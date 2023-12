Adventskalender Türchen 8: Auf die Plätzchen, Gabel, los!

Hallo meine Lieben,

heute wird’s kuschelig im Adventskalender. An diesem schönen Freitag im Dezember nehmen euch die moritz.medien mit zum Plätzchen backen. Also schnappt euch einen Tee oder Glühwein – ganz wie ihr wollt – zieht die Wollsocken an und folgt uns in die Küche. Um dieses wunderbar einfache, schnelle und absolut zu leckere Plätzchenrezept zu machen. Nehmt eure Freunde mit, die werden sonst neidisch, glaubt uns.

Heute backen wir Schneeflöckchen, auch bekannt unter dem wenig festlichen Namen Gabelkekse. Plätzchen, denen man einfach nicht widerstehen kann und die in jede weihnachtliche Keksdose gehören! Auch zum Verschenken immer ein Hit.

Auf geht’s!

Wir starten damit, die Butter mit dem Puderzucker und der Vanilleschote schaumig zu schlagen.

Dann fügen wir langsam – etappenweise – unsere Speisestärke und das Mehl hinzu, mengen dies unter und kneten fleißig, bis ein glatter Teig entsteht.

Das Beste…? Der Teig muss nicht im Kühlschrank ruhen, wie das bei so vielen anderen Keksteigen der Fall ist. Famos famos!

Nun formen wir aus dem Teig kleine Kugeln, welche wir dann mit einer Gabel ETWAS flach drücken. Wir wollen ja keine Bretter, People!

Tipp: Klebt die Gabel am Teig, etwas Mehl an die Gabel und das Problem ist nimmermehr.

Dann nur noch alles auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech tun und ab in den Ofen damit, für eher 10 als 15 Minuten (Umluft). Lasst die Kekse nicht zu lange im Ofen, sonst zergehen sie nicht mehr so wundervoll auf der Zunge!

Ach ja! Lasst die Schneeflöckchen auskühlen, sonst habt ihr Krümelschnee.

Alles auf einen Blick

250g Butter

100g Puderzucker

1 Vanilleschote (oder, weniger fancy und günstiger: 1 Päckchen Vanillinzucker)

250g Speisestärke/Mondamin

100g Mehl

Ofen: Umluft; 175-180°C

Zeit: 10-15 Minuten oder “Siehst du dann schon”, wie meine Oma immer sagt.