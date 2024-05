web.woche vom 27. Mai bis 02. Juni

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Mittwoch 1. Mai 1 Donnerstag 2. Mai 2 Freitag 3. Mai 3 Samstag 4. Mai 4 Sonntag 5. Mai 5 Montag 6. Mai 6 Dienstag 7. Mai 7 Mittwoch 8. Mai 8 Donnerstag 9. Mai 9 Freitag 10. Mai 10 Samstag 11. Mai 11 Sonntag 12. Mai 12 Montag 13. Mai 13 Dienstag 14. Mai 14 Mittwoch 15. Mai 15 Donnerstag 16. Mai 16 Freitag 17. Mai 17 Samstag 18. Mai 18 Sonntag 19. Mai 19 Montag 20. Mai 20 Dienstag 21. Mai 21 Mittwoch 22. Mai 22 Donnerstag 23. Mai 23 Freitag 24. Mai 24 Samstag 25. Mai 25 Sonntag 26. Mai 26 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

15:00 – 17:00 Konzert: Montessori-Musikschule Montag 27. Mai 27 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 19:00 Vortrag: Glycobiology and Vaccine Development

18:15 – 20:00 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:45 Vorlesung: Antifaschismus im Netz. Digitale Politische Bildung und ContraPoints

18:30 – 20:30 Vortrag: Terror der Hamas – Grundlagen und Perspektiven eines zerstörerischen Systems

20:15 – 22:30 Außerordentliche AStA-Sitzung Dienstag 28. Mai 28 10:30 – 14:00 Aktionsstand zum World Blood Cancer Day 2024 mit Registrierungsmöglichkeit als potentielle*r Stammzellenspender*in

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 19:00 Vortrag: Aus dem Sternengas zur ersten Zelle – Der Ursprung des Lebens in der kontinentalen Kruste

18:00 – 20:00 Vortrag: Caspar David Friedrich als Zeichner

19:15 – 20:00 Ordentliche Sitzung des Haushaltsausschusses (HHA)

20:15 – 22:30 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments Mittwoch 29. Mai 29 Ganztägig Dies academicus 14:00 – 01:00 Dies academicus

10:00 – 13:00 Markt der Vielfalt

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Informationsveranstaltung: Stressmanagement und Entspannungsmethoden

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 19:00 Vortrag: Schreiben im Beruf. Von E-Mail bis ChatGPT Donnerstag 30. Mai 30 Ganztägig Dies academicus 14:00 – 01:00 Dies academicus

Fronleichnam (§)

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 17:00 Offenes Bündnisforum Bioökonomie

15:00 – 17:00 EM-Lehmkugelaktion

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 20:00 Feierabendtour ADFC

18:00 – 19:00 Vortrag: Das Romantische und die Naturwissenschaften. Über die Möglichkeiten, seinen Geltungsbereich zu erweitern und zu transformieren

18:15 – 19:45 Talk: A Transnational Regioscape in the (Film-)making: The Baltic Sea in Christian Petzold’s Barbara and Ilze Burkovska-Jacobsen’s My Favorite War Freitag 31. Mai 31 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 20:00 Tag der Nachbarschaft

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 20:00 Nachbarschaftsfest Kiste

18:00 – 19:30 Gespräche über Kunst Samstag 1. Juni 1 10:00 – 17:00 Greifswalder Töpfermarktt

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 Philosophische Wanderung auf den Spuren Caspar David Friedrichs

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Sonntag 2. Juni 2 10:00 – 12:00 Predigt Margot Käßmann

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Fleischervorstadt Vormarkt

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Montag 3. Juni 3 Dienstag 4. Juni 4 Mittwoch 5. Juni 5 Donnerstag 6. Juni 6 Freitag 7. Juni 7 Samstag 8. Juni 8 Sonntag 9. Juni 9 Montag 10. Juni 10 Dienstag 11. Juni 11 Mittwoch 12. Juni 12 Donnerstag 13. Juni 13 Freitag 14. Juni 14 Samstag 15. Juni 15 Sonntag 16. Juni 16 Montag 17. Juni 17 Dienstag 18. Juni 18 Mittwoch 19. Juni 19 Donnerstag 20. Juni 20 Freitag 21. Juni 21 Samstag 22. Juni 22 Sonntag 23. Juni 23 Montag 24. Juni 24 Dienstag 25. Juni 25 Mittwoch 26. Juni 26 Donnerstag 27. Juni 27 Freitag 28. Juni 28 Samstag 29. Juni 29 Sonntag 30. Juni 30