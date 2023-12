StuPa-Liveticker – 13. ordentliche Sitzung

Dienstag, 20:15Uhr. Musik in unsere Ohren, denn das bedeutet, dass es wieder eine neue StuPa-Sitzung gibt. Wir sind gespannt, was es heute so gibt. Das Protokoll der letzten Sitzung könnt ihr aktuell noch nicht einsehen. Hier geht es wie immer um 20:15Uhr mit dem Liveticker los. Die Sitzung findet im Hörsaal 3 am ELP 6 statt. Wir freuen uns und schauen mal, was wird (was wird).

Das Drucksachenpaket findet ihr an neuer, gewohnter Stelle im Studierendenportal.

Die vorläufige Tagesordnung sieht wie folgt aus:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Formalia

TOP 3 Berichte

– 3.1 Präsidium und moritz.medien

– 3.2. Semesterticket

– 3.3 individuelle Berichte Referent*innen

– 3.4 Projektpläne

TOP 4 Fragen und Anregungen aus der Studierendenschaft

TOP 5 Finanzanträge

TOP 6 Haushaltsplan 2024 (2. Lesung)

TOP 7 Studentisches Prorektorat

TOP 8 Antrag: Nächster Halt – Bundesweites vergünstigtes Semesterticket

TOP 9 Beschlüsse VV WiSe 23

TOP 10 Antrag: Termine VV 2024/25

TOP 11 Antrag: Aufwandsentschädigungen VV-Präsidium

TOP 12 Sonstiges

Hier startet um 20:15Uhr der Liveticker!

Ihr seid schon gespannt auf den Live-Ticker?

