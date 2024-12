Adventskalender Türchen 11: 111 Elfchen

Auch dieses Jahr hat sich unsere Redaktion nicht lumpen lassen und wieder einmal ganze 111 Elfchen kreiert, um euch den 11. Dezember zu versüßen. Einige mit ernsten Themen, einige lustigen Anekdoten, wenn da mal nicht für jeden was dabei ist. Schreibt uns eure liebsten Elfchen in die Kommentare!

Elfen

schreiben Elfchen

Elfen helfen Elfen

elfige Elfchen zu schreiben

elfig

CineSneak

was kommt?

wissen wir nicht

Der Film startet: Horror

Shit

Sternenlicht

oder nicht?

Nur die Lichterkette

Weihnachtsmusik spielt in der

Redaktion

Druck

von Cheffis:

Wir brauchen Content!

Aber Artikel nicht fertig

Hilfe

Glühli

oder Lühli

Egal hauptsache lecker

Viele Leckereien vom Weihnachtsmarkt

Schmeckt

Grinch

Oder cringe?

Bin ich cringe

Oder ein cringer Grinch?

Cringe

What

What the

What the hell

What the hell am

I?

Glühwein

Glühwein, Lebkuchen,

Glühwein, Lebkuchen, Plätzchen

Glühwein, Lebkuchen, Plätzchen, Marzipan

Glühwein

Vorlesung

Freie Gedanken

Keine aufmerksamen Augen

Wann gibt es Glühwein?

Weihnachten

Glashagen

Ein Haus

Ganz viele Geheimnisse

Wer ist ein Werwolf?

Gruselig

10

Weihnachtssongs

Last Christmas

Santa Tell Me

A Holly Jolly Christmas

Mistle Toe

HayDay

Spiele spielen

In der Uni

Verpasst man noch etwas?

unwahrscheinlich

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Im Notfall da

Löschen, schützen, bergen, helfen

unentgeltlich.

Hamburg

Meine Perle

Du wunderschöne Stadt

Für immer zweite Liga

HSV

Schnee

fällt leise

auf die Straßen

langsam tauts, dann frierts

GLATTEIS

1

12

123

1234

V

So

Was jetzt?

Elf elfchen schreiben

Das ist der Plan

Planlos

Weihnachten

Lichter glühen,

Schnee fällt leise,

Freude erfüllt die Herzen,

Hoffnung

Silvester

Fröhliches Fest

Raketen knallen hell

Das Nachbar Haus brennt

Feuer

Weihnachten

Ein Fest

Ein christliches Fest

Ich kenne dieses Fest

Silvester

20

FDP

CDU SPD

AfD Linke BSW

doch am schlimmsten sind

dieGrünen

DDR

Ein Staat

Auferstanden aus Ruinen

Und dem Fortschritt zugewandt

1949



Ampel

eine Koalition

Rot Gelb Grün

doch plötzlich passiert es:

Stromausfall

Ampel

Ist kaputt

Im Straßenverkehr gilt

Dann rechts vor links

ohoh

Weihnachtswerkstatt

Elfen helfen

Oder doch nicht?

Eigentlich machts nur Santa

Wichteln

en

to tre

fire fem seks

syv otte ni ti

elf

Whoville

Voller Schnee

Mega neuer Animationsfilm

Sogar mit Christmas Rap

Grinch

unus

duo tres

quatuor quinque seks

syv otte ni zehn

eleven

Tinder

Viel swipen

Aber am Ende

Swipet doch niemand zurück

Herzschmerz

Insta

Rezepte suchen

mit Freunden verbinden

Sugar Daddys in DMs

weird

30

Ich

Ich bin

Ich bin Mensch

Dieser Text ist

Inhaltsleer

Weihnachten

Viele Geschenke

Aber böse Kinder

Die gehen leer aus

Karma

Vorweihnachtszeit

Plätzchen backen

Nicht für mich

Bin nur im Labor

Pflichtveranstaltungen

Schnee

Wind zieht

Es ist kalt

Würde jetzt gerne Skifahren

Schade.

Lagerfeuer

Hitze Holz

Wir sitzen dort

Das Zelt brennt plötzlich

Feuerwehr

Olaf

liebt Umarmungen

und die Sonne

Doch davon schmilzt er

Möhrensuppe

Wir

machen Party

In Billstedt, morgens

kotzen aber trotzdem abends

Arbeit

Halleluja

Singt es.

In der Kirche

Chor der Engel singt

Halleluja

Jonas

der Ladendetektiv

Krasser als Klitschko

Kein Dieb entkommt ihn

Heftig

Müde

frühe Vorlesung

Sechs Uhr aufstehen

Oder im Bett bleiben

schlafen

40

Ausstecher

Zu Weihnachten

Nur ein Schneemann

Jetzt aber auch einen

Frosch

Børkop

Vejle Fredericia

Middelfart Kolding Horsens

Bogense Aarhus Strib Høll

Urlaub

Deutschland

Dänemark Irland

Frankreich Polen Lettland

Österreich Belgien Niederlande

Europa

Ich

bin intelligent

deshalb schreibe ich

dieses Elfchen denn ich

Mist

Moin

Was geht?

Ich bin Glühwein

Was ist das hier?

Sinnfrei

Grüße

an alle

Leute aus 493

Jan-Niklas und ich kommen

daher

Hallo,

Was ist

das hier für

ein Text, Wisst ihr

das?

Lidl

Lohnt sich

REWE Dein Markt

Werbung ist sehr intelligent

nicht

Fußball

ist unser

leben denn König

Fußball regiert die Welt

Tor

Game

of Thrones

nie zuende geschaut

müsste ich mal machen

bald

50

Bücher

Bücher lesen

Stapel ungelesener Bücher

trotzdem neue Bücher kaufen

Desaster

Deko

ist schön

Schlendern noch schöner

überall gibts schöne DInge

Weihnachtsshopping

Weihnachtsmarkt

Lecker Glühweinchen

Aua, zu heiß

Aber Punkt für Stempelkarte

Alkohol

Wir

schreiben Elfchen.

Das ist toll.

Ich kann das gut.

Überheblichkeit

Lichterketten

Viele Lichter

Gehören mit dazu

Hoffentlich nicht wieder abgefallen

Dunkelheit

Scio

nesciam scio

sic transit gloriamundi

zitate sind valde toll

latinum

Europameisterschaft

Deutschland gewinnt

Aber dann das

Cucurella mit dem Handspiel

Fehlentscheidung

Pommes

frittierte Kartoffelstäbchen

mit ordentlich Gewürz

Dazu Ketchup und Mayo

Schranke

Weihnachten

Ein Konsumfest

Amazon freut sich

Kauft lieber vor Ort

Danke

Ikea

tolle Möbel

Anleitung immer dabei

Bücherregal fast wie Lego-Set

Kompliziert ist

60

Gewinnspiele

überall mitmachen

Daten gegen Geschenke

Kein Fairer Tausch, trotzdem

mitmachen

Mensa

ist vegan

oder auch nicht

es ist die Debatte

immer

To

Be or

not to be

something’s rotten in th’state

Denmark

In

Nomine Patris

Et Filii Et

Spiritum Sanctum Amen ist

Latein

Wie

Viele Elfchen

Haben wir geschrieben

Das weiß ich nicht

Egal

Elfchen

brauchen wir

wie viele schon?

Einer zählt schnell nach:

66

Testat

nach Weihnachten

Was soll das

Freue mich nicht wirklich

Familienzeit

Test!

Test! Test!

Ist das schlimm?

Das ist sehr schlimm!

Mist

666

Die Zahl

Des Teufels ist

das. Das bedeutet hier

nichts

Lagerfeuer

offenes Feuer

In einem Haus

In Deutschland nicht erlaubt

tja

70

Otuska

Pharma Industrie

Niederlande Frankreich UK

Tablettenpackungen sind oft spannend

Geographie

Jan-Niklas

Kommt zurück

und fragt uns

Was machen Sachen hier

Cheffi

Ranken

Am Beamer

Schön sieht’s aus

Hedera Helix auf Latein

Botanik

Koffein

Alkohol Nikotin

Chemie ist spannend

Stoffe sind Chemikalien und

existent

Bochum

Herne Dortmund

Essen Gelsenkirchen Castrop-Rauxel

Das Ruhrgebiet ist wunderschön

nicht

Einigkeit

Und Recht

Und Freiheit für

Das Deutsche Vaterland ist

Nationalhymne

Beeren

Blaubeeren

Tomaten und Gurken

Zu viel Uni heute

Panzerbeere

GZUZ

SA4 LX

Bonez Raf Camora

Die Eins Acht Sieben

Straßenbande

Beck

ist weg

Wer ist Beck?

Basically Gott in KoWi

Drama

Schön

Wunder Schön

Wundervoller schön toll

Positive Wörter tolle Wörter

Positiv

80

Feuerlöscher

Im Gebäude

Auf Menschen halten

Das ist nicht gut

Ehrlich

Weihnachtslieder

Schön Weihnachtlich

Jedes Jahr Neue

Aber alte sind besser

Nostalgie

MoneyBoy

Saft verschüttet

Was für Saft?

Es war einfach Organgensaft

Lobby

Sparkle-Army

Glitzert hell

Hoch am Sternenhimmel

Und in den StuPa-Tickern

✨

Kicktipp

Muss tippen

Den Bundesliga Spieltag

Das wird ne Nummer

Spieltagssieger

StuPa

übernächste Woche?

Kann ich da?

Erstmal Kicker App checken

klappt

Oh

SV Werder

Du hast Macht

Ich träum von dir

TagundNacht

Weihnachtsmarkt

Glühwein Ranking

Ein bisschen sauer

Mutzen leckerer als Schmalzgebäck

Puderzucker

Sport

Ist anstrengend

Trotzdem machen es

Menschen immer wieder

Klug?

Wirtschaft

Wirtschaft Politik

Völker hört die Signale

Auf zum Gefecht für

nichts.

90

Moritz

Moritz Medien

Das sind wir

Das lest ihr hier

self-evident

Greifswald

Zu kalt

Ich frier ab

Gegenwind in meiner Fresse

Hass

Fußball

Vierundzwanzig Menschen

und ein Ball

Kauft doch einfach mehr

Problemlösung

Tafeln

Whiteboards Beamer

Wenig technische Ausstattung

Meine Schule war Moderner

Greifswald

CL

Zu oft

kleinkariert parteipolitisch taktiert

Zu oft Vertrauen gebrochen

-Scholz

Moodle

Uni Greifswald

HIS Selbstbedienungsportal: online

Das können deutsche Unis

nicht

Konferenz

aus DAZN

nicht mehr Sky

Russischer Stream für 80€

regelt

Kryptowallet

Simons Onkel

Hat ne Bank

Der Bre weiß bescheid

Bankrott

Elfchen

Endlich genug?

Ah jetzt ja

Glaube es sind genügend

Grammatik

Bürokratie

sehr intelligent

ist dieses System

so wie ich auch

vielleicht

100

Veränderung

Ist überall

Doch klar ist

natürlich: Apache bleibt gleich

Roller

Schnee

deckt alles

in weißer Pracht

aber nicht in Greifswald

Enttäuschung

Regen

plätschert leise

auf das Dach

füllt die Luft mit frischer Frische

Erde

Wind

zieht sanft

durch die Wälder

lässt die Blätter tanzen

Ruhe

Uni

Wieder Vorlesung

Heute ist langweilig

Holt mich hier raus

Öde

Meer

rauscht laut

gegen den Strand

vermischt sich mit dem Sand

G´Wood

Möwe

Fliegt hoch

Macht viel Lärm

Nervt mich immens hart

Wut

Schnell

Fast fertig

Ein bisschen noch

Sind auf der Zielgeraden

Endspurt

Weihnachten

Viele Geschenke

Noch mehr Schokolade

Und Kekse werden gebacken

Schön

Kälte

Viel Wind

Tja Greifswald halt

Glühwein hält mich warm

Weihnachtsmarkt

110

111

So viele

Elfchen wollen wir

doch schaffen wir das?

ja

Beitragsbild: Vanessa Finsel