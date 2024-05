web.woche vom 06. Mai bis 12. Mai

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Mittwoch 1. Mai 1 Donnerstag 2. Mai 2 Freitag 3. Mai 3 Samstag 4. Mai 4 Sonntag 5. Mai 5 Montag 6. Mai 6 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

12:00 – 13:30 Erstberatung zu Auslandsaufentalten für Studierende aller Fachrichtungen

14:00 – 16:00 Bibliotheksführung

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 19:00 Reparaturcafe

18:00 – 19:00 Vortrag: Krisis, Wille, Konsistenz: Über Werk und Erbe von Gerhard Gentzen

20:30 – 21:30 Hochschulübergreifendes Meditieren Dienstag 7. Mai 7 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 17:00 Führung auf Altem Friedhof

16:00 – 19:00 Workshop: Marketing & Vertrieb

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Nadine Ueberschaer, Juniorprofessorin für Neues Testament: Gleichberechtigt im Haushalt. Die Haustafel im Epheserbrief

18:00 – 20:00 Konstituierende Sitzung des Haushaltsausschusses (HHA)

18:00 – 19:00 Vortrag/Gespräch Rechtsextremismus auf dem Land

18:00 – 19:00 Vortrag: Ursprung der Erde und ihrer Atmosphäre

19:30 – 21:30 Schlagerlesung: Die Biene und der Kurt

20:15 – 23:00 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Das Wandelnde Schloss Mittwoch 8. Mai 8 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Workshop für Studierende: Das Bewerbungstraining: Bewerbungsmappe & Bewerbungsgespräch

13:30 – 15:00 Versammlung für alle Beschäftigten der Universität: Vor der Wahl. Gleichstellung an der Universität Greifswald

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

17:00 – 18:00 Podiumsdiskussion: Crossing Borders: The internationalization of the Northern European cultural scenes in the last 20 years

18:15 – 20:00 Ordentliche Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt

20:00 – 22:00 Konzert: Day of Liberation mit Disavow (Swe), Still Bitter & All Ablaze Donnerstag 9. Mai 9 Ganztägig Christi Himmelfahrt (§)

09:00 – 11:00 Familien-Fahrradtour Stadtradeln

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Freitag 10. Mai 10 10:00 – 11:00 Lesen als Mahnwache gegen Bücherverbrennung

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

17:00 – 18:00 Vortrag im Rahmen des Nordischen Klangs: Caspar David Friedrich and the Danish Golden Age Samstag 11. Mai 11 07:00 – 09:00 Vogelstimmenführung

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

15:00 – 17:00 Konzert: Dahlemer Kammerorchester Sonntag 12. Mai 12 10:00 – 17:00 Maiglöckchenmarkt

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Montag 13. Mai 13 Dienstag 14. Mai 14 Mittwoch 15. Mai 15 Donnerstag 16. Mai 16 Freitag 17. Mai 17 Samstag 18. Mai 18 Sonntag 19. Mai 19 Montag 20. Mai 20 Dienstag 21. Mai 21 Mittwoch 22. Mai 22 Donnerstag 23. Mai 23 Freitag 24. Mai 24 Samstag 25. Mai 25 Sonntag 26. Mai 26 Montag 27. Mai 27 Dienstag 28. Mai 28 Mittwoch 29. Mai 29 Donnerstag 30. Mai 30 Freitag 31. Mai 31