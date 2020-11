web.woche 02.-08. November

Was geht eigentlich ab in Greifswald? In der web.woche geben wir euch eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen in und um unsere Studierendenstadt. Hier findet ihr Termine, Infos und Neuigkeiten, von Politik und Region, über Universität und Wissenschaft bis hin zu Kultur und Sport.

Uni & Wissenschaft

VERANSTALTUNGEN

Was? Berufsbild für Wissenschaftler/innen: Beratungsbranche

Wann? Montag, 02. November 2020, 12 Uhr

Wo? Digital über Zoom

Digital über Zoom Anmeldung? Registrierung über Zoom

Was? Ordentliche AStA-Sitzung

Wann? Montag, 02. November 2020, 20 Uhr c.t.

Wo? Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 1 oder digital, der Link wird vorher per Mail verschickt

Ernst-Lohmeyer-Platz 6, Hörsaal 1 oder digital, der Link wird vorher per Mail verschickt Was wird besprochen? Unter anderem die Kooptierung von AG-Vorsitzenden sowie die Verschärfung der Corona-Regeln.

Was? Ökumenischer Universitätsgottesdienst

Wann? Sonntag, 08. November 2020, 18 Uhr

Wo? Dom St. Nikolai, Domstraße 54, Greifswald

NEUIGKEITEN

Durch die aktuelle Corona-Situation herrscht campusweite Maskenpflicht . Schaut außerdem regelmäßig in euer Uni-Postfach, um von den neuen Regelungen im Universitätsleben zu erfahren.

. Schaut außerdem regelmäßig in euer Uni-Postfach, um von den zu erfahren. Für die Gremienwahlen im Januar benötigt die Studierendenschaft gemäß der Wahlordnung wie jedes Jahr einen Wahlausschuss . Einige Plätze dafür müssen noch besetzt werden und können von jedem Mitglied der Studierendenschaft ausgefüllt werden. Mehr Infos findet ihr in eurem Postfach in der Mail vom Wahlleiter der Studierendenschaft.

. Einige und können von jedem Mitglied der Studierendenschaft ausgefüllt werden. Mehr Infos findet ihr in eurem Postfach in der Mail vom Wahlleiter der Studierendenschaft. Der FSR Pharmazie nimmt auch dieses Jahr am Vampire Cup teil und versucht, so viele Blutspender*innen wie möglich zu generieren. Noch bis zum 8. Novembe r könnt ihr im Rahmen des Wettbewerbs Blut spenden gehen. Dafür müsst ihr bei der gewöhnlichen Blutspende nur ein weiteres Formular ausfüllen.

teil und versucht, so viele Blutspender*innen wie möglich zu generieren. Noch r könnt ihr im Rahmen des Wettbewerbs Blut spenden gehen. Dafür müsst ihr bei der gewöhnlichen Blutspende nur ein weiteres Formular ausfüllen. Die digitale Vortragsreihe „Bioökonomie – eine nachhaltige Wirtschaftsform mit Zukunft?“ ist am 26. Oktober gestartet und wird bis März nächsten Jahres die Verbindung aus Ökologie und Ökonomie betrachten.

ist am 26. Oktober gestartet und wird bis März nächsten Jahres die Verbindung aus Ökologie und Ökonomie betrachten. Der studentische Bundesverband fzs kritisiert das Vorgehen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bei der Digitalisierung des BAföG. Das Statement könnt ihr auf der Website des fzs nachlesen.

Kultur & Sport

VERANSTALTUNGEN

Was? StuThe – Probeproben zum Musical „Valentin“

Wann? Dienstag, 03. November 2020, 18 Uhr

Wo? Wegen der aktuellen Umstände online

Wegen der aktuellen Umstände online Anmeldung? Bitte meldet euch unter info@stuthe.de

Was? StuThe – Probeproben zum Märchenstück “Der Salzprinz”

Wann? Mittwoch, 04. November 2020, 11 Uhr

Wo? Wegen der aktuellen Umstände online

Wegen der aktuellen Umstände online Anmeldung? Bitte meldet euch unter info@stuthe.de

NEUIGKEITEN

Vom 04. bis 11. November finden die 62. Nordischen Filmtage in Lübeck (aufgrund der aktuellen Lage nur online) statt.

Region & Politik

NEUIGKEITEN

Ab dem 2. November starten die Umbauaktionen am Hansering. Genaue Infos dazu gibt es hier.

Da der Landkreis Vorpommern-Greifswald nun als Corona-Risikogebiet gilt, treten einige neue Sicherheitsmaßnahmen in Kraft. Weitere Informationen findet ihr am Montag hier auf dem webmoritz.

