Ein Rummel für die Universität – Die Campus Kirmes

Am Freitag, den 12. Juli, steht der große Rummel des Semesters an. Es findet die erste Campus-Kirmes der Universität Greifswald statt. Das Programm ist bunt und vielschichtig.

Die Hintergründe

Auf diesen “bunten Nachmittag und Abend mit viel Musik”, wie es der AStA in einem Post auf Instagramm beschreibt, solle man sich freuen. Unter anderem werden einem eine Hüpfburg, Flaschenyoga, Beutel bedrucken, Live Musik und auch die Stände der einzelnen Fachschaftsräte geboten. Hier könnt ihr euch einen Stempel holen und am Ende einen Preis auswählen. Für jeden sollte etwas dabei sein. Eröffnet wird die Campus-Kirmes um 15 Uhr auf dem Hof des Instituts für Deutsche Philologie (Rubenowstraße 3) durch die UniBigBand. Später folgt ein buntes Programm; mehr dazu weiter unten oder hier. Für ausreichend Verpflegung und Getränke sorgt der Mensaclub e.V. Auf der Hauptbühne eröffnet die UniBigBand nicht nur die Campus-Kirmes, es folgen später am Abend dort noch einige Live-Acts. Auch sind ab 18Uhr auch die studentischen Clubs für euch da.

Das Programm im Überblick

15:00 – 15:30 Uhr: Eröffnung durch die UniBigBand

15:15 – 18:00 Uhr: Kirmes für Spiel und Spaß mit den Fachschaftsräten

18:00 – 20:00 Uhr: Spiel und Spaß mit den Studentischen Clubs

20:00 – 23:00 Uhr: Live-Konzert mit Bands und DJ



Die Acts auf der Hauptbühne

15:00 Uhr: UniBigBand

18:00 Uhr: Prof. Dr. Schuhmacher

19:30 Uhr: Les Bumms Boys

21:00 Uhr: Pete & Kloppenburg

22:00 Uhr: Lumaris

Beitragsbild: Allgemeiner Studierendenausschuss

Zur Person des Autors

Ursprünglich aus dem platten Land in Niedersachen, zog es ihn im Oktober 2022 für sein Jurastudium nach Greifswald. Er ist großer Fan der Hochschulpolitik und von Spaziergängen durch Greifswald. Von Mai 2023 bis Mitte Februar 2024 war er stellvertretender Chefredakteur und seitdem ist er Chefredakteur V.i.S.d.P des webmoritz. Sein Lieblingstier ist das Rotnackenwallaby.