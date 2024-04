web.woche vom 22. April bis 28. April 

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag 1. April 1 Dienstag 2. April 2 Mittwoch 3. April 3 Donnerstag 4. April 4 Freitag 5. April 5 Samstag 6. April 6 Sonntag 7. April 7 Montag 8. April 8 Dienstag 9. April 9 Mittwoch 10. April 10 Donnerstag 11. April 11 Freitag 12. April 12 Samstag 13. April 13 Sonntag 14. April 14 Montag 15. April 15 Dienstag 16. April 16 Mittwoch 17. April 17 Donnerstag 18. April 18 Freitag 19. April 19 Samstag 20. April 20 Sonntag 21. April 21 Montag 22. April 22 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

12:00 – 19:00 Workshop: The Senses and the Sea. Exploring Maritime Remembrance Through Sensual Experiences

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung: Prüfungen planen, organisieren und vorbereiten

18:00 – 19:00 Vortrag: Das Nationalparkprogramm der späten DDR. Umwelthistorische Perspektiven auf die Jahre der Wiedervereinigung und der Transformation

18:15 – 19:45 PopFeminismus. Eine Einführung - zur Ringvorlesung PopFeminismus des IZfG

18:15 – 20:45 Sitzung der Gender Trouble AG

20:00 – 22:00 Film: Allemagne 90 neuf zero Dienstag 23. April 23 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 CDF-Seifenworkshop

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

16:00 – 17:00 Informationsveranstaltung: Prüfungen planen, organisieren und vorbereiten

16:00 – 19:00 Workshop im Rahmen der Fit2Start-Reihe des UNIQUE Ideenwettbewerbs 2024: Geschäftsmodell mit Matti Glatte

20:15 – 23:00 Konstituierende Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: The Nun II Mittwoch 24. April 24 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

12:15 – 13:45 Workshop: Motivationsschreiben: Bewerbung für einen Auslandsaufenthalt

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

17:00 – 19:00 Wiedereröffnung der Lernwerkstatt des Instituts für Anglistik und Amerikanistik Greifswald

18:00 – 20:00 Lesung: Europas Hunde

18:00 – 20:00 Spieleabend Riems

18:00 – 20:00 Vortrag Sportkleidung und Menschenrechte

19:00 – 20:00 Info-Abend der Nightline Greifswald Donnerstag 25. April 25 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

11:00 – 13:00 CDF-Führung

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

16:00 – 19:00 Gedenkfeier für Dr. Dirk Alvermann, Universitätsarchivar

17:00 – 18:00 Onlineseminar: Studieren an der Universität Greifswald – Fachschwerpunkt Politikwissenschaft

18:00 – 21:00 Ausstellung: Caspar David Friedrich in der Virtuellen Realität

18:00 – 20:00 Feierabend-Radtour ADFC

18:00 – 19:00 Vortrag und Diskussion mit Carlos Gomes: 25. April 1974: Chronik der Nelkenrevolution

18:15 – 19:45 Talk: European Anti-Gender Campaigns as Attacks on Liberal Democracy Freitag 26. April 26 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

12:00 – 13:00 Hygieneschulung

14:00 – 18:00 Kleidertauschbörse

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

19:00 – 21:00 Lesung: Morsche Dielen, Klumpen Gouda und früh raus

19:00 – 21:00 Theater: Bruno, der Brackwasserfisch

21:00 – 22:00 Video-Projektion: ZEITSPRÜNGE - Friedrich heute

22:00 – 00:00 Dokumentarfilm Hong Kong Samstag 27. April 27 10:00 – 12:00 Führung Geschichte Eldenas

10:00 – 13:00 Führung Karrendorfer Wiesen

10:00 – 18:00 Nähwerkshop

11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 18:00 Frühlingsfest Straze

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

15:00 – 17:00 Konzert: Blasorchester Greifswald

19:00 – 21:00 Theater: Bruno, der Brackwasserfisch

21:00 – 22:00 Video-Projektion: ZEITSPRÜNGE - Friedrich heute Sonntag 28. April 28 11:00 – 13:00 Altstadtrundgang

14:00 – 18:00 Quartiersfest Ostseeviertel

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

15:00 – 17:00 Führung Aula und Karzer Uni

15:00 – 17:00 Konzert: Chöre von St. Spiritus