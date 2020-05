Ein Netzwerk, zwei Besucher und N’ Fünfer für die ROSA

Vor einiger Zeit habe ich ein Buch gelesen. In dem Buch stand die Frage „Spielst du auf deinem Spielplatz?“. Wäre Corona nicht, könnte ich die Frage easy mit einem „JA!“ beantworten. Wäre Corona nicht, würde ich an einem Freitagabend mit meinen Leuten in irgendeiner zusammengewürfelten WG-Küche sitzen und mir den ein oder anderen Sekt schmecken lassen. Wäre Corona nicht, würden wir leicht beschwipst durch die Straßen schlendern, vielleicht würde dann Andy am Einlass stehen und mir meinen Fünfer abnehmen. Er würde mir mit einem liebevollen Grummeln den Stempel auf meinen Arm drücken und mich vielleicht zu Jannik weiter schicken, der mir dann mit einem Zwinkern meine Jacke abnimmt. Vielleicht würde Muri dann zu diesem Zeitpunkt aus seinem Büro kommen, um „mal kurz die Lage im Club zu checken”. Hinter der Bar würde vielleicht Oleg in seinem Kimono stehen, Madlen mit einem breiten Grinsen oder Stella mit ihrem schönen Lockenkopf. Vielleicht würde Vy an diesem Abend auflegen und ich hätte noch ein nettes Gespräch mit Vivi, vielleicht würde mir Eva am Ende des Abends meine Jacke zurückgeben. Vielleicht würde ich auch die anderen aus dem Team treffen: Niclas, Paul oder Becki…

Ja, vielleicht wäre das ein ganz normales Wochenende, wenn Corona nicht wäre. Aber wir leben „in Zeiten von Corona“ und somit hat der Spielplatz ROSA für uns geschlossen. Keine witzigen, dekorativen Highlights um einen herum. Keine Gespräche mit der Belegschaft, kein Geruch nach Schweiß, Rauch und Schnaps. Kein Getobe auf dem Dancefloor. Kein wildes Rumgemache auf den Toiletten. Die Schepperschuhe bleiben im Schrank. Die enge Tobehose auch.

Eine Rettung für unsere Erwachsenenspielplätze

Der einzige Trost und das Gefühl, wenigstens ein bisschen auf seinem Spielplatz zu spielen, ist: Der ROSA LIVESTREAM! An diesem Samstag mit ganz besonderen Spielgefährten.

ROSA begrüßt das Kulturwerk MV, das Landesnetzwerk für Clubs und Spielstätten in Mecklenburg-Vorpommern, zu dem auch die ROSA zählt. Dieses Netzwerk bringt über 20 Spielplätze aus allen Ecken MV’s zusammen. Dieser Zusammenschluss der Clubs und Spielstätten war schon lange vor Corona geplant – doch Kontaktverbot heißt eben auch Veranstaltungsverbot und keine Veranstaltungen bedeutet keine Einnahmen. Da bekommt man schon Angst, dass da jemand steht und einem die Sandkastenförmchen klaut und einen nach Hause schickt. Für immer.

Das Landesnetzwerk hat daher eine Campagne gestartet und ruft zu Spenden auf. Zusammen mit Paulette aka Barbara Garbitch werden jetzt nach und nach alle Spielplätze abgeklappert und vorgestellt, damit niemand in Vergessenheit gerät. Diesmal stellt also nicht Muri die Fragen, sondern darf sich von der reizenden Barbara Garbitch Löcher in den Bauch fragen lassen und mal erzählen „where the magic happens“. Wem hier noch keine freudige Erregung durch den Körper fließt, sollte spätestens jetzt seinen Terminkalender zücken und sich den 02.05.2020 ab 20 Uhr auf dem Sofa vormerken, denn die Hinterlandgang wird den Abend mit einem Konzert LIVE aus der ROSA ausklingen lassen.

Bisschen Sekt, bisschen zurücklehnen und vor dem Screen bisschen davon träumen, dass wir bald alle wieder gemeinsam spielen gehen können.

Euch geht es gerade finanziell gar nicht mal so schlecht? Dann spendet doch N’ Fünfer für die ROSA über PayPal an Hallo@rosa.wtf .

Interesse geweckt? Schaut beim Kulturwerk MV auf Facebook vorbei, da könnt ihr euch die bisher besuchten Clubs zusammen mit Barbara Garbitch ansehen. Und auch dieses hat einen Spendenlink.

Beitragsbild: Schorle