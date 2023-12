Adventskalender Türchen 11: 111 Elfchen

Also wenn die webmoritz-Redaktion eine Sache verlässlich veröffentlicht, dann sind es Elfchen am elften zwölften eines jeden Jahres. Auch in diesem Jahr haben wir uns nicht lumpen lassen und für euch eine nie dagewesene Menge von 111 hochkarätigen Elfchen aus den Ärmeln gezaubert. Ihr werdet nicht fassen, was in Elfchen 69 steht.

Nüchtern

Wo Glühwein

Wir halten durch

Denn noch ist November

Auftakt

Vollversammlung

Ankündiger schreiben

voll und versammelt

Karpaltunnelsyndrom vom vielen Tickern

Mitternacht

Jan-Niklas

Keine Emojis

Aydan wird sauer

Demnächst gibt´s einen Crashkurs

Fortbildung

Weihnachtsmann

zu dick

steckt im Schornstein

hatte zu viele Kekse

Dilemma

Adrian

Begnadeter Basketballer

Ist bald Profi

Ziel ist die NBA

Korbleger

Greifswald

Mecklenburg Vorpommern

Bundes Republik Deutschland

Das ist doch falsch

egal

elf

elf Elfchen

11.11. ist Karneval

Die Zahl elf ist

Elf

Winterstarre

kalte Zehen

die Kälte wurmt

doch der Glühwein wärmt

Ambiente

Flammen

in Redaktion

Hilfe, es brennt

Nur am Beamer, oder?

Feueralarm

Weihnachtskerze

Etwas schief

Sie wackelt bedenklich

Das wars dann wohl

Winterspeck

10

Weihnachtsmarkt

Sehr teuer

Trotzdem ein Muss

Das Portemonnaie wird dünner

Pleite

Tee

Es dampft

Die Brille beschlägt

Blind die Tasse abstellen

Klirr

Winter

Arsch kalt

Viel zu dunkel

Wann wird es wieder

Sommer

Moneyboy

Sebastian Meisinger

Dreht Swag auf

Frag nicht welcher Saft

Orangensaft

Eiszeit

Kalte Finger

Kann nichst schreiben

Der Glühwein wärmt mich

Rettung

Schnee

Zu rutschig

Wie eine Schlittschubahn

Ich hab mich hingelegt

Aua

Moritz

Glühwein testen

Glühwein nicht gut

Moritz gibt sein bestes

schade

Zehen

Nicht spürbar

Werden nicht warm

Will meine Zehen zurück

Hilfe

Flöff

Tip Top

sieben von zehn

gerne wieder aber erstmal

Redaktionssitzung

Mauer

aus Schnee

vor der Biochemie

heute ist wohl schneefrei

Schneeballschlacht

20

Eisblumen

Am Fenster

Die Blüte beginnt

Ist Winter oder Frühling

Wintling

Glühweintest

zur Pichlhütte

Stand ohne Namen

Bratwurst Glühwein Bratwurst Glühwein

Flüff

don´t

call it

Glühlwein Zucker Gesöff

Don’t call it Glühwein

moritz

Essen

sehr teuer

lohnt sich nicht

Weihnachtsmarkt Snacks enttäuschen leider

naja

Iglu

halb fertig

vor dem Geographenkeller

hoffentlich schmilzt es nicht

Matschhöhle

Schuhe

sind nass

Quitschen aufm Teppich

Nicht die Treppe runterfallen

Schwupp

Fahrrad

rutsche aus

rutsch immer aus

Warum streut keiner Wege

Aua

Wintertage

Endlich daheim

schnell Schuhe aus

Flur wird zum Teich

Kneipptreten

Glühwein

Mit Amaretto

Bin bisschen enttäuscht

Schallert nicht genug

Schade 🙁

Frost

Hände frieren

Füße auch kalt

trotz drei Paar Socken

unangenehm

30

Kamin

wird angeheizt

leider nur digital

aber dafür in 4k

gemütlich

Weihnachtslieder

Rolf Zuckowski

Um Tische tanzen

Warten auf das Christkind

Kindheit

Aschenbrödel

Böse Stiefmutter

Muss gerettet werden

Zum Glück gibt´s den

Prinzen

Kaminfeuer

in Redaktionen

Wie gefilmt worden?

