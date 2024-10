web.weekly vom 14.Oktober bis 20. Oktober

Was geht eigentlich ab in Greifswald? Ihr wollt etwas unternehmen, wisst aber nicht was? Wir haben da was für euch! Ob kreative Work-Shops, spannende Vorträge oder faszinierende Ausstellungen – hier stellen wir euch jede Woche unsere Veranstaltungstipps rund um die Themen Uni und Wissenschaft, Politik und Region, sowie Kultur und Sport vor.

Mit Empfehlungen von Vanessa Finsel, Simon Fortmann und Luise Markwort

Kultur und Sport

Euch fehlt der Nordische Klang? Dann haben wir eine gute Nachricht für euch: Es gibt ein Sonderkonzert. Der aus Finnland stammende Gitarrist Joonas Widenius kommt nach Greifswald und bringt sein mitreißendes Flamenco-Gitarrenspiel mit sich. Neben klassischen Flamencostücken spielt er auch eigene Kompositionen in denen er nordische Sounds in die spanischen Rhythmen einfließen lässt.

Wo? Universität – Aula

Wann? Dienstag, 15. Oktober 2024

Eintritt? 11 Euro, ermäßigt 7 Euro

Weitere Infos findet ihr hier.

Theaterfans aufgepasst! Bei der Improvisationsshow Theatersport vom Theater Vorpommern könnt ihr entscheiden, welche Schauspieler, die beste Leistung erbracht haben. Das ganze funktioniert wie folgt: Zwei Gruppen von Schauspielern treten gegeneinander an und improvisieren ihre Stücke – also ohne vorgegeben Text und Hilfestellungen. Am Ende entschiedet das Publikum welches Team gewinnt oder verliert.

Wo? Stadthalle Greifswald – Rubenowsaal

Wann? Mittwoch, 16. Oktober 2024

Eintritt? 20 Euro, ermäßigt 14 Euro

Weitere Infos findet ihr hier.

In seinen Bildern benutzte Caspar David Friedrich oft das Motiv des Himmels und zeigte auch Himmelsphänomene. Ob diese allerdings der Realität entsprechen, das schlüsselt Dr. Holger Kersten in seinem Vortrag Himmelphänomene in den Werken von Caspar David Friedrich auf. Er nimmt euch mit auf eine Reise zwischen Kunst, Astronomie und Physik. Anschließend könnt ihr selber auch noch den nächtlichen Himmel über Greifswald beobachten.

Wo? Sternwarte

Wann? Samstag, 19. Oktober 2024

Weitere Infos findet ihr hier.

Region und Politik

Starke Frauen in der DDR stehen im Blickpunk des Film & Gesprächs „Die Unbeugsamen II – Guten Morgen, ihr Schönen!“ in der Straze. Beeindruckende Lebensleistungen von mehr als einem Dutzend Frauen werden beleuchtet. Dabei geht es auch darum, wie trotz staatliche verordneter Gleichberechtigung patriarchale Strukturen entstanden.

Wo? Straze

Wann? Montag, 14. Oktober, 20 Uhr

Eintritt? 5 Euro

Am Samstag könnt ihr mit dem Fahrrad die Spuren der Greifswalder Vergangenheit erforschen. Auf der 28 Kilometer langen Strecke werden die Perspektiven von Caspar David Friedrich mit den heutigen verglichen. Die dabei entstehenden Gespräche sollen Grundlage für eine Ausstellung werden.

Wo? Start am CDF-Blick am Neuen Friedhof

Wann? Samstag. 19. Oktober, 13 Uhr

Nach der Fahrradtour könnt ihr direkt weiter zum Herbstfest der Straze fahren. Dort erwarten euch neben Kaffee und Kuchen auch Reparaturworkshops, Lesungen und eine kurze Theateraufführung. Da sollte doch für jeden und jede dabei sein.

Wo? Straze

Wann? Samstag, 19. Oktober, ab 14 Uhr

Universität und Wissenschaft

Den feierlichen Abschluss der Ersti-Woche bildet die Immatrikulationsfeier. Die Kombination aus Dom, Musik und den feierlichen Roben sorgt für Hogwarts-Vibes und ist ein Erlebnis, dass man sich als Studi (egal ob Ersti oder nicht) unbedingt einmal angeschaut haben sollte.

Wo? Dom St. Nikolai

Wann? Montag, 14. Oktober, 14 bis 17 Uhr

Ebenfalls am Montag ist die Sitzung der Gender Trouble AG. Die GTAG setzt sich für die Belänge queerer Studis ein und plant Stammtische, Spieleabende und Parties. Die Sitzungen sind für alle Studis offen. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️

Wo? AStA Konferenzraum, Friedrich-Loeffler-Straße 28

Wann? Montag, 14. Oktober, 18 Uhr c.t.

Wenn ihr vom Theatersport (s.o.) angefixt seid, dann verpasst nicht Improvisieren geht über Studieren! Hier spielt Ma‘ Ma Ernst, die Improvisationstheatergruppe des StudentenTheaters (StuThe) der Uni Greifswald improvisierte Szenen, die basiert auf Impulsen des Publikums im Moment entstehen.

Wo? STRAZE

Wann? Freitag, 18. Oktober, 20 Uhr

Weitere Veranstaltungen könnt ihr im Veranstaltungskalender der Uni (hier) finden.

Beitragsbild: Vanessa Finsel