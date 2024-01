web.woche vom 15. Januar bis 21. Januar

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag 1. Januar 1 Dienstag 2. Januar 2 Mittwoch 3. Januar 3 Donnerstag 4. Januar 4 Freitag 5. Januar 5 Samstag 6. Januar 6 Sonntag 7. Januar 7 Montag 8. Januar 8 Dienstag 9. Januar 9 Mittwoch 10. Januar 10 Donnerstag 11. Januar 11 Freitag 12. Januar 12 Samstag 13. Januar 13 Sonntag 14. Januar 14 11:00 – 12:00 Führung: Wohnen zu Caspar David Friedrichs Zeiten Montag 15. Januar 15 18:00 – 20:00 Sitzung der AG SHA

18:00 – 19:00 Vortrag: Der sterbliche Gott. Staat und Revolution in Russland

18:15 – 20:00 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:45 Vortrag: Klio spricht nicht. Zum Umgang mit Eroberung, Flucht und Trauma im späten Mittelalter

20:00 – 22:00 Film: Die stillen Trabanten Dienstag 16. Januar 16 13:00 – 18:00 Workshop: Keine Angst vor Prüfungen – Strategien gegen Prüfungsangst

16:00 – 18:00 Offene Nähwerkstatt

18:00 – 21:00 Kreis- und Kettentänze

18:00 – 19:00 Online-Vortrag: Schutzgebiete im Klimawandel – Zunehmende Ungewissheit und wachsende Notwendigkeit

20:15 – 23:00 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Barbie Mittwoch 17. Januar 17 10:30 – 12:00 Wieck-Führung

12:00 – 13:00 Lunchtalk.digital: Generative KI: Herausforderungen für Lehre und Prüfungen

13:00 – 13:30 Vorstellung der Kandidaten als Prorektoren

13:30 – 16:00 Senatssitzung

16:00 – 17:00 Onlineseminar: Studieren an der Universität Greifswald – Fachschwerpunkt Slawistik

18:00 – 19:00 Vortrag: Jews and Samaritans in Late Antiquity: Archaeological and Literary Perspectives Donnerstag 18. Januar 18 12:15 – 13:45 Vorlesung: Wissenschaft kommunizieren

14:00 – 15:30 Online-Treffen für Studierende zur Klimaschutzstrategie

16:00 – 18:00 Spieltreff

17:00 – 18:30 Familien-Uni-Special: Wir bringen Licht in die dunkle Jahreszeit: „Leuchtende Reaktionen“ in Chemie und Biochemie

18:00 – 20:00 Vortrag: Die Zukunft der Selektivverträge am Beispiel der KV Mecklenburg-Vorpommern

19:00 – 21:00 Sternwartenführung

19:00 – 21:00 Vortrag/Gespräch Rechtsextremismus

19:30 – 21:00 Konzert: BUDDY in concert

20:00 – 22:00 Film: Das Lehrerzimmer Freitag 19. Januar 19 13:30 – 16:00 ComputerSpielSchule

16:00 – 19:00 Kulinarischer Stadtrundgang

19:00 – 22:00 Film & Vortrag: Shoplifters - Familienbande

19:00 – 00:00 Spielenacht

19:30 – 21:30 Konzert: Thomas Rühmann und Band

20:00 – 23:00 Konzert: Hasenscheisse Samstag 20. Januar 20 13:00 – 14:00 Eröffnung CDF-Jubiläumsjahr

13:00 – 14:00 Signierstunde Florian Illes

15:00 – 16:00 Familiensamstag: Nebelmeer Sonntag 21. Januar 21 10:00 – 11:00 Caspar David Friedrich Gottesdienst

14:00 – 16:00 Vernissage: Yun Shou - Wolkenhände I

15:00 – 17:00 Figurentheater: Caspar David Friedrich – Stimmen aus dem Nebelmeer

15:30 – 16:00 Clown Hops und Hopsi

18:00 – 20:00 Best of Poetry Slam Montag 22. Januar 22 Dienstag 23. Januar 23 Mittwoch 24. Januar 24 Donnerstag 25. Januar 25 Freitag 26. Januar 26 Samstag 27. Januar 27 Sonntag 28. Januar 28 Montag 29. Januar 29 Dienstag 30. Januar 30 Mittwoch 31. Januar 31