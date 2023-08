web.woche vom 07. bis 13. August

Montag 7. August 7 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

14:00 – 16:00 3D Modell Workshop

14:00 – 15:30 Altstadtrundgang

18:00 – 19:00 Eröffnungsvortrag des XXVII. Greifswalder Ukrainicums: Decolonization and its Discontents

18:00 – 20:00 Sitzung der AG-Kartenspiele

20:15 – 22:00 Ordentliche AStA-Sitzung

Dienstag 8. August 8 10:00 – 11:55 Buchbindewerkstatt

14:00 – 16:00 Fall Guys Turnier

18:00 – 19:00 Vortrag: Postcolonial Perspectives on Ukraine’s EU Integration: Moving a Periphery Toward the Center of the World Economy?

Mittwoch 9. August 9 10:00 – 11:55 Buchbindewerkstatt

14:00 – 16:00 Fornite Turnier

14:00 – 18:00 Hausarbeitscafé des FSR Deutsche Philologie

18:00 – 19:00 Schloss- und Kirchenführung

18:15 – 20:00 Ordentliche Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt

Donnerstag 10. August 10 10:00 – 11:55 Buchbindewerkstatt

14:00 – 18:00 Hausarbeitscafé des FSR Deutsche Philologie

14:00 – 16:00 Rocket League Turnier

Freitag 11. August 11 10:00 – 11:00 Figurentheater: Zwei Räuber haben Schwein

14:00 – 16:00 Mario Kart Turnier

15:00 – 17:00 Upcycling-Workshop: sommerliche Windlichte

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang durch die historische Altstadt

18:00 – 19:00 Lesung: Die aktuelle Zeit – das sind Menschen in Uniform. Ein Abend zeitgenössischer ukrainischer Dramatik in deutscher Übersetzung

19:30 – 21:30 Konzert: The Aberlours

20:00 – 22:00 Nachtwächterführung

Samstag 12. August 12 15:30 – 16:30 Workshop: Stempel DIY