web.woche vom 10. Juli bis 16. Juli

Montag 10. Juli 10 11:00 – 12:30 Altstadtrundgang

14:00 – 15:30 Altstadtrundgang

18:00 – 20:00 Sitzung des Medienausschusses

18:15 – 19:45 Vortrag: Widerstand und Propaganda. Eine Zeitgeschichte russischer Soldatenmütter

19:30 – 20:30 Vortrag: Ein Löwe ohne Krallen? Heinrich der Löwe im Exil

20:15 – 22:15 Ordentliche AStA-Sitzung

Dienstag 11. Juli 11 10:00 – 00:00 Sprechstunde des Seniorenbeirats

18:00 – 20:00 Sitzung der AG Ökologie

18:00 – 20:00 Sitzung der AG-Studierendenportal

19:30 – 20:30 Vortrag: Napoleon auf St. Helena – Das verklärte Exil

20:00 – 23:00 Sommerfest des FSR Musik

20:30 – 23:00 Drink and Draw des FSR Kunst

Mittwoch 12. Juli 12 12:00 – 13:00 Lunchtalk.digital: Geschlechtsspezifische Medizin: Ringvorlesung und Journal Club – ein Good Practice Beispiel einer Studierendeninitiative

15:00 – 18:00 Kinderfest der Universitätsmedizin Greifswald

18:00 – 20:00 Forum für psychische Gesundheit: Wissenschaftskommunikation

18:00 – 19:00 Vortrag: Global view on degradation in cancer

18:15 – 20:15 Ordentliche Sitzung der Ständigen Kommission Lehramt

Donnerstag 13. Juli 13 17:00 – 18:30 Familien-Universität-Special: Vorwärts immer – Rückwärts nimmer: Die faszinierende Welt der oszillierenden Reaktionen

17:00 – 23:00 Sommer Party des FSR Jura und FSR WiWi

18:00 – 20:00 Feierabendtour des ADFC

18:00 – 19:00 Vortrag: What does Philosophy Tell US About Clothing?

18:15 – 19:45 Vortrag: Bringing Wrocław into Poland: the Expulsions from Kresy in the Depot History Centre

20:00 – 23:00 Kneipenquiz zur Energiewende

23:00 – 00:00 FSR Jura in der Rosa

Freitag 14. Juli 14 Fischerfest Gaffelrigg - Das maritime Wochenende im Fischerdorf Wieck

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang durch die historische Altstadt

16:00 – 19:00 Kulinarischer Rundgang durch die historische Altstadt

20:00 – 22:00 Nachtwächterführung

22:00 – 00:00 Party des International Office

Samstag 15. Juli 15 Fischerfest Gaffelrigg - Das maritime Wochenende im Fischerdorf Wieck

23:00 – 00:00 Explorer

23:00 – 00:00 Explorer