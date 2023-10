web.woche vom 23.Oktober bis 29.Oktober

Montag 23. Oktober 23 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

13:00 – 13:30 Vortrag: Was ist Open Access und wie kann ich Open Access publizieren?

15:00 – 16:00 Führung durch Aula und Karzer der Uni Greifswald

18:00 – 19:30 Sitzung des Medienausschusses

18:15 – 19:15 Eröffnung der Vortragsreihe „Schwere Zeiten. Krisen und ihre Bewältigung im Mittelalter” des Mittelalterzentrums Greifswald

18:15 – 19:15 Vortrag: Klimasturz, Kometen und Krötenwanderung. Naturkatastrophen, Krisenzeiten und ihre Deutung im afro-eurasischen Mittelalter (ca. 700-1100)

Dienstag 24. Oktober 24 13:00 – 13:30 Vortrag: Open Access Erstveröffentlichung – der goldene Weg ohne Stolpern

14:00 – 15:00 Erzählcafé und Filmpräsentation über Familiengeschichte und Vertreibung

18:00 – 19:00 Vortrag: Reallabor + Bürgerbeteiligung: erfolgreiche Ansätze zum Verständnis und der Lösung von Mensch-Wildtierkonflikten

19:30 – 20:30 Diskussion zum Populismus im Rahmen der tschechischen Kulturtage

20:15 – 22:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

Mittwoch 25. Oktober 25 13:00 – 13:30 Vortrag: Zweitveröffentlichung – der grüne Weg zu Open Access

18:00 – 20:00 Jubiläums-Forumsabend: Die Initiative Gemeinsam für psychische Gesundheit wird zwei Jahre alt

18:00 – 19:00 Lesung und Gespräch im Rahmen des internationalen Workshops „Terror, Trials, Temporalities – Exploring Kathrin Röggla‘s Writing Strategies“: Laufendes Verfahren

18:00 – 19:30 Vortrag: Perspektive Selbstständigkeit – Gründen mit Impact

18:15 – 19:45 Ordentliche Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt

19:00 – 20:00 UMG Poetry Slam zum Thema Pflegeberuf

Donnerstag 26. Oktober 26 Ganztägig International Welcome Party 20:00 – 03:00 International Welcome Party

13:00 – 14:30 Vortrag: Fördermöglichkeiten für Open Access Artikel an der Universität Greifswald

16:00 – 17:00 Vortrag über rechte Ideologien in der Landwirtschaft

17:00 – 18:00 Infoveranstaltung zum Teddybärkrankenhaus

18:15 – 19:45 Roundtable: Planetary competition? Water use and water rights

19:00 – 20:00 Lesung„Als Rangerin im Politik-Dschungel“

19:00 – 20:30 Litauische Lesung mit der Lyrikerin Aušra Kaziliūnaitė und dem ukrainischen Autor Jaroslav Melnik

Freitag 27. Oktober 27 Ganztägig International Welcome Party 20:00 – 03:00 International Welcome Party

Halloween Mittelalterock 22:00 – 04:00 Halloween Mittelalterock

19:00 – 21:00 Diskussion/Vortrag „Rechter Terror in MV“

Samstag 28. Oktober 28 Ganztägig Halloween Mittelalterock 22:00 – 04:00 Halloween Mittelalterock

19:00 – 22:00 Lesung über die Sea Watch 3