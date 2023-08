Jetzt habt ihr die Möglichkeit NOCH LÄNGER zu lernen

Am 16.08. findet bereits die zweite Lange Nacht des Lernens in diesem Semester statt. Dabei sind die Bibliotheken über die regulären Öffnungszeiten hinaus bis spät in die Nacht geöffnet. So habt ihr die Möglichkeit, euch die ganze Nacht mit den Lernmaterialen oder der Hausarbeitsliteratur eurer Wahl um die Ohren zu schlagen.

“Auf die Plätze, fertig, Lernen!” – So wird die Lange Nacht des Lernens auf der Uni-Website beworben. Dabei handelt es sich aber weniger um einen Sprint als vielmehr einen Lernmarathon durch die Nacht. Naja, zumindest bis 3 Uhr morgens. Dann ist der Spaß vorbei. Damit ihr beim Lernen allerdings nicht vom Stuhl kippt oder auf der Treppe einschlaft, versorgt euch der AStA wieder mit Nervennahrung sowie Tee und Kaffee.

Außerdem gibt es ein kleines Programm nebenbei, wobei ihr die Möglichkeit habt, euch mal kurz die Beine zu vertreten oder sogar richtig in Bewegung zu kommen. In Zusammenarbeit mit der “Gesunden Universität” werden in beiden Bibliotheken – der ZUB und der BB – Yoga-Sessions sowie bewegte Pausen angeboten. Darüber hinaus soll eine Schreibgruppen-Börse angeboten werden.



Angebote in der zentralen Unibibliothek

Angebote in der Bereichsbibliothek Aktivierung mit der “Gesunden Universität”



21:00 Uhr: Yoga

22:00 Uhr: Bewegte Pause

Raum: Vortragssaal im EG



Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig (kostenfrei). Aktivierung mit der “Gesunden Universität”



22:15 Uhr: Lach-Yoga

23:00 Uhr: Bewegte Pause

Raum: Foyer ELP 6 (Hörsaalgebäude gegenüber)



Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig (kostenfrei). Schreibgruppen-Börse mit dem Sprachenzentrum

Thema: „Wie funktionieren Schreibtandems?“



im Foyer-Bereich Alle Informationen könnt ihr auch auf der Seite der Universität direkt nachlesen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Was? Lange Nacht des Lernens

Wann? 16.08.2023 von 20:00 Uhr bis 03:00 Uhr (die Bibliotheken sind auch den Tag über geöffnet)

Wo? Zentrale Universitätsbibliothek und Bereichsbibliothek

Sonstiges? Für eine Teilnahme am Rahmenprogramm ist eine Anmeldung (kostenfrei) notwendig.

Beitragsbild: Lea Heidelmann