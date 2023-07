web.woche vom 17. bis 23. Juli

Montag 17. Juli 17 10:00 – 15:00 Workshop: From Hungry to Healthy: Wie man günstig und gesund isst!

11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

14:00 – 15:30 Altstadtrundgang

16:00 – 18:00 verquer. Reparaturcafé

17:00 – 18:00 Universität im Rathaus: Askese und Konsum – Theologische Perspektiven auf die Lust am Verzicht

18:00 – 21:00 Sitzung der AG-Kartenspiele

20:00 – 22:00 Film: Picknick in Moria - Blue/Red/Deport

20:15 – 22:00 Theater-Workshop: wing-it!

Dienstag 18. Juli 18 10:00 – 11:55 Trommelbau

10:00 – 15:00 Workshop: From Hungry to Healthy: Wie man günstig und gesund isst!

12:00 – 14:00 Workshop: Literaturrecherche für Jurist*innen (Laptop mitbringen)

16:00 – 18:00 Gründungsversammlung von moritz.alumni

18:00 – 20:00 Sitzung der AG Ökologie

19:45 – 20:15 Konstituierenden Sitzung des Haushaltsausschusses

20:15 – 23:15 Ordentliche Sitzung des Studierendenparlaments

21:00 – 23:00 Kiste-Kino: Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody

Mittwoch 19. Juli 19 Ganztägig Lange Nacht des Lernens 20:00 – 03:00 Lange Nacht des Lernens

09:30 – 11:00 Kinderkino

10:00 – 14:00 Exhibition and presentation of individual projects created by students as part of the Modul Applied Studies of English: adaptations of 18th century literary classics

10:00 – 11:55 Trommelbau

10:00 – 15:00 Zeichenworkshop: Perspektivwechsel

10:30 – 00:00 Wieck-Führung und der Ryck von unten: Öffentliche Rundgänge durch das Fischerdorf und das Sperrwerk

12:00 – 14:00 Demonstration für ein faires praktische Jahr im Medizinstudium

14:00 – 18:00 Hausarbeitscafé des FSR Deutsche Philologie

16:00 – 18:00 Interkulturelles Café

18:00 – 20:00 Schloss- und Kirchenführung

19:00 – 22:00 Queerer Tresen

Donnerstag 20. Juli 20 Ganztägig Lange Nacht des Lernens 20:00 – 03:00 Lange Nacht des Lernens

Sommerfest des FSR Geschichte

09:30 – 11:00 Kinderkino

10:00 – 11:55 Trommelbau

13:00 – 14:00 Workshop „Umgang mit rechten Stammtischparolen. Aber wie?“

14:00 – 18:00 Hausarbeitscafé des FSR Deutsche Philologie

17:00 – 18:30 Familien-Universität: Faszination der schnellen Bälle – Tischtennis und Physik

17:00 – 18:30 Vortrag: Ein Gründungskapitän packt aus: Matti Glatte – Erfahrungen und Erkenntnisse eines Wiederholungsgründers

18:00 – 20:00 Feierabendtour des ADFC

18:15 – 19:45 Public Talk in the Joint Lecture Series “Interdisciplinary Approaches to the Baltic Sea Region”: North Sea Novellas. The Literary Discovery of the German Coast in the 19th Century

18:30 – 20:00 Vortrag: Adenauer, das Grundgesetz und die Souveränität Deutschlands. Gespräch mit Dr. Michael F. Feldkamp

19:00 – 21:00 Kabarett: Die deutsche Sprache ist ein Witz

19:30 – 21:30 Pubquiz – Der Team-Kopfsport

22:00 – 23:00 Öffentliche Sternwartenführung und Himmelsbeobachtung

Freitag 21. Juli 21 10:00 – 11:30 Figurentheater: Drei kleine Schweine

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang durch die historische Altstadt

16:00 – 19:00 Vollversammlung und anschließende Dozierendenversteigerung des FSR IPK

18:30 – 21:30 Semesterabschlussgrillen mit dem FSR Mathe

20:00 – 22:00 Nachtwächterführung

22:00 – 00:00 Tequilaparty

Samstag 22. Juli 22 Ganztägig Gartenparty - Das Katapult-Festival Gartenparty - Das Katapult-Festival

19:30 – 21:30 Konzert: Falkenberg

22:00 – 00:00 Semesterabschlussparty

22:00 – 00:00 Semesterabschlussparty mit dem FSR Philosophie

23:00 – 00:00 Se Kids