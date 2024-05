web.woche vom 13. Mai bis 19. Mai

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Mittwoch 1. Mai 1 Donnerstag 2. Mai 2 Freitag 3. Mai 3 Samstag 4. Mai 4 Sonntag 5. Mai 5 Montag 6. Mai 6 Dienstag 7. Mai 7 Mittwoch 8. Mai 8 Donnerstag 9. Mai 9 Freitag 10. Mai 10 Samstag 11. Mai 11 Sonntag 12. Mai 12 Montag 13. Mai 13 Dienstag 14. Mai 14 10:00 – 16:00 Infostand: Uni-Tour des Europäischen Parlaments (zur Europawahl am 9. Juni 2024)

11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 CDF-Kerzenworkshop

14:00 – 16:00 Führung durch Wiesen bei Greifswald (englisch)

14:00 – 16:00 Vortrag Antifaschismus heute

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 18:00 Sitzung der DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund)-Hochschulgruppe

16:00 – 19:00 Workshop: Strategie & Finanzen (zur Unternehmensgründung)

18:30 – 20:00 Teddydoc-Workshop

19:00 – 21:00 Stadtempfang und Verleihung Rubenow-Medaille

19:00 – 21:00 Vortrag Geschichte der Greifswalder Friedhöfe Mittwoch 15. Mai 15 10:00 – 12:15 Keynote und Kurzvorträge: Multiresistente Bakterien in der Ostsee

10:30 – 12:00 Wieck-Führung

11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Workshop für Studis: Das Bewerbungstraining: Praxistraining

13:00 – 18:00 Workshop für Studis: Schluss mit dem ewigen Aufschieben – Wege aus der Prokrastination

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 18:00 Interkulturelles Cafe

18:00 – 20:00 Fachschaftskonferenz

18:00 – 20:00 Forum für psychische Gesundheit zum Theme Ehrenamt

18:15 – 20:00 Awareness-Workshop vom AStA für FSR-Mitglieder

19:00 – 20:00 Musikalische Einführung in die 78. Greifswalder Bachwoche: Bach romantisch – mit musikalischen Beispielen und romantischen Bildern

19:00 – 20:00 Vortrag: Transformationen am rechten Rand - die NPD und Die Heimat Donnerstag 16. Mai 16 11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

11:00 – 12:00 CDF-Aktionsführung

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

17:00 – 18:00 Vortrag Fahrradmobilität von Kindern

18:00 – 19:00 Vernissage zur CDFI-Ausstellung Ausstellung mit Titel

18:15 – 19:45 Talk: Thank Heavens for Eastern Europe! – Imagining Poland in Norwegian Literature after 2004 and vice versa

18:30 – 20:00 Teddydoc-Workshop

21:30 – 22:00 Sternwartenführung Freitag 17. Mai 17 11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 20:00 Podiumsdiskussion – Thema: Demokratie- eine Frage der Kultur? Samstag 18. Mai 18 11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Sonntag 19. Mai 19 10:00 – 17:00 Pfingstmarkt Ludwigsburg

11:00 – 12:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Montag 20. Mai 20 Ganztägig Pfingstmontag (§) Dienstag 21. Mai 21 Mittwoch 22. Mai 22 Donnerstag 23. Mai 23 Freitag 24. Mai 24 Samstag 25. Mai 25 Sonntag 26. Mai 26 Montag 27. Mai 27 Dienstag 28. Mai 28 Mittwoch 29. Mai 29 Donnerstag 30. Mai 30 Freitag 31. Mai 31