Mysterien des feurigen Internets

kurios

Eiszapfen

Am Dachfirst

Unterschlupf vorm Schnee

Doch nicht vorm Wind:

Mordanschlag

Radio

Last Christmas

Läuft auf Dauerschleife

Es ist einfach nervig

Stopp

kalt

Cold frio

Froid Freddo soğuk

Koud 寒冷的 kylmä frigus

Mehrsprachlichkeit

Glöggsspiel

Erster Becher

Heute schwedisch Roulette

Wünsch dir viel Glögg

Liquidität

Apache

Bleibt gleich

Aber eines auch

Weihnachten wird man dick

Mahlzeit

Hunger

Ich hunger

Schafskäse zu teuer

Hunger Hunger Hunger Hunger

Hungär

40

Ich

habe Hunger

Hunger Hunger Hunger

Habe Hunger Hunger habe

Durst

Eiseskälte

rote Wangen

Jacke offen gelassen

Wer braucht schon Handschuhe

beschwipst

mupfen

nee, mutzen

was ist das?

muss man das kennen?

overrated

Test

lecker Glühwein

der schmeckt genauso

Welcher ist jetzt besser?

Billigster!

Uni

Acht Uhr

Schnee bedeckt Straßen

Ich komme zu spät

Tradition

ups

das elfchen ist umgekippt?

wie passierte das?

keine Ahnung

egal

Bibel

Gibt es

Elfchen in Bibel

Gibt es leider nicht

Blasphemie

Elfchen

gibt es

Bibelchen in Elfe?

das ergibt keinen sinn

tja

Gedichte?

inner Bibel?

eh ich hab

echt keine Ahnung, bro

naja

Flixbus

fährt falschrum

steckt im Schnee

Nimmt viele Menschen mit

GTA

50

é

e Apostroph

meinst du Akzent?

du grave, oder so?

Graphemverwirrung

Klingeln

Adrians Handy

Oder doch nicht

Wir hören jetzt Weihnachtsmusik

Stimmungsmache

Nikolaustag

hab verschlafen

Also schnell los

Probleme beim Schuhe anziehen

Schokoladenbruch

Weihnachtsbäckerei

Rolf Zukowski

warten wir gespannt

Eine Riesen große Kleckerei

verbrannt

Weihnachtsbäckerei

läuft jetzt

Nicht so Meins

Adrian wippt mit dem Kopf

geschmacklos

Jazz

Weihnachts-Jazz

ober mega suffisticated

Redaktion hat echt Stil

naturally

Wer

das hier

liest ist doof

Spaß, danke für die

Ausdauer

Eingefroren

Hände Füße

Finger und Zehen

oh Winter lieb dich

brrrrrrr

düdü

dadü düdü

düde li dü

ist das jetzt finnisch?

däddä

Pudel

Mit Pudelmütze

Aufn Hund gekommen

Er fühlt sich pudelwohl

pudelception

60

Haferkeks

mit Schoko

Gebäck aus Schweden

aber stimmt das auch

nej

Winter

Schneemann bauen

Hab keine Handschuhe

Meine Finger werden kalt

Kälte

Jazz

läuft jetzt

Ist viel besser

Aber können auch Weihnachtslieder

Hören

Ich

bin ein

Baum im Winter

Weihnachtsbaum auf dem Papier

Baum

alle

knien nieder

vor König Tod

das Befehl ich euch

jetzt

Opa

auf Leiter

schmückt den Baum

“Opa, komm da runter!”

Krankenwagen

samma

werden hier

die Elfchen recycled?

einfach vom letzten Jahr?

ressourcensparend

Nein

Nur inspiriert

War spaßig damals

Wollte das nicht vorenthalten

Tradition

Niemals

unbedingt anschauen

Elfchen 69 schockiert

ich konnt´s nicht fassen

Skandal

OMG

Das hätte

ich nie gedacht

moritz elfchen wurden geleakt

wow

70

Desktopschoner

ok Boomer

was willst du

jetzt von mir, eh?

crazy

Fahrplanänderung

Greifswald Berlin

über Stralsund Neustrelitz

jetzt schon kein Bock

DB

ey

das ist

kein Elfchen, das

ist ein verdammter Vierling

basstscho

verrückt

web.moritz

schaut alle vorbei

wir glauben es nicht

verzaubernd

Dinos

sind toll

bist du drei?

nö. Dinos sind toll

🦖

moritz

Geschenk danke

Besucherzahlen bezaubernd viel

ganz aus dem Häuschen

danke

Einhorn

Snack Einhorn

Wir haben neues

Gruß an das Alte

grüssle

Weihnachtszeit

Bachelorarbeit schreiben

Wo die Weihnachtsstimmung?

