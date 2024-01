web.woche vom 08. Januar bis 14. Januar

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Montag 1. Januar 1 Dienstag 2. Januar 2 Mittwoch 3. Januar 3 Donnerstag 4. Januar 4 Freitag 5. Januar 5 Samstag 6. Januar 6 Sonntag 7. Januar 7 Montag 8. Januar 8 Dienstag 9. Januar 9 09:00 – 11:00 Theater: Oliver Twist - Erste Vorstellung

11:00 – 13:00 Theater: Oliver Twist - Zweite Vorstellung

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Sébastien Calvignac-Spencer: Pathogen evolution in flux

18:00 – 20:00 Forum Kinder- und Jugendliteratur: Lesung mit Zoran Dvrenkar

18:00 – 20:00 Vernissage Friedrichsche Himmel

20:15 – 23:00 Außerordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Sonne und Beton Mittwoch 10. Januar 10 13:00 – 18:00 Workshop: Studienwechsel? Studienabbruch?

16:00 – 17:00 Führung in der Wanderausstellung Respekt! Samaritaner*innen in der Bibel und heute

17:00 – 19:00 Vernissage Schwarz-weiß

18:00 – 20:00 Medical Humanities – MediSoz (Medizin trifft Sozialwissenschaften): Krebsfrüherkennungsmaßnahmen aus Patient*innensicht

18:00 – 19:00 Öffentlicher Abendvortrag: Israels vergessene Kinder? Die Samaritaner in der Antike und ihre Bedeutung für die Geschichte des Judentums

18:15 – 20:00 Konstituierende Sitzung derAG Campus Open Air

18:15 – 20:00 Ordentliche Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt

19:30 – 21:30 Musik: Irish Session Donnerstag 11. Januar 11 11:00 – 13:00 Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsführung

12:15 – 13:45 Part of the lecture series “Wissenschaft managen / Managing research”: Publishing project results

18:15 – 19:45 Lecture: Ocean currents, marine science, and global interaction since the early modern period Freitag 12. Januar 12 10:00 – 11:00 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

13:30 – 16:00 ComputerSpielSchule

16:30 – 19:00 Kulinarischer Stadtrundgang

16:30 – 19:00 Tannenbaumverbrennen

17:00 – 18:00 Vortrag: Das „tödliche Monster“. Kleopatra im Spiegel antiker Zukunftsvorhersagen

19:30 – 21:30 Konzert: Andreas Pasternak Trio

19:30 – 21:00 Konzert: Yared Dibaba und die Schlickrutscher

20:00 – 22:00 Theater: Improsimulator 8000 Samstag 13. Januar 13 14:21 – 16:21 Auftaktveranstaltung: „Gesicht zeigen – gegen Rassismus“

14:30 – 16:00 Kundgebung gegen Rassismus

19:00 – 21:30 Neujahrskonzert 2024 „Carmina Burana“

Sonntag 14. Januar 14 11:00 – 12:00 Führung: Wohnen zu Caspar David Friedrichs Zeiten Montag 15. Januar 15 Dienstag 16. Januar 16 Mittwoch 17. Januar 17 Donnerstag 18. Januar 18 Freitag 19. Januar 19 Samstag 20. Januar 20 Sonntag 21. Januar 21 Montag 22. Januar 22 Dienstag 23. Januar 23 Mittwoch 24. Januar 24 Donnerstag 25. Januar 25 Freitag 26. Januar 26 Samstag 27. Januar 27 Sonntag 28. Januar 28 Montag 29. Januar 29 Dienstag 30. Januar 30 Mittwoch 31. Januar 31