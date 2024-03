Leere Ränge oder volles Haus? Die moritz.medien-Recherche zum StuPa

Die 33. Legislatur des Studierendenparlaments neigt sich dem Ende zu. Doch wie sah die letzte Legislatur aus und was wird in der Neuen zu erwarten sein? Eine Kooperation zwischen dem moritz.magazin und dem webmoritz. hat das StuPa in drei Artikeln auseinandergenommen.

Hier findet ihr die Artikel von zwei Redakteurinnen des webmoritz.:

Tops und Flops der letzten StuPa-Legislatur – ein kommentierter Rückblick über die aktuelle StuPa-Legislatur

– ein kommentierter Rückblick über die aktuelle StuPa-Legislatur Neues StuPa, neues Glück? – dieser Artikel wird erst in den nächsten Tagen veröffentlicht

Hier kommt ihr (zurück) zum moritz.magazin mit einem Artikel zur Anwesenheit der StuPist*innen bei den Sitzungen:

Viel Spaß beim Lesen!