Ist ja noch Zeit.

November

Weihnachten

ohne Oma

reist nicht mehr

fahren diesmal zu ihr

Nach-Weihnachts-Besuch

✨

🎄🎄

🎄🎄🎄

🎄🎄🎄🎄

🤎

80

Schnee

In Lichtenstein?

ist durchaus denkbar

konstitutionelle Monarchie alter Art

katholisch

Weihnachtsstimmung

im Oktober

war zu früh

jetzt nicht mehr da

vermasselt

Glühweintasting

War wild

nächste Woche wieder

Die Redaktion wird alkoholisch

Abschuss

Weihnachtsbäume

werden geschmückt

nur die Schönsten

was passiert mit Hässlichen?

Weihnachtsbaummord?

wo

ist Trier?

Römer waren da

Rheinland Pfalz oder so?

Luxembourg

Weihnachtsbaum

echte Kerzen

sind viel schöner

guckste einmal nicht hin

Feuerwehr

unfassbar

dieses Elfchen

Hat hundertelf Buchstaben

Glaubst du mir nicht?

EPÄJÄRJES&SHYTELMÄL&SHYLISTYTTÄ&SHYMÄ&SHYTTÖMYYDEL&SHYLÄNSÄ&SHYKÄÄN&SHYKÖHÄN

Vanillekipfel

Von Oma

andere schmecken nicht

Ich freue mich schon drauf

lecker

NRW

ist katholisch

haben die Könige?

nö, Karneval ist König

tätä!

Misteln

Am Baum

paratisieren dort fröhlich

Der Lebenssaft wird abgezapft

romantisch

90

Weihnachtsgebäck

was Bestes?

Funk macht Abstimmung

Spekulatius ist am beliebtesten

Bestes

Elfchen

wie viele

333 als Ziel

Ob wir das schaffen

Nein

Elfchen

wie viele

111 schaffen wa

moritz Elfchen sind life

yeah

Elfchenbootcamp

ohne Stiefel

aber mit Elfen

wann hört es auf

Ölfter

deutsche

Anträge ausfüllen

alles was geht

für sich selbst rausschlagen

Kapitalismus

Elfchenschreiben

statt Redaktionssitzung

Manche nervt das

“Können wir mal anfangen?”

Später

-butterbeidiefische!

-ich mag

aber keine butter

-ich auch keinen fisch

-schade

Sitzungsstart

Anstehende Veranstaltungen

Sind wohl Weihnachten

Lucas will Chefi werden

Tjadrian (aber haben dich auch gerne als Chefi)

StuPa-Ticker

nächster Elfchenform

das wird anstrengend

ist es jetzt schon

Pech

Redaktionssitzung

hoch konzentriert

2 Glühwein kicken

“Was hab ich getan?”

Chefi

100

meta.moritz

wann genau?

Nicht vor Zehn

vormittags nicht, da schlaf

ich

Lachflash

Die Redaktionssitzung

wird zum Elfchen

Hannah ist komplett gone

wasted

elf

elf Elfen

elf mal elf

ich sehe 121 Elfen

Elfchen

Universität

Universität Greifswald

Universitätsstadt und Hansestadt

Diese Stadt ist sehr

Greifswald

Lieber

Gordon Grubert

Verbindung wurde unterbrochen

wir sind sehr frustriert

Internetgott

Inhalt

eigentlich schön

Ich liebe ihn

Deshalb schreib ich Elfchen

inhaltslos

Adrian

ist groß

ich muss los

was ist hier los?

groß

Fidget-Spinner

Dreht sich

in meiner Hand

Kann ihn nicht loslassen

ADHS

Stillstand

im Zug

einfach stehen geblieben

dreißig Minuten zu spät

nervig

Kunst

ist mysteriös

aber auch befriedigend

wieso nicht selbst Künstler*in

sein

110

das

ist es

das letzte Elfchen

eine riesige, unglaubliche Ehre

merci

Beitragsbild: Laura Schirrmeister