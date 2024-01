web.woche vom 22. Januar bis 28. Januar

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag 1. Januar 1 Dienstag 2. Januar 2 Mittwoch 3. Januar 3 Donnerstag 4. Januar 4 Freitag 5. Januar 5 Samstag 6. Januar 6 Sonntag 7. Januar 7 Montag 8. Januar 8 Dienstag 9. Januar 9 Mittwoch 10. Januar 10 Donnerstag 11. Januar 11 Freitag 12. Januar 12 Samstag 13. Januar 13 Sonntag 14. Januar 14 Montag 15. Januar 15 Dienstag 16. Januar 16 Mittwoch 17. Januar 17 Donnerstag 18. Januar 18 Freitag 19. Januar 19 Samstag 20. Januar 20 Sonntag 21. Januar 21 Montag 22. Januar 22 15:00 – 16:00 Informationsveranstaltung: Stipendium EXIST Women

18:00 – 19:00 Fellow Lecture: Translation und Bildlichkeit. Zur Frage visueller Zirkulationsprozesse in der Romantik

18:15 – 20:00 Sitzung der Gender Trouble AG

20:15 – 22:00 OrdentlicheAStA-Sitzung Dienstag 23. Januar 23 16:00 – 22:00 Ideen-Workshop für Gründungsinteressierte – Frischer Wind für Deine Idee!

18:00 – 20:00 Informationsveranstaltung zum Semesterticket

18:00 – 20:00 Vortrag über Otto von Bamberg von Stefan Fassbinder

18:00 – 19:00 Vortrag: Scaling up from individual interactions to biodiversity dynamics

18:15 – 19:45 Podiumsdiskussion: Sibelius-Interpretation(en) in der Praxis Mittwoch 24. Januar 24 09:00 – 15:00 Wahlen der Fakultätsgleichstellungsbeauftragten 2024 (Theologische Fakultät, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Philosophische Fakultät)

13:00 – 14:00 Virtuelle Q&A-Session zu den DEAL-Verträgen / Online Q&A session on DEAL contracts

16:00 – 18:00 Einführungen in die Katalog- und Datenbankrecherche für Rechtswissenschaftler*innen

16:30 – 18:00 SepsisAkademie: Sepsis erkennen - wie genau?

18:00 – 20:00 Forum für psychische Gesundheit: “Psychische Gesundheit in unsicheren Zeiten: Demokratie & Vielfalt im Fokus”

18:00 – 19:00 Vortrag: Der Pentateuch der Samaritaner – die perfekte Tora?

18:30 – 20:00 Informationsveranstaltung: How to Steuererklärung

19:00 – 21:00 Vortrag: Verdunklung der Meere Donnerstag 25. Januar 25 09:00 – 13:00 CDF-Geburtstagswanderung

09:00 – 15:00 Wahlen der Fakultätsgleichstellungsbeauftragten 2024 (Theologische Fakultät, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, Philosophische Fakultät)

11:00 – 13:00 CDF-Museumsführung

12:15 – 13:45 Vorlesung: Wissenschaftliche Erkenntnisse nutzbar machen

16:00 – 17:00 Erstberatung Auslandsaufenthalte & Fördermöglichkeiten im Masterstudium

18:00 – 19:00 13. Felix-Hausdorff-Vorlesung: Die Geheimnisse der Zahlen

18:15 – 19:45 Lecture: Baltic Storms in Historical Perspective

19:00 – 21:00 Vortrag: Autoritarismus in Polen Freitag 26. Januar 26 13:30 – 15:00 ComputerSpielSchule Samstag 27. Januar 27 Ganztägig Modellbahnclub Jahresausstellung 10:00 – 17:00 Modellbahnclub Jahresausstellung

Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus

19:00 – 21:00 Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Sonntag 28. Januar 28 Ganztägig Modellbahnclub Jahresausstellung 10:00 – 17:00 Modellbahnclub Jahresausstellung

18:00 – 19:00 Semesterabschlussgottesdienst: „Ein stilles Säuseln“ Montag 29. Januar 29 Dienstag 30. Januar 30 Mittwoch 31. Januar 31 Donnerstag 1. Februar 1 Freitag 2. Februar 2 Samstag 3. Februar 3 Sonntag 4. Februar 4 Montag 5. Februar 5 Dienstag 6. Februar 6 Mittwoch 7. Februar 7 Donnerstag 8. Februar 8 Freitag 9. Februar 9 Samstag 10. Februar 10 Sonntag 11. Februar 11 Montag 12. Februar 12 Dienstag 13. Februar 13 Mittwoch 14. Februar 14 Donnerstag 15. Februar 15 Freitag 16. Februar 16 Samstag 17. Februar 17 Sonntag 18. Februar 18 Montag 19. Februar 19 Dienstag 20. Februar 20 Mittwoch 21. Februar 21 Donnerstag 22. Februar 22 Freitag 23. Februar 23 Samstag 24. Februar 24 Sonntag 25. Februar 25 Montag 26. Februar 26 Dienstag 27. Februar 27 Mittwoch 28. Februar 28 Donnerstag 29. Februar 29