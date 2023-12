web.woche vom 4. Dezember bis 10. Dezember

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Freitag 1. Dezember 1 Samstag 2. Dezember 2 Sonntag 3. Dezember 3 Montag 4. Dezember 4 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt Greifswalder Weihnachtsmarkt

16:00 – 18:00 verquer. Reparaturcafe

16:15 – 17:00 Informationsveranstaltung: Prüfungen planen, organisieren und vorbereiten

18:00 – 19:00 Vortrag: Exploring the role of lysine acetylation in the regulation of plant growth and metabolism (english)

18:15 – 19:00 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:45 Vortrag: Neapel und Naturkatastrophen. Zerstörung, Wiederaufbau und künstlerische Bewältigungsstrategien

Dienstag 5. Dezember 5 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt

13:00 – 18:00 Workshop für Studierende: Schluss mit dem ewigen Aufschieben – Wege aus der Prokrastination

17:00 – 18:00 Onlineseminar: Studieren an der Universität Greifswald – Fachschwerpunkt Wirtschaft

17:00 – 18:00 Vortrag: In der Zeit des Krieges: Die Situation der politisch Gefangenen sowie Kriegsauswirkungen auf die Schulbildung in Russland

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Annelie Ramsbrock: Der Süchtige. Zur Erscheinungsform einer Sozialfigur im 19. und 20. Jahrhundert

18:00 – 20:00 Diskussionsrunde Migration (Heinrich-Böll-Stiftung

18:00 – 19:00 Vortrag von Psychotherapeut und Buchautor Thorsten Padberg (veranstaltet vom FSR Psychologie)

18:00 – 19:00 Vortrag: Sexuelle Gesundheit von trans* und nicht-binären Menschen in Deutschland

18:00 – 19:00 Vortrag: Transformation regionaler Wirtschaftssysteme in Zeiten der Klimakrise

19:30 – 20:00 Ordentliche Sitzung des Haushaltsausschusses

Mittwoch 6. Dezember 6 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt

16:00 – 18:00 Interkulturelles Cafe

16:15 – 17:00 Informationsveranstaltung: Prüfungen planen, organisieren und vorbereiten

17:00 – 18:00 Informationsveranstaltung des GULB: Auf dem Weg zur ersten Staatsprüfung

17:00 – 18:00 Nikolaus-Singen

18:00 – 21:00 Get-Together zum 106. Unabhängigkeitstag Finnlands (veranstaltet vom FSR Nordistik)

18:00 – 19:00 Vortrag: Der wichtigste Beruf des Landes. Wie die Bildungsberichterstattung das Image des Lehrerberufs prägt und sogar Einfluss auf fachliche und pädagogische Fragen nimmt

18:00 – 20:00 Vortrag: Gesprächslinguistische Analyse von Impfberatungsgesprächen

Donnerstag 7. Dezember 7 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt

12:15 – 13:45 Lecture: Research data management: tools and application-oriented recommendations

15:30 – 19:00 Vorträge und Workshop: Bauwende: Lokale Best-Practice-Beispiele

16:15 – 17:00 Informationsveranstaltung: Prüfungen planen, organisieren und vorbereiten

18:00 – 19:00 Vortrag: Zur schwachen Einheit und starken Vielfalt der Wissenschaften

18:15 – 21:00 HoPo Weihnachtfeier

18:15 – 19:45 Multimediale Performance: Überfahrt

Freitag 8. Dezember 8 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt

09:00 – 11:00 Workshop: Welcher Dämmstoff passt zu mir?“

13:30 – 16:00 ComputerSpielSchule

16:00 – 19:00 Kulinarischer Stadtrundgang

16:00 – 18:00 Szenische Lesung von Studierenden der Skandinavistik: Die Schauspielerin

17:00 – 18:00 Podiumsdiskussion zur methodischen Einheit oder Vielfalt der Wissenschaften

Samstag 9. Dezember 9 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt

Wiecker Adventsmarkt 12:00 – 20:00 Wiecker Adventsmarkt

Wiecker Adventsmarkt 12:00 – 20:00 Wiecker Adventsmarkt

Sonntag 10. Dezember 10 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt

Wiecker Adventsmarkt 12:00 – 20:00 Wiecker Adventsmarkt

18:00 – 19:00 Universitätsgottesdienst

Montag 11. Dezember 11 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt
Dienstag 12. Dezember 12 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt
Mittwoch 13. Dezember 13 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt
Donnerstag 14. Dezember 14 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt
Freitag 15. Dezember 15 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt
Samstag 16. Dezember 16 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt
Sonntag 17. Dezember 17 Ganztägig Greifswalder Weihnachtsmarkt
Montag 18. Dezember 18
Dienstag 19. Dezember 19
Mittwoch 20. Dezember 20
Donnerstag 21. Dezember 21
Freitag 22. Dezember 22
Samstag 23. Dezember 23
Sonntag 24. Dezember 24
Montag 25. Dezember 25
Dienstag 26. Dezember 26
Mittwoch 27. Dezember 27
Donnerstag 28. Dezember 28
Freitag 29. Dezember 29
Samstag 30. Dezember 30
Sonntag 31. Dezember 31