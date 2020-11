web.woche 09.-15. November

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? 10. ordentliche StuPa-Sitzung

Wann? Dienstag, 10. November 2020, 20:15 Uhr

Dienstag, 10. November 2020, 20:15 Uhr Wo? Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4

Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 3/4 Was wird besprochen? Unter anderem die AStA-Wahlen und der Satzungsänderungsantrag zur Rücklage der Fachschaften.

Was? Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt (SKL)

Wann? Mittwoch, 11. November 2020, 18:15 Uhr

Mittwoch, 11. November 2020, 18:15 Uhr Wo? Digital über Jitsi, der Link wird kurz vorher per Mail verschickt.

Digital über Jitsi, der Link wird kurz vorher per Mail verschickt. Was wird besprochen? Unter anderem die Wahl für 2021, das Konzept SKL und die VV-Lehramt.

Was? Online-Kurs: Vorstellung des Bachelorstudiengangs Öffentliches Recht sowie des Bachelor- und Masterstudiengangs Politikwissenschaft

Wann? Freitag, 13. November 2020, 16:30 bis 17:30 Uhr

Freitag, 13. November 2020, 16:30 bis 17:30 Uhr Wo? Online

NEUIGKEITEN

Durch die aktuelle Corona-Situation herrscht campusweite Maskenpflicht . Schaut außerdem regelmäßig in euer Uni-Postfach, um von den neuen Regelungen im Universitätsleben zu erfahren.

. Schaut außerdem regelmäßig in euer Uni-Postfach, um von den zu erfahren. Die Wahl des AStA-Vorsitzes gestaltet sich in dieser Legislatur schwierig. Auf dem webmoritz. findet ihr dazu eine Chronologie inklusive Meinungen aus dem StuPa und ein Interview mit den Kandierenden der letzten Sitzungen.

gestaltet sich in dieser Legislatur schwierig. Auf dem webmoritz. findet ihr dazu eine Chronologie inklusive Meinungen aus dem StuPa und ein Interview mit den Kandierenden der letzten Sitzungen. Die Fachschaftskonferenz sucht eine*n neue*n Vorsitzende*n. Falls ihr darauf Lust habt, findet ihr alle nötigen Infos in eurem Mail-Postfach.

sucht eine*n neue*n Vorsitzende*n. Falls ihr darauf Lust habt, findet ihr alle nötigen Infos in eurem Mail-Postfach. Im Auftrag der Medienanstalt NRW haben Forschende unserer Universität 913 Gruppen und Kanäle auf Telegram unter anderem Bezügen mit zu Rechtsextremismus, Drogenhandel und Verschwörungstheorien untersucht und können mit der Veröffentlichung ihrer Studie zu einer besseren Medienaufsicht beitragen.

unter anderem Bezügen mit zu untersucht und können mit der Veröffentlichung ihrer zu einer besseren Medienaufsicht beitragen. Die Arbeitsgruppe Atom- und Molekülphysik des Instituts für Physik in Greifswald hat mit dem hier entwickelten Multireflexions-Flugzeit-Massenspektrometer neue Einblicke in die Entstehung und den Zerfall atomarer Cluster erlangen können.

neue Einblicke in die erlangen können. Eine Greifswalder Nachwuchsgruppe untersucht unter der Leitung von Dr. Katharina Schaufler alternative Therapiestrategien zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Keime. Das BMBF unterstützt das Projekt für die nächsten fünf Jahre mit zwei Millionen Euro.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? StuThe – Probeproben zum Musical „Valentin“

Wann? Sonntag, 15. November 2020, ab 11 Uhr

Sonntag, 15. November 2020, ab 11 Uhr Wo? Wegen der aktuellen Umstände online

Wegen der aktuellen Umstände online Anmeldung? Bitte meldet euch unter info@stuthe.de

NEUIGKEITEN

Vom 04. bis 11. November finden die 62. Nordischen Filmtage in Lübeck (aufgrund der aktuellen Lage nur online) statt.

(aufgrund der aktuellen Lage nur online) statt. Das StuThe wagt ein Experiment und sucht noch Interessierte für sein neues Projekt online://Theater. Anmelden könnt ihr euch unter online@stuthe.de.

Politik & Region

VERANSTALTUNGEN

Was? Gedenken der Opfer der Reichsprogromnacht mit einer Filmvorführung und anschließendem Nachgespräch.

Wann? Montag, 09. November, um 20 Uhr.

Montag, 09. November, um 20 Uhr. Wo? Über den Link könnt ihr der digitalen Filmvorschau beitreten.

Über den Link könnt ihr der digitalen Filmvorschau beitreten. Noch etwas? Gezeigt wird der Film “Die Frauen von Ravensbrück”. Organisiert wird das Ganze von der STRAZE und der Partnerschaft für Demokratie.

NEUIGKEITEN

Wie ihr hoffentlich wisst, ist in Greifswald immer noch Lockdown light. Ihr wisst noch nicht was das für uns alle heißt? Dann lest gerne diesen Artikel. Wenn ihr weitere Infos zur Coronabewältigung in MV haben wollt, dann könnt ihr diese gerne hier nachlesen.

Wir haben ein wichtiges Event in dieser Woche vergessen? Ihr habt noch einen heißen Tipp für die nächste Woche? Schreibt uns einen Kommentar oder eine Nachricht, wenn ihr etwas zur web.woche beisteuern wollt!

Beitragsbild: Julia Schlichtkrull