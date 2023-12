web.woche vom 11. Dezember bis 17. Dezember

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Freitag 1. Dezember 1 Samstag 2. Dezember 2 Sonntag 3. Dezember 3 Montag 4. Dezember 4 Dienstag 5. Dezember 5 Mittwoch 6. Dezember 6 Donnerstag 7. Dezember 7 Freitag 8. Dezember 8 Samstag 9. Dezember 9 Sonntag 10. Dezember 10 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

Wiecker Adventsmarkt 12:00 – 20:00 Wiecker Adventsmarkt

18:00 – 19:00 Universitätsgottesdienst Montag 11. Dezember 11 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

10:00 – 13:00 EODOPEN Online Workshop Thema Urheberrecht

17:00 – 18:30 Universität im Rathaus: Körpermodelle im Gehirn – fundamental, flexibel und fragil

18:00 – 19:00 Fellow Lecture von Dr. Patrick Stoffe: Welt ohne Menschen. Eine Ideengeschichte

18:00 – 19:30 Perspektivwechsel Sehbeeinträchtigungen

18:00 – 20:00 Theater-Workshop: wing-it!

18:15 – 19:45 Sitzung der Gender Trouble AG

20:00 – 22:00 Film: All inclusive Dienstag 12. Dezember 12 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

15:00 – 17:00 Märchenkreis: Wie ein Junge seinen Vater rettete

18:00 – 19:00 Aus der Vortragsreihe „Planet Erde 3.0“: Phylogeography and evolutionary response to global changewithin a cosmopolitan species complex

18:00 – 19:00 Aus der bundesweiten Vortragsreihe Qu(e)er durchs Gesundheitssystem: trans* im Deutschen Gesundheitssystem

18:00 – 19:00 Lesungen und Diskussionen im Rahmen des Seminars „Nach-Wende-Narrationen“: Die Möglichkeit von Glück + Wir waren wie Brüder

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Puss in boots 2 Mittwoch 13. Dezember 13 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

13:00 – 18:00 Workshop für Studierende: Zeitmanagement

13:30 – 15:00 Sitzung des akademischen Senats

16:15 – 17:45 Informationsreihe des GULB Der Weg ins Referendariat - und danach: Der Weg zur zweiten Staatsprüfung

18:00 – 19:00 Finissage mit Führung: Wissenschaft trifft Kunst

19:30 – 21:00 Lesung: Opus 8. Im Flechtwerk

19:30 – 21:00 Musik: Irish Session Donnerstag 14. Dezember 14 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

10:00 – 15:00 Vor-Ort-Termin des Landesjustizprüfungsamtes

12:00 – 13:30 Vortrag mit anschließender Gesprächsrunde: An der Schnittstelle zwischen verschiedenen Kulturen und Märkten - Einblicke in Übersetzungsprozesse und das Berufsfeld des (literarischen) Übersetzers

12:15 – 13:45 Part of the lecture series Wissenschaft managen / Managing research: Working with genetic resources (Nagoya Protocol)

15:30 – 19:00 Vorträge und Workshop in der Ausstellung “FAKTOR WOHNEN – Ökologisch um:bauen mit regenerativen Baustoffen”: Teilhabe der Gesellschaft

16:00 – 18:00 Offene Weihnachtswerkstatt

16:00 – 17:00 Online-Seminar: Erstberatung Auslandsaufenthalte

16:00 – 18:00 SpieleTreff

16:15 – 17:45 Dialogic talk in the Joint Lecture Series “Planetary Waters – Sea Futures. Interdisciplinary Approaches to the Baltic Sea Region”: “Investigating the environmental impacts of deep-sea mining.” / What Lies Beneath? Technological Imaging Frontiers in Under

19:30 – 21:00 Lesung: Emilie und der Schnee von gestern Freitag 15. Dezember 15 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

12:00 – 19:00 Adventsmarkt im St. Spiritus

13:30 – 16:00 ComputerSpielSchule

16:00 – 19:00 Kulinarischer Stadtrundgang

18:00 – 20:00 Nachtwächterführung

18:00 – 20:00 Yoga & Gong Samstag 16. Dezember 16 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

11:00 – 15:00 Spielkiste

18:00 – 22:00 Late-Night-Shopping Sonntag 17. Dezember 17 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

15:00 – 17:00 Adventskonzert der Chöre von St. Spiritus Montag 18. Dezember 18 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt Dienstag 19. Dezember 19 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt Mittwoch 20. Dezember 20 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt Donnerstag 21. Dezember 21 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt Freitag 22. Dezember 22 Samstag 23. Dezember 23 Sonntag 24. Dezember 24 Montag 25. Dezember 25 Dienstag 26. Dezember 26 Mittwoch 27. Dezember 27 Donnerstag 28. Dezember 28 Freitag 29. Dezember 29 Samstag 30. Dezember 30 Sonntag 31. Dezember 31