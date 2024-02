web.woche 12. Februar bis 18. Februar

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Donnerstag 1. Februar 1 Freitag 2. Februar 2 Samstag 3. Februar 3 Sonntag 4. Februar 4 Montag 5. Februar 5 Dienstag 6. Februar 6 Mittwoch 7. Februar 7 Donnerstag 8. Februar 8 Freitag 9. Februar 9 Samstag 10. Februar 10 Sonntag 11. Februar 11 Montag 12. Februar 12 13:00 – 13:30 Internationale Love Data Week: Was ist Forschungsdatenmanagement?

16:45 – 18:15 Sitzung des Medienausschusses

20:00 – 22:00 Film: Fallende Blätter Dienstag 13. Februar 13 10:00 – 12:00 Ferienwerkstatt: Solarfotografie

13:00 – 13:45 Internationale Love Data Week: Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften

13:00 – 14:00 Internationale Love Data Week: elabFTW: Electronic Lab Notebooks forresearchdocumentation in and beyondthe lab

19:00 – 21:00 Klangwelten der Synagoge

19:45 – 20:15 Ordentliche Sitzung des Haushaltsausschusses

20:15 – 23:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Encanto Mittwoch 14. Februar 14 10:00 – 12:00 Ferienwerkstatt: Solarfotografie

13:00 – 15:00 Internationale Love Data Week: Forschungsdatenmanagement in Anträgen

13:00 – 14:30 Internationale Love Data Week: Versionsverwaltung: Eine Einführung in Git

16:00 – 19:00 Romantik-Cup

20:00 – 22:00 Improtheater: Irgendwas mit Liebe Donnerstag 15. Februar 15 10:00 – 12:00 Ferienwerkstatt: Solarfotografie

13:00 – 14:00 Internationale Love Data Week: Introduction to scientific metadata

13:00 – 13:30 Internationale Love Data Week: Why Play FAIR with Data?

16:00 – 17:00 Onlineseminar: Studieren an der Universität Greifswald – Fachschwerpunkt Lehramt Deutsch-Polnisch binational

16:00 – 18:00 SpieleTreff

18:15 – 20:00 Lesung: Scheiße passiert

18:15 – 20:00 Sitzung derAG Campus Kirmes

19:00 – 21:00 Sternwarteführung

20:00 – 22:00 Teezeremonie mit Lesung Freitag 16. Februar 16 13:00 – 13:30 Internationale Love Data Week: Offene Lehr- und Lernmaterialien (Open Educational Resources) mit Hilfe des Jupyter Ökosystems

13:00 – 13:45 Internationale Love Data Week: Wege zum Publizieren von Forschungsdaten

14:00 – 17:00 CDF-Kerzenworkshop Samstag 17. Februar 17 19:00 – 21:00 Lesung: Die Anderen

19:30 – 21:30 Konzert: Arthur und Band Sonntag 18. Februar 18 13:00 – 16:00 Bücherflohmarkt Montag 19. Februar 19 Dienstag 20. Februar 20 Mittwoch 21. Februar 21 Donnerstag 22. Februar 22 Freitag 23. Februar 23 Samstag 24. Februar 24 Sonntag 25. Februar 25 Montag 26. Februar 26 Dienstag 27. Februar 27 Mittwoch 28. Februar 28 Donnerstag 29. Februar 29