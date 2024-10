web.weekly vom 21. Oktober bis 27. Oktober

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Ihr schreibt Gedichte, Geschichten, malt Bilder, liebt Standup-Comedy und wurdet durch das Caspar-David-Friedrich-Jahr inspiriert eure künstlerischen Adern auszuleben? Dann ist vielleicht die Open-Mic-Night OMG! CDF! CCL! was für euch. Stellt euch auf die Bühne und präsentiert eure Werke der Welt! Natürlich könnt ihr auch einfach als Zuschauer*in die Show genießen.

Wo? Kiste

Wann? Donnerstag, 24. Oktober 2024

Eintritt? 1 Euro

Lust auf einen richtigen ausgiebigen Spieleabend? Dann ist die 6. STRAZEspielenacht genau das Richtige. Hier könnt ihr neue Spiele entdecken, während ihr mit Freund*innen und neuen Bekanntschaften spielt. Und das Beste ist: Es ist Open-End!

Wo? Stadthalle Greifswald – Rubenowsaal

Wann? Freitag, 25. Oktober 2024

Eintritt? 3/5/7 Euro

Weitere Infos findet ihr hier.

Der Caspar-David-Friedrich-Preis 2024 wird verliehen! Dieses Jahr geht er an die dänische Künstler*in Ida Raselli. Nach der Preisverleihung wird außerdem ihre Ausstellung “Seasons” feierlich eröffnet.

Wo? Caspar-David-Friedrich-Zentrum

Wann? Samstag, 26. Oktober 2024

Eintritt? frei

Weitere Infos: Anmelden könnt ihr euch von Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 11:00 und 17:00 Uhr telefonisch unter: 03834/884568, persönlich im Caspar-David-Friedrich-Zentrum oder per E-Mail unter: buchung@caspar-david-friedrich-gesellschaft.de

Region und Politik

Neben all den schönen Seiten unseres Bundeslandes gehören leider auch rechtsextreme Strukturen zu Mecklenburg-Vorpommern. Warum ist die Region so anfällig dafür? Was hat sich schon verbessert? Darüber diskutieren Kommunalpolitiker, Aktivisten und Wissenschaftler in einer Dokumentation.

Wo? Straze

Wann? Montag, 21. Oktober, 20 Uhr

Eintritt? Frei

Der Greifswalder Moorforscher Hans Joosten wurde gefangen genommen! Also zumindest fiktiv. Im neuen Moor-Escapespiel „Gefangen in der Vergangenheit“ gilt es, den Forscher mit 3-4 Freunden zusammen zu befreien. Probiert euch aus!

Wo? Straze

Wann? Donnerstag, 24. Oktober bis Sonntag, 27.Oktober

Weiteres? Freie Zeiten und Anmeldung unter escapemoor@posteo.de

Ein Schloss von innen sehen – das ist jetzt möglich im Rahmen des „Schlösserherbstes in Mecklenburg-Vorpommern“. Die nächstgelegene Möglichkeit dafür gibt es im Schloss Ludwigsburg. Die Führungen geben Einblicke in das Leben von damals.

Wo? Schlossanlage Ludwigsburg

Wann? Sonntag, 20.Oktober bis Freitag, 1.November, immer um 11 Uhr

Universität und Wissenschaft

Der israelisch-palästinensische Konflikt ist ein Thema, welches uns weiterhin tagtäglich begleitet, ob es nun in den Nachrichten ist, in der Familie oder im Freundeskreis. Um die derzeitige Situation besser einordnen zu können, wird es einen Gastvortrag eines Referenten geben, welcher als Islam-, Politik- und Geschichtswissenschaftler tätig ist uns selbst eine Zeit lang in dem betroffenem Gebiet gelebt habt. Der Vortrag soll nicht nur die derzeitige Lage einordnen, sondern auch die dazugehörige Vorgeschichte erzählen.

Wo? Neues Audimax, Hörsaal 4

Wann? Montag, 21. Oktober, 16 bis 19 Uhr

Am kommenden Dienstag wird die erste StuPa-Sitzung des neuen Semesters stattfinden. Für alle neuen Studis in Greifswald: Die Sitzungen des Studierendenparlaments sind für die Studierendenschaft frei zugänglich. Wer mal wissen möchte, was das StuPa so macht und wie so eine Sitzung abläuft, kann gerne am Dienstag zur Sitzung hinkommen oder unseren Live-Ticker verfolgen, welcher wie immer begleitend zur StuPa-Sitzung veröffentlicht wird.

Wo? Hörsaal 2, Ernst-Lohmeyer-Platz 6

Wann? Dienstag, 22. Oktober, 20 Uhr c.t.

Die Erstberatung für Auslandaufenthalte findet ebenfalls in der kommenden Woche statt. Das International Office informiert wie immer über die existierenden Austausch- und Fördermöglichkeiten, die den Studierenden zur Verfügung stehen. Wer an einem Auslandsaufenthalt interessiert ist, sollte sich den Termin aufschreiben, denn die Teilnahme an der Erstberatung ist notwendig, für alle weiteren Planungsschritte.

Wo? Online über BigBlueButton auf Moodle

Wann? Freitag, 25. Oktober, 10 Uhr bis 11 Uhr

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Was sind eure Veranstaltungstipps? Kommentiert sie!

Beitragsbild: Vanessa Finsel