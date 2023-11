web.woche vom 6.November bis 12.November

Montag 6. November 6 15:00 – 17:00 Tanz-Tee im Kiek In

16:00 – 18:00 verquer. Reperaturcafe

18:00 – 19:00 Online-Vortrag: Sprache queeren. Sprachliche Identitätskonstruktionen jenseits von Cisnormativität

18:15 – 19:45 Sitzung der Gender Trouble AG

18:15 – 19:45 Vortrag: Die Geflüchteten. Krisenerfahrung und Chance in der Kaiserchronik

19:00 – 20:00 Antifaschistischer Aktions- und Informationsmonat: Was heißt NS-Medizin? Eine Bilanz der neueren historischen Forschung

20:00 – 22:00 Film: EO

20:30 – 21:30 Hochschulübergreifendes Meditieren

Dienstag 7. November 7 09:00 – 19:00 Academic Career Day 2023 Open Science - Science open! – Informationstag für Promotionsinteressierte, Promovierende und Postdocs

09:30 – 11:00 Stillcafe

13:00 – 18:00 Workshop: Schreibschwierigkeiten überwinden

14:00 – 18:00 Workshop: Schnupperkurs Rhetorik

17:00 – 18:00 Ausstellung: Zwischen Traum und Wirklichkeit, Liebe und Zorn Wolf Haustein – Porträts, Kohlezeichnungen

18:00 – 19:00 Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Daniel Siegel, Professor für Theoretische Physik mit Schwerpunkt Plasma-Astrophysik: The origin of the elements: plasma astrophysics meets gravitational waves

18:00 – 21:00 Kreis- und Kettentänze

18:00 – 20:30 Tanzen mit dem BoddenFolk-Verein

18:00 – 19:00 Vortrag: Wo ist der Fuchs? Anwendung von künstlicher Intelligenz für die automatische Bestimmung von Tierverhalten

18:30 – 20:00 Fachschaftsvollversammlung der Zahnmedizin

20:15 – 22:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Chihiros Reise ins Zauberland

Mittwoch 8. November 8 15:00 – 17:00 6. Landesweite Schulmesse an der Universität Greifswald

17:15 – 18:45 Vortrag: Der Weg ins Referendariat – und danach

18:00 – 20:00 Interaktiver Themenabend: Medical Humanities (Themenblock Medizin trifft Linguistik): Diskursanalyse des multimedialen Depressionsdiskurses

18:00 – 19:00 Vortrag und Gespräch: Warum ist Landschaft schön? Die Spaziergangswissenschaft von Lucius Burckhardt

18:00 – 19:30 Vortrag: Die DNA eines Startups – Wie definiere ich Leitbild, Vision und Ziele meines Unternehmens?

18:00 – 19:00 Vortrag: Northern Europe as a Landscape

18:15 – 19:45 AFTER HOURS – Trans.Frau.Sein.: Buchpräsentation und Gespräch mit Felicia Ewert

18:15 – 19:45 Ordentliche Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt

19:00 – 20:00 Antifaschistischer Aktions- und Informationsmonat: Was ist Faschismus? Vom Schlagwort zur Analysekategorie

Donnerstag 9. November 9 12:00 – 14:00 Antifaschistischer Aktions- und Informationsmonat: Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Greifswald – Gedenkrundgang & Stolpersteine putzen

12:15 – 13:45 Vortrag: Wissenschaft managen / Managing research” — Writing research proposals (in English) and calculating project budgets (in German)

13:00 – 14:00 Andacht Novemberpogrome 1938

16:00 – 18:00 Bücherflohmarkt des FSR Anglistik

16:00 – 17:00 Studieren mit Kind – Informationsveranstaltung für Studierende, die bald Eltern werden

17:00 – 18:00 Vortrag zum jüdischen Friedhof Niederhof

17:30 – 19:30 Infoveranstaltung der UMG im Rahmen der deutschlandweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung: Herzstillstand? Eben auch FRAUENsache.

18:15 – 19:45 Public Lecture: Nautic Narratives. Memory, Gender, and the Sea in Judith Schalansky’s „Blau steht Dir nicht“

19:00 – 21:00 Buchvorstellung: Mord und Totschlag bei Hugendubel

20:00 – 22:00 Konzert: Strom & Wasser

Freitag 10. November 10 14:30 – 17:00 Eltern-Kind-Café

16:00 – 19:00 Kulinarischer Altstadtrundgang

18:00 – 19:00 Vortrag: Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin – ihre Bedeutung für Arzt, Patient und Gesellschaft

19:00 – 20:00 Antifaschistischer Aktions- und Informationsmonat: Der Propagandamythos des Hitler-Ludendorff-Putsches

19:00 – 21:00 Lesung: Der Theatergraf

19:30 – 21:30 Greifswalder Kurzfilmnacht

19:30 – 20:30 Konzert: Bastian Bandt

19:30 – 21:30 Theatersport – Improvisationsshow

Samstag 11. November 11 09:00 – 13:30 Workshop Studentische Rechtsberatung vom ParaGreif e.V. (nur für Jura-Studierende)

16:30 – 21:30 St. Martinsfest Fischmarkt

17:00 – 19:00 St. Martinsumzug Wieck

19:30 – 21:30 Konzert: Felix Martin – Musicals and more