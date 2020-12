Kunst von Kiosk bis Kubus – stille Auktion in der Innenstadt

Vielleicht sind euch in der Innenstadt schon die Kunstwerke aufgefallen, die hinter einigen Fenstern zu bestaunen sind. Hintergrund ist eine stille Auktion, die unter dem Titel „Hände hoch“ von den Kunstvereinen Art7 und artcube veranstaltet wird. Ausstellung und Auktion sollen regionalen Kunstschaffenden eine Plattform bieten und unterstützen.

Seit Anfang Dezember gibt es, über die Innenstadt verteilt, die vielfältigen Kunstwerke zu besichtigen und ersteigern. Ausgestellt wird im Kunstkubus am Karl-Marx-Platz, dem Kultur-Fenster in der Lutherstraße/Ecke Lange Straße und im Kiosk am Mühlentor. Auch online kann ein Blick in die Auktionsgalerie geworfen werden. Die Ausstellungsstücke sind abwechslungsreich: So können Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Fotografien betrachtet werden, aber auch plastische Kunst in Form von Skulpturen und Keramiken. Im Gegensatz zu der klassischen Auktion, bei der mit lauten Rufen Objekte ersteigert werden können, läuft diese Versteigerung still und etwas weniger hektisch ab. Interessenten können ihr Gebot per Bieterkarte im Briefkasten des St. Spiritus oder über E-Mail (info@art7-greifswald.de) einreichen.





Bis zum Mittwoch, den 9. Dezember, läuft die stille Auktion noch. Unter den Ausstellenden sind bereits bekannte Künstler*innen und Preisträger*innen, aber auch Newcomer*innen sind dabei. Daher variieren auch die Einstiegspreise von unter 100 € bis hin zu 800 €. Die aktuellen Gebote sind auf der Seite von Art7 einzusehen. So ist Spannung bis zum Schluss garantiert!





Beitragsbilder: Philipp Schweikhard