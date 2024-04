web.woche vom 29.April bis 5.Mai

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag 1. April 1 Dienstag 2. April 2 Mittwoch 3. April 3 Donnerstag 4. April 4 Freitag 5. April 5 Samstag 6. April 6 Sonntag 7. April 7 Montag 8. April 8 Dienstag 9. April 9 Mittwoch 10. April 10 Donnerstag 11. April 11 Freitag 12. April 12 Samstag 13. April 13 Sonntag 14. April 14 Montag 15. April 15 Dienstag 16. April 16 Mittwoch 17. April 17 Donnerstag 18. April 18 Freitag 19. April 19 Samstag 20. April 20 Sonntag 21. April 21 Montag 22. April 22 Dienstag 23. April 23 Mittwoch 24. April 24 Donnerstag 25. April 25 Freitag 26. April 26 Samstag 27. April 27 Sonntag 28. April 28 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 18:00 Quartiersfest Ostseeviertel

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

15:00 – 17:00 Konzert: Chöre von St. Spiritus Montag 29. April 29 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 19:00 Vortrag: From colonization to invasive infections and intervention

18:15 – 19:45 Ringvorlesung: PopFeminism Revisited. Exploring the Benefits and Pitfalls of Digital Feminism Dienstag 30. April 30 Ganztägig Dockparty 21:00 – 03:00 Dockparty

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 CDF-Kerzenworkshop

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 19:00 Workshop: Markt & Wettbewerb mit Marius Schmidt

17:00 – 23:00 Tanz in den Mai

18:00 – 20:00 Vortrag Ökologie bei CDF

18:00 – 19:00 Vortrag: Beyond Literature – Aufbrüche der Dichtung nach der Digitalisierung Mittwoch 1. Mai 1 Ganztägig Dockparty 21:00 – 03:00 Dockparty

Tag der Arbeit (§)

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

11:00 – 17:00 Stadtwerke Fahrradfest

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Donnerstag 2. Mai 2 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung: Studieren mit Handicap

17:00 – 19:00 Awareness-Treffen für alle FSR-Beauftragten für Awareness und Antidiskriminierung

18:00 – 20:00 Feierabend-Fahrradtour

21:00 – 22:00 Sternwartenführung Freitag 3. Mai 3 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 17:00 Planspiel Bürgerschaftswahl

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

17:00 – 19:00 Stadtführung mit Aerobic

18:00 – 19:00 Bild-Text-Lesung und Podiumsdiskussion zur Graphic Novel Der Duft der Kiefern. Meine Familie und ihre Geheimnisse Samstag 4. Mai 4 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

11:00 – 18:00 Frühlingsfest Tierpark

14:00 – 18:00 Mit Mikroben die Welt retten

14:00 – 16:00 Philosophische Wanderung auf den Spuren Caspar David Friedrichs

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Sonntag 5. Mai 5 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

13:00 – 18:00 Gartenmarkt Greifswald

15:00 – 17:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni

18:00 – 19:00 Universitätsgottesdienst: Set down an' rest awhile Montag 6. Mai 6 Dienstag 7. Mai 7 Mittwoch 8. Mai 8 Donnerstag 9. Mai 9 Ganztägig Christi Himmelfahrt (§) Freitag 10. Mai 10 Samstag 11. Mai 11 Sonntag 12. Mai 12 Montag 13. Mai 13 Dienstag 14. Mai 14 Mittwoch 15. Mai 15 Donnerstag 16. Mai 16 Freitag 17. Mai 17 Samstag 18. Mai 18 Sonntag 19. Mai 19 Montag 20. Mai 20 Dienstag 21. Mai 21 Mittwoch 22. Mai 22 Donnerstag 23. Mai 23 Freitag 24. Mai 24 Samstag 25. Mai 25 Sonntag 26. Mai 26 Montag 27. Mai 27 Dienstag 28. Mai 28 Mittwoch 29. Mai 29 Donnerstag 30. Mai 30 Freitag 31. Mai 31