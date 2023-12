Adventskalender Türchen 24: Geschafft!

Liebe Leser*innen des webmoritz,

dieser Artikel markiert das Ende des webmoritz-Adventskalenders, vielleicht für immer. Zumindest spielen wir jedes Jahr auf´s Neue mit dem Gedanken. Wir hoffen, dass es sich wieder gelohnt hat. Doch mit diesem Artikel soll nicht nur der Blick auf den Adventskalender gerichtet werden, sondern auf das Jahr für den webmoritz insgesamt. Wir wollen ein wenig Bilanz ziehen, uns aber auch bedanken.

Wie für wahrscheinliche jeder und jede Einzelne von euch, gab es auch für uns einige Höhen und Tiefen, sowie Flauten und Erfolge zu verzeichnen. So haben wir zum jetzigen Stand in diesem Jahr 228 Artikel veröffentlicht, darunter 36 web.wochen, 20 Live-Ticker vom Studierendenparlament, sowie den Vollversammlungen und vieles mehr. Wir sind ganz zufrieden mit dem Jahr 2023.

Und nun ist das Jahr fast schon wieder vorbei. Irgendwie geht das immer viel zu schnell. Umso schöner, dass das Jahr jedes mal mit der wunderbar besinnlichen Weihnachtszeit endet. Die Zeit im Jahr, wo man die meisten Sorgen, den Alltagsstress und die Hürden der Zukunft ausblenden und sich auf nur auf die engsten Menschen im Leben konzentrieren kann. Hier ist Platz, um sich vor Augen zu halten, was alles geschafft und welche noch so brenzliche Situation gemeistert wurde.

Und wenn ihr euch nicht selbst danken möchtet für das Jahr, dann tun wir es eben, denn ohne euch Leserinnen und Leser hätten wir wesentlich weniger zu tun und nicht annähernd so eine erfüllende Zeit mit den moritz.medien gehabt. Ohne euch, die fleißig ihre Meinungen unter den Beiträgen kund tun, uns auf Fehler hinweisen, per Mail Ideen an uns herantragen, jede Woche die web.woche nach Veranstaltungen durchstöbern oder fleißig den StuPa-Live-Ticker mitverfolgen würde das Ganze hier nicht annähernd so viel Spaß machen. Vielen Dank!

Wir freuen uns auf ein mindestens genauso ereignisreiches, spannendes und abwechslungsreiches Jahr 2024. Bis dann 🙂

Eure Chefredaktion

Adrian und Jan-Niklas



Beitragsbild: Laura Schirrmeister