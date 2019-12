StuPa-Liveticker – 15. ordentliche Sitzung

Wer wissen will, was im Detail besprochen werden soll: Das gesamte Drucksachenpaket in seiner vollkommenen Schönheit gibt es hier:

Getagt wird um 20 Uhr c.t. im Konferenzsaal des Universitätshauptgebäudes (Domstraße 11).

Vorläufige Tagesordnung

TOP1 Begrüßung Wie immer, alle sagen sich “Hallo”.

TOP2 Formalia Es folgen kleinere Anpassungen der TOPs.

TOP3 Berichte Es wird berichtet, was das Zeug hält.

TOP4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft Wenn Ihr was vorhabt: vorab per Mail an das Präsidium oder bei uns in die Kommentare.

TOP5 Finanzanträge

5.1 PsyFaKo

5.2 CSSA Neujahrsfest

TOP6 Wahlen AStA Hier habt Ihr die Möglichkeit, Euch auch spontan für ein freies Referat vorzustellen. Beschreibungen zu den Referaten findet Ihr, wenn Ihr auf das entsprechende Referat klickt.

6.1. Co-Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

6.2. Co-Referat für politische Bildung

6.3. Referat für Studium und Lehre

6.4 Co-Referat für Digitalisierung

6.5 Co-Referat für soziale Aspekte

TOP 7 Aufhebung Beschl.-Nr.2019-29/103

TOP 8 Aufhebung Beschl.-Nr.2019-29/105

TOP 9 Aufhebung Beschl.-Nr.2019-29/97

TOP 10 Aufwandsentschädigung 24h-Vorlesung

TOP 11 VV-Anträge

11.1. In der Unimensa sollen nur noch vegetarische und vegane Gerichte angeboten werden.

11.2 Kein Platz für Antisemitismus – Unterstützung der Resolution der HRK

11.3 Umfrage zur Vollversammlungsanwesenheit

11.4 Selbstverpflichtungsinitiative gegen Kurzstreckenflüge

11.5 HoPo-Soap von moritz.tv: “Greifswald 17487 – die HoPo-Soap” – Unter expliziter Beteiligung des StuPas

11.6 Flächendeckende Mülltrennung in Einrichtungen der Universität und des Studierendenwerkes

11.7 Mensaessen auch am Samstag

TOP 12 Sonstiges

Hier folgt um 20:15 Uhr der Live-Ticker