstehungsmechanismus aufgedeckt, mit dem Krebszellen der Behandlung entgehen. Mit dieser Erkenntnis können Therapieansätze in der Bekämpfung von Krebs weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Nature nachzulesen.

hat einen neuartigen Enstehungsmechanismus aufgedeckt, mit dem der Behandlung entgehen. Mit dieser Erkenntnis können Therapieansätze in der Bekämpfung von Krebs weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse sind in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Nature nachzulesen. Bei dem Businessplan-Wettbewerb SEGEL SETZEN! haben NOX Technologies , PAN (beide aus Stralsund) und CO2 Börse (Greifswald) die ersten drei Plätze belegt. Der Wettbewerb wurde von dem Bündnis StartUP NORD°OST° ausgerichtet und soll vor allem Studierende und wissenschaftliches Personal mit Expertenfeedback und Preisgeldern unterstützen.

haben , (beide aus Stralsund) und (Greifswald) die ersten drei Plätze belegt. Der Wettbewerb wurde von dem Bündnis StartUP NORD°OST° ausgerichtet und soll vor allem Studierende und wissenschaftliches Personal mit Expertenfeedback und Preisgeldern unterstützen. Zum kommenden Sommersemester werden von der Universität Greifswald wieder Promotionsstipendien vergeben.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!