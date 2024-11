Korrupte Geschäftsführung bei den moritz.medien?

Am 15. November war es wieder so weit: Wir, die moritz.medien, sind zu unserem alljährlichen Workshop-Wochenende nach Glashagen aufgebrochen. Im Gepäck hatten wir 35 hoch motivierte moritz.Mitglieder, gefälschte Kontoauszüge und 60 Liter Mate.

Alle Jahre wieder fahren die moritz.medien traditionell nach Glashagen. Dieser Termin ist eine gute Gelegenheit, damit sich die einzelnen Redaktionen – und neue Redakteur*innen – besser kennenlernen. Studentisch stilecht bei Kerzenschein, Tee und veganem Essen (Apropos: Am 26.11. findet die Vollversammlung statt. Die moritz.medien drücken dem diesjährigen Antrag für vegane Mensen die Daumen. Toi, toi, toi.)

In diesem Jahr sollte allerdings alles anders werden. Zum ersten Mal in der langen Geschichte der moritz.medien, veranstalteten wir eine Schnitzeljagd. Im Zentrum: Ein zwielichtiger Geschäftsführer, radioaktiver Müll und ein großes Geheimnis.

Die Teilnehmer*innen wurden in vier verschiedene Mediengruppen eingeteilt, für welche sie zielgruppenorientierte Artikel verfassen mussten. Die Gruppen BILD, Handelsblatt, Ökologisches Wirtschaften und moritz.medien begaben sich daraufhin zu verschiedenen Stationen, welche ihnen bei der Aufklärung einer Greenwashing-Verschwörung halfen.

Am Abend gab es eine Bestenehrung, bei welcher in perfekter Let’s Dance Manier Punktzahlen von eins bis zehn verteilt wurden, um das beste Team zu bestimmen. Mit in die Wertung flossen Quellenschutz, Stil und das Ansprechen der Zielgruppe.

Besonders erfreulich war für uns auch der Besuch von Emily und Oli. Die beiden sind Mitglieder des Medienausschusses und machten sich mit der Arbeit der moritz.medien vertraut. Das ist insofern besonders, als dass Emily den Vorsitz aus einer prekären Lage heraus übernahm. Umso schöner finden wir es, dass sie sich die Zeit genommen hat, um die Redaktionen, Redakteur*innen und den Geist der moritz.medien kennenzulernen.

Auch wollen wir uns herzlich bei Ole Kracht bedanken. Unser Alumnus leitete einen Fotografie-Workshop. Dabei gelang es ihm in kurzer Zeit, die Basics der Fotografie und Nachbearbeitung zu vermitteln.

Nun reicht es aber auch von unserer Seite. Caro und ich legen uns jetzt drei Tage in die Eistonne. Nachfolgend findet ihr zwei der verfassten Artikel. Ein stilechter Artikel aus dem Team BILD sowie der Siegartikel des Teams Handelsblatt.

Bis Greifsbald!

Der Artikel von Team BILD Interessiert? Team-BILD verfasste einen Artikel, der kaum noch von einem echten BILD Artikel zu unterscheiden ist (sollten wir uns Sorgen machen?). Der Gewinner-Artikel des Handelsblatts Das Team-Handelsblatt konnte mit diesem Artikel einen klaren Sieg einfahren. Wir gratulieren (nochmal) ganz herzlich, und bedanken uns bei allen Teilnehmern der Schnitzeljagd!

Beitragsbild: Ole Kracht