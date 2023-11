web.woche vom 20. November bis 26. November

moritz.kalender Hier sammeln wir wichtige Termine für Euch Letzte Woche Diese Woche Nächste Woche Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Mittwoch 1. November 1 Donnerstag 2. November 2 Freitag 3. November 3 Samstag 4. November 4 Sonntag 5. November 5 Montag 6. November 6 Dienstag 7. November 7 Mittwoch 8. November 8 Donnerstag 9. November 9 Freitag 10. November 10 Samstag 11. November 11 Sonntag 12. November 12 Montag 13. November 13 Dienstag 14. November 14 Mittwoch 15. November 15 Donnerstag 16. November 16 Freitag 17. November 17 Samstag 18. November 18 Sonntag 19. November 19 Montag 20. November 20 Dienstag 21. November 21 18:00 – 20:00 Aus der bundesweiten Vortragsreihe “Qu(e)er durchs Gesundheitssystem”: Was ist die Deutsche Aidshilfe und warum ist sexuelle Gesundheit wichtig?

18:00 – 20:00 Lesung mit Franziska Hauser aus ihrem Roman „Die Gewitterschwimmerin“ (organisiert vom FSR Deutsche Philologie)

18:15 – 20:15 Aus der Vortragsreihe „Sibelius im Kontext“: Rindenbrot, Wacholdermusik und Weiße Zwerge – Sibelius im Spiegel der Sprache

19:00 – 21:00 Autorenlesung über Antisemitismus

20:00 – 22:00 Konzert: Piano Power

20:15 – 23:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste Kino: International Ocean Film Tour Vol.9 Mittwoch 22. November 22 12:15 – 13:15 Orgelkonzert zum Buß- und Bettag – Einladung zur 166. Akademischen Orgelstunde

12:15 – 13:45 Part of the lecture series “Wissenschaft managen / Managing research”: Basics in Research Integrity and Good Scientific Practice

15:00 – 17:00 Film: Vier Wände für zwei

16:00 – 18:00 Vortrag: Die Sprachenlandschaft in Finnland – Eine sprachwissenschaftliche Landeskunde

18:00 – 19:30 Aus der Ringvorlesung „Praktische Gründungslehre – Von der Idee zum Startup”: Das Geschäftsmodell – Pflicht und Kür für jedes Startup

18:00 – 20:00 Fachschaftskonferenz

18:00 – 20:00 Interaktiver Themenabend “Medical Humanities” zum Thema “Medizin trifft Philosophie”: Medizinethische Überlegungen zu Apps für Depressionserkennung

18:00 – 20:00 Vortrag über die Monografie des Künstlers Martin Bruno Schmid: Reduce To The Max – ein Werkbericht über “Fast Nichts”

19:00 – 21:00 Antifaschistischer Aktions- und Informationsmonat: Braunes Grün: Zwischen Realitätsverweigerung und Kulturkampf. Die extreme Rechte im Zeitalter der Klimakatastrophe

20:00 – 22:00 Lesung: Goldener Boden Donnerstag 23. November 23 15:00 – 16:00 Escaperoom

15:00 – 19:00 Führung und Workshop bei der Ausstellung “FAKTOR WOHNEN – Ökologisch um:bauen mit regenerativen Baustoffen” zum Thema “Bauwende: Warum und was bedeutet das?”

16:00 – 19:00 Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie

16:00 – 18:00 Plauderecke

16:00 – 20:00 Queer-Cafe

17:00 – 18:30 Familien-Universität: Am Puls der Erde – Erdbeben messen und verstehen

18:00 – 20:00 Aus der Vortragsreihe „Aktuelle Probleme der Gesundheitswirtschaft“: Angebotsentwicklung von sozialen Dienstleistungen in der Region

18:00 – 20:00 Aus der Vortragsreihe „Life Sciences“ mit dem Schwerpunktthema „Posttranslationale Modifikationen”: Uncovering roles of ubiquitin-like modifiers in anti-tumor immunity (english)

18:00 – 20:00 Lesung: Teraz tu jest nasz dom. Hier ist jetzt unser Zuhause

18:15 – 19:45 Public Lecture in the joint Lecture Series “Planetary Waters – Sea Futures. Interdisciplinary Approaches to the Baltic Sea Region”: Oceans walking the Earth. Planetary Literary Theory and the Sea

19:00 – 21:30 Antifaschistischer Aktions- und Informationsmonat: Selbstbehauptung und Widerstand von Jüdinnen und Juden während des Holocaust

19:00 – 21:00 Buchvorstellung: Mord und Totschlag bei Hugendubel

20:00 – 22:00 Lesung: Iron Woman Freitag 24. November 24 13:00 – 14:00 Jedes Jahr Flagge zeigen – Flaggenhissen zum Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen

13:30 – 15:30 ComputerSpielSchule

19:00 – 21:00 Antifaschistischer Aktions- und Informationsmonat: “Tanzen bedeutete mir immer alles“: Dekonstruktion und Rekonstruktion von trans* Leben in der NS-Zeit

19:00 – 21:00 Gesprächsabend zum Roman Zwischen Welten

19:00 – 20:00 Greifswalder Kunstauktion (Malerei, Grafik, Foto, Plastik)

20:00 – 22:00 Präsentation der Animationsfilme der Kunstakademie Krakau

23:00 – 23:45 3000 GRAD SHOWCASE Samstag 25. November 25 09:00 – 13:30 Workshop vom ParaGreif e.V.: “Studentische Rechtsberatung” (nur für Jura-Studierende)

19:30 – 21:30 Theatersport

20:00 – 22:30 Abschlussabend PolenmARkT

22:00 – 23:30 “Happy Birthday Kiste” Party Sonntag 26. November 26 13:00 – 16:00 Bücherflohmarkt

13:00 – 16:00 Bücherflohmarkt

13:30 – 15:30 Gedenken an Verstorbene des vergangenen Jahres (Totensonntag)