Lasst uns froh und hungrig sein: Das Running Dinner

Es ist wieder soweit! Am 01.12.2023 richtet der GrIStuF e.V. erneut ein Running Dinner aus, bei dem ihr kochen, bekocht werden und neue Leute kennenlernen könnt.

So geht’s

Zuerst müsst ihr euch in einem Team mit einer oder zwei weiteren Personen zusammenfinden. Am Abend des Running Dinners werdet ihr insgesamt drei Gänge zu euch nehmen (Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise). Ein Gang wird hierbei von euch, die anderen beiden von weiteren Teams gekocht. Am Ende wird immer mit mindestens drei Teams zusammen gegessen, wobei zwei Stunden pro Gang angesetzt werden. Es bleibt also genug Zeit für einen entspannten Schnack mit neuen Freund*innen.

Falls ihr euch nicht vorstellen könnt, was euch erwartet, könnte hier die Antwort zu finden sein.

So läuft’s ab

18:00 Uhr: Vorspeise

20:00 Uhr: Hauptgang

22:00 Uhr: Nachspeise

23:00 Uhr: After-Party

So meldet ihr euch an

Wenn ihr ein Team gefunden habt, könnt ihr euch auf der Seite des GrIStuF e.V anmelden. Ihr gebt den Standard-Spaß an Info an und könnt neben einem kreativen Teamnamen auch einen kurzen Text für eure Gastgeber*innen und Gäste hinterlassen. Am Freitag, dem 24.11. um 14:15 Uhr, waren bereits 37 Teams angemeldet, also braucht ihr keine falsche Scheu zu haben.

Wichtig bei der Anmeldung: Während des Running Dinners wird auch der kreativste Teamname gekürt. Zu Gewinnen gibt es einen freien Eintritt zur After-Party.

Es gibt einen Bonus

Wie ihr bereits aus dem Zeitplan entnehmen konntet, gibt es eine After-Party. Diese findet im Klex statt und startet ab 23:00 Uhr. Die Party ist für alle offen, also könnt ihr neben euren neuen auch alte Freund*innen mitbringen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Was? Running Dinner

Wann? Freitag, den 01.12.23., 18:00 bis 22:00 Uhr

Wie? Anmeldung als 2er- oder 3er-Team bis zum 28.11.23

Danach? After-Party im Klex ab 23:00 Uhr

Beitragsbild: GrIStuF e